กัน จอมพลัง พูดสาเหตุใส่ชุดขาว เตรียมฟ้องหลังโดนแขวน คนเข้าใจผิด ยันทำถูกต้อง
กัน จอมพลัง ลุยแจ้งความเอาผิด หลังคนแชร์ภาพสวมชุดขาวจนคนเข้าใจผิด-คอมเมนต์ด่า ทำเสื่อมเสียชื่อเสียง ยืนยันสิทธิรับตำแหน่งที่ปรึกษานายกสภาทนายความถูกต้อง
จากกรณี นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความสิทธิมนุษยชน โพสต์ข้อความสอบถามผู้รู้ด้านกฎหมายและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณี กัน จอมพลัง สวมเครื่องแบบสีขาวคล้ายทนายความว่ามีสิทธิสวมตามกฎหมายใด ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งว่า “คุณกัน จอมพลัง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนายกสภาทนายความคนปัจจุบัน ยินดีด้วยครับที่ได้คนมีความรู้ความสามารถมาเป็นที่ปรึกษาของนายกสภาชุดนี้ฯ อนาคตของสภาทนายความต้องยิ่งใหญ่แน่นอนครับ”
ล่าสุด กัน จอมพลัง ออกมาอธิบายประเด็นที่เกิดขึ้นว่าสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนได้โดยไม่ต้องทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เช่น การยื่นเอกสารสอบถามไปยังสภาทนายความ พร้อมยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับ ทนายสายหยุด ที่เลือกตรวจสอบข้อมูลจนแน่ชัดก่อนว่านายกสภาทนายความแต่งตั้งให้เขาเป็นที่ปรึกษาจริงจึงค่อยโพสต์ ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่สูงและไม่ต้องทำให้ใครเดือดร้อน
สำหรับประเด็นการใส่ชุดขาวนั้น กัน จอมพลัง ชี้แจงว่าเขาเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษานายกสภาทนายความมาตั้งแต่ปี 2568 แต่ที่ผ่านมามองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจึงไม่ได้โพสต์อวดเอกสาร และมุ่งช่วยเหลือประชาชน จัดหาทนายความช่วยเคสคนยากจนและคนไม่ได้รับความยุติธรรมมาโดยตลอด ตั้งแต่รับตำแหน่งก็ไม่เคยใส่เครื่องแบบเลย จนกระทั่งงานล่าสุดซึ่งเป็นงานพิธีรับพัดยศจึงสวมชุดขาวเข้าร่วมงาน ซึ่งถือว่าเขามีสิทธิ์ใส่อย่างถูกต้อง
กัน จอมพลัง ร่ายยาวระบุว่า “มีทนายความนำภาพที่ผมใส่ชุดขาวไปแขวนจนทำให้มีคนเข้ามาด่าผมให้เสียหายหลายคน และเกิดความเสียหายกระจายออกไปเป็นวงกว้าง
ทั้ง ๆ ที่ทนายความที่นำผมไปแขวนนั้น สามารถค้นหรือสืบหาข้อมูลได้ โดยที่ไม่ต้องทำให้ใครต้องได้รับผลกระทบและความเสียหายจากสิ่งที่ทำ ยกตัวอย่างเช่น ทนายสามารถยื่นเป็นเอกสารให้สภาทนายความเพื่อขอคำตอบที่แน่ชัดได้ แต่เลือกที่จะนำผมไปแขวนจนผมถูกด่าต่อว่า หรือถูกเข้าใจว่าทำผิดกฎหมาย ซึ่งการโพสเป็นการใช้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อรังแกคนอื่นหรือไม่
ซึ่งมีทนายคนอื่นที่ได้ความจริงมาโดยที่ผมไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ยกตัวอย่างเช่น ทนายสายหยุด ได้ตรวจสอบข้อมูลว่าผมได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความแน่ชัดแล้วจึงโพสต์ซึ่งทำให้เห็นถึงมาตราฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่สูง และเห็นถึงวิธีการทำงานที่มืออาชีพ ไม่ต้องทำให้ใครต้องเดือดร้อนจากสิ่งที่อยากรู้
ส่วนการแต่งตั้งนั้นผมได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 68 แล้วแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นต้องมานั่งโพสต์อวดเอกสารในวันที่รับก็ช่วยคนเรื่อยมาและได้จัดหาทนายไปช่วยเคสคนลำบากยากจนหรือคนที่ถูกรังแกจนได้รับความยุติธรรมมาเยอะแยะมากมาย และหลังจากได้รับตำแหน่งก็ไม่ได้เคยใส่เครื่องแบบ แต่งานล่าสุดนั้นเป็นงานพิธีรับพัดยศ จึงใส่และมีผมสิทธิ์ที่จะใส่อย่างถูกต้องแต่กลับมีคนนำผมไปแขวนจนผมถูกด่า
ตอนนี้เก็บทั้งโพสต์ทั้งคอมเมนต์เรียบร้อยในวันพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปสภาทนายและไปสถานีตำรวจต่อไป ขอบคุณครับ”
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