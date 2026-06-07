ผู้เชี่ยวชาญ เฉลยแล้ว HPV ไม่ติดจากห้องน้ำ โอกาสแทบเป็นศูนย์ เพราะสาเหตุนี้
ไขข้สงสัยแล้ว ดร.อนันต์ แจงสาเหตุโอกาสติดเชื้อ HPV จากห้องน้ำสาธารณะแทบเป็นศูนย์ เผย 3 ปัจจัยหลักรู้ไว้คลายกังวัล
ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana อธิบายกลไกการทำงานของไวรัส เพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับโอกาสการติดเชื้อ HPV จากการใช้ห้องน้ำสาธารณะ หรือการนั่งโถสุขภัณฑ์ ระบุชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมของไวรัส HPV ที่ต้องการรอยแผลหรือรอยฉีกขาดระดับไมโครในการแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย รอยแผลเหล่านี้มักเกิดจากการเสียดสีอย่างรุนแรง เช่น ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ การนั่งบนฝารองนั่งชักโครกตามปกติไม่รุนแรงพอที่จะทำให้ผิวหนังบริเวณสะโพกหรือต้นขาเกิดรอยแผลได้ ไวรัสจึงไม่สามารถเจาะทะลุผิวหนังปกติที่แข็งแรงเข้าไปได้
นอกจากนี้ เป้าหมายหลักของไวรัสคือการเจาะลงไปให้ถึงเซลล์เยื่อบุผิวชั้นฐานซึ่งอยู่ลึกที่สุด ไวรัสทรงกลมสีน้ำเงินตามภาพต้องวิ่งผ่านช่องว่างของแผลลงไปเพื่ออาศัยเซลล์ต้นกำเนิดในการจำลองตัวเอง ไวรัสไม่สามารถแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนในเซลล์ผิวหนังชั้นนอกสุดที่ตายแล้ว
พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายคือบริเวณเยื่อบุผิวอ่อนนุ่ม เช่น ปากมดลูก ซึ่งมีความบอบบางและเกิดรอยถลอกได้ง่ายเมื่อสัมผัสโดยตรง อวัยวะส่วนนี้ไม่ได้สัมผัสกับฝารองนั่งชักโครกขณะใช้งาน ผิวหนังส่วนที่สัมผัสภายนอกมีความหนาและแข็งแรงกว่ามาก
บทสรุปจากภาพอธิบายกลไกแสดงให้เห็นว่าไวรัส HPV จะก่อโรคได้ก็ต่อเมื่อเข้าถึงเซลล์ชั้นลึกสุดผ่านรอยแผลเท่านั้น การใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ผิวหนังภายนอกสัมผัสฝานั่งเพียงชั่วคราว ไม่มีการเสียดสีจนเกิดแผล และไม่ได้สัมผัสกับเยื่อบุผิวภายในโดยตรง จึงไม่ทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างแน่นอน
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