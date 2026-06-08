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ด่วน! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ระดับ 8.2 สามประเทศแจ้งเตือนภัยสึนามิ
แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ระดับ 8.2 ที่เกาะมินดาเนา ส่งผลให้สามประเทศ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ประกาศแจ้งเตือนภัยสึนามิ
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน สำนักข่าว อัลจาซีร่า รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 8.2 ที่เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น
โดยสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่าแผ่นดินไหวลูกนี้อยู่ที่ระดับ 8.2 ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศวิทยา และธรณีฟิสิกส์แห่งอินโดนีเซีย ระบุว่าแผ่นดินไหวลูกนี้ระดับความรุนแรงที่ 7.7
จากแผ่นดินไหวลูกดังกล่าวทำให้ทางการอินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และ ญี่ปุ่น ได้ประกาศแจ้งเตือนสึนามิ
ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้เสียชีวิต หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
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