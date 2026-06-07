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รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ เสียชีวิต น้อมอาลัย ครูแพทย์แห่งชาติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 มิ.ย. 2569 21:22 น.| อัปเดต: 07 มิ.ย. 2569 21:22 น.
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อาลัย รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และครูแพทย์แห่งชาติปี 2559 เสียชีวิตอย่างสงบ

เพจเฟซบุ๊ก ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้า รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 14.00 น. ของวันนี้ (7 มิถุนายน 2569) ท่านจากไปอย่างสงบที่ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 27 ห้อง 11 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เหตุการณ์นี้สร้างความเสียใจแก่ลูกศิษย์ตลอดจนคนในวงการแพทย์เป็นอย่างมาก

กำหนดการประกอบพิธีทางศาสนา จะมีพิธีรดน้ำศพในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 เริ่มเวลา 13.00 น. ที่ชั้น 5 ตึกแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นเจ้าภาพจัดงานสวดพระอภิธรรม พิธีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2569 ที่วัดธาตุทอง ทางเจ้าภาพขอความกรุณาผู้ร่วมงานงดส่งพวงหรีด รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2481 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 12 ก่อนศึกษาต่อเฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่สหรัฐอเมริกา และสำเร็จปริญญาโทด้านระบาดวิทยาคลินิกจาก McMaster University ประเทศแคนาดา

ตลอดอาชีพการงาน ท่านดำรงตำแหน่งสำคัญหลายระดับ ทั้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน จนถึงตำแหน่งสูงสุดในฐานะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ควบตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง 2542

ในปี พ.ศ. 2559 ท่านได้รับ “รางวัลครูแพทย์แห่งชาติ” จากแพทยสภา ซึ่งเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบแก่อาจารย์แพทย์ผู้อุทิศตนต่อวิชาชีพและการสอนอย่างโดดเด่น นอกจากนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ของแพทยสภามาอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทในการผลักดันงานด้านคุณธรรมและศาสนาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 มิ.ย. 2569 21:22 น.| อัปเดต: 07 มิ.ย. 2569 21:22 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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