สาเหตุเศร้า น้องนาธาน วัย 6 ขวบ ถูกลิงพุ่งขย้ำ ปอด-ขาเจ็บสาหัส เผยนาทีดับสลด
สุดสลด น้องนาธาน นักเรียนชั้น ป.1 วัย 6 ขวบ ถูกลิงเลี้ยงตะครุบกัด ปอดและขาได้รับบาดเจ็บ ก่อนเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 สถานีตำรวจภูธรเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งข่าวเศร้า กรณี ด.ช.เอกราช ศรีจันทร์ หรือ น้องนาธาน หลานชายเจ้าของบ้าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า วัย 6 ขวบ เดินผ่านบริเวณที่ปู่เลี้ยงลิงไว้ ไม่ทันระวังถูกลิงพุ่งตะครุบกัดเข้าที่ปอดและขาอย่างรุนแรง ญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลสิชล แต่ไร้ปาฏิหาริย์เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ฝั่ง นายจรูญ ปู่ของน้องนาธาน เผยว่าเลี้ยงลิงตัวนี้มาหลายปีตั้งแต่ยังเป็นลูกลิงตัวเล็ก แต่ไม่ได้ให้ปีนเก็บมะพร้าว ปู่ล่ามเชือกลิงไว้ข้างบ้าน โดยผูกเชือกยาวติดกับราวไม้ระหว่างต้นไม้สองต้นเพื่อให้ลิงโหนเล่นไปมา หลังเกิดเหตุลิงตัวนี้ยังคงอยู่ในบริเวณเดิมที่ปู่ล่ามไว้
ขณะเดียวกัน โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า โพสต์ข้อความร่วมส่งดวงวิญญาณ ด.ช.เอกราช ศรีจันทร์ สู่สัมปรายภพ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และเพื่อนนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว พวกเขาจะจดจำรอยยิ้มและความทรงจำที่ดีของน้องนาธานตลอดไป
“โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า ขอร่วมส่งดวงวิญญาณ เด็กชายเอกราช ศรีจันทร์ (น้องนาธาน) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สู่สัมปรายภพ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และเพื่อนนักเรียนทุกคน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของน้องนาธาน สำหรับการจากไปในครั้งนี้ พวกเราจะจดจำรอยยิ้ม และความทรงจำที่ดีของน้องไว้ตลอดไป
ด้วยความอาลัยยิ่ง”
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