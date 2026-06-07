รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ เสียชีวิต น้อมอาลัย ครูแพทย์แห่งชาติ
อาลัย รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และครูแพทย์แห่งชาติปี 2559 เสียชีวิตอย่างสงบ
เพจเฟซบุ๊ก ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้า รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 14.00 น. ของวันนี้ (7 มิถุนายน 2569) ท่านจากไปอย่างสงบที่ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 27 ห้อง 11 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เหตุการณ์นี้สร้างความเสียใจแก่ลูกศิษย์ตลอดจนคนในวงการแพทย์เป็นอย่างมาก
กำหนดการประกอบพิธีทางศาสนา จะมีพิธีรดน้ำศพในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 เริ่มเวลา 13.00 น. ที่ชั้น 5 ตึกแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นเจ้าภาพจัดงานสวดพระอภิธรรม พิธีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2569 ที่วัดธาตุทอง ทางเจ้าภาพขอความกรุณาผู้ร่วมงานงดส่งพวงหรีด รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2481 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 12 ก่อนศึกษาต่อเฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่สหรัฐอเมริกา และสำเร็จปริญญาโทด้านระบาดวิทยาคลินิกจาก McMaster University ประเทศแคนาดา
ตลอดอาชีพการงาน ท่านดำรงตำแหน่งสำคัญหลายระดับ ทั้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน จนถึงตำแหน่งสูงสุดในฐานะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ควบตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง 2542
ในปี พ.ศ. 2559 ท่านได้รับ “รางวัลครูแพทย์แห่งชาติ” จากแพทยสภา ซึ่งเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบแก่อาจารย์แพทย์ผู้อุทิศตนต่อวิชาชีพและการสอนอย่างโดดเด่น นอกจากนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ของแพทยสภามาอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทในการผลักดันงานด้านคุณธรรมและศาสนาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! อาจารย์หมอต้น เสียชีวิตแล้ว หลังถูกต่างชาติซิ่งชน สุดยื้อ ผ่าตัดไม่สำเร็จ
- ด่วน! นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง เสียชีวิตกะทันหัน ต้นสังกัดแถลงยืนยัน แฟนๆ ยังทำใจไม่ได้
- โลกอาลัย! “มาร์จาน ซาตราปี” ผู้เขียน Persepolis เสียชีวิตในวัย 56 ปี ปิดตำนานศิลปินผู้เล่าเสียงผู้หญิงอิหร่าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: