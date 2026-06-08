“คริสเตียน อีริคเซ่น” ปลอดภัยแล้ว หลังวูบหมดสติกลางสนามกลางเกมอุ่นเครื่อง
คริสเตียน อีริคเซ่น กองกลางทีมชาติเดนมาร์ก ปลอดภัยแล้ว หลังวูบหมดสติกลางสนามกลางเกมอุ่นเครื่อง แพทย์สนามเผยเครื่องกระตุ้นหัวใจช่วยชีวิตไว้
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า คริสเตียน อีริคเซ่น กองกลางทีมชาติเดนมาร์กวูบหมดสติ ขณะลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับยูเครน ที่โอเดนเซ ประเทศเดนมาร์ก
โดยกรรมการต้องระงับก่อนยุติการแข่งขันในนาทีที่ 65 ภายหลังจากที่อดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์วูบล้มหมดสติ
ซึ่งแพทย์ประจำทีมชาติระบุว่า คริสเตียนปลอดภัยและสามารถเดินออกจากสนามได้ด้วยตนเอง เครื่องกระตุ้นหัวใจทำงานตามปกติ เขาหมดสติไปชั่วครู่ แต่ฟื้นคืนสติอย่างรวดเร็ว และเราก็ติดต่อเขาได้ทันที
ขณะนี้เขาจะเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว เบื้องต้นคริสเตียนขอให้แจ้งกับทุกคนด้วยว่าเขาปลอดภัยดี
ทั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ผู้เล่นชาวเดนมาร์กคนนี้วูบหมดสติ โดยก่อนหน้านี้เขาได้หมดสติในเกมยูโร 2564 ในเกมเจอกับฟินแลนด์ ซึ่งหลังจากเกมนั้นทำให้เขาได้รับการติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝัง (ICD) เพื่อลงเล่นต่อไป
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