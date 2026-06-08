“อนุทิน” สั่งเบรก ยกเลิกการนำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษี ตัดสิทธิบัตรคนจน 2569
อนุทิน สั่งเบรกกระทรวงการคลัง ยกเลิกการนำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษี ตัดสิทธิบัตรคนจน 2569 ภายหลังถูกวิจารณ์จากประชาชน
จากกรณีประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์กับกรณีที่ลูกใช้ชื่อพ่อแม่ยื่นลดหย่อนภาษี โดนตัดสิทธิ สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ซึ่งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ความจำเป็นในการใช้เกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวด เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบทุกกระบวนการเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้ยากลำบากจริงเข้ามารับสิทธินั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กกรรมกรข่าวของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้สื่อข่าวคนดังรายงานว่า แหล่งข่าวระดับสูง เปิดเผยกับ ‘กรรมกรข่าว’ ถึงการใช้มาตรการค่าลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่ มาใช้กลั่นกรองการรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จนเสียงวิจารณ์มากมายในสังคม ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน ได้สั่งให้กระทรวงการคลัง ยกเลิกการใช้มาตรการภาษี ลดหย่อนค่าอุปการะพ่อแม่ เป็นเกณฑ์การกลั่นกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แหล่งข่าวกล่าวว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง รับนโยบายไปทบทวน และจะแถลงให้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณายกเลิกเกณฑ์ภาษีดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ (8 มิ.ย.69) ก่อนเดินทางไปเยือนเวียดนามร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรี
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