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เจนนี่ รัชนก แพนิคติดเชื้อ HPV ลุยฟ้องคนปากแจ๋ว-ด่าหยาบ นำเงินแจกวัคซีน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 มิ.ย. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 07 มิ.ย. 2569 15:15 น.
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เจนนี่ รัชนก เตรียมฟ้องชาวเน็ตแซะปมติดเชื้อ HPV

เจนนี่ รัชนก ยอมรับวิตกจนเป็นแพนิค หลังติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 เตรียมฟ้องชาวเน็ตแซะนอกใจ-เปลี่ยนคู่นอน นำเงินเป็นทุนฉีดวัคซีนให้ผู้ยากไร้

หลังจากที่ เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น คุณแม่ลูกสอง ออกมาแชร์ประสบการณ์สมัยยังเป็นวัยรุ่นอายุ 20 กว่าปี ตรวจพบเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 เมื่อประมาณ 5-6 ปีแล้ว ซึ่งเป็นสายพันธุ์รุนแรงและมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งในอนาคต ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ ตนอยากแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนไปฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุยังน้อย นักร้องคนดังยอมรับว่าช่วงแรกไม่มีความรู้เรื่องนี้เพราะทำงานหนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีแล้วเชื้อยังอยู่จึงหันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจัง

ล่าสุด สาวเจนนี่ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังแจ้งข่าวให้แฟน ๆ ทราบว่าตรวจพบเชื้อ HPV เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้หญิงด้วยกันให้ตระหนักและใส่ใจดูแลสุขภาพ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปี แต่ขณะเดียวกันกลับถูกผู้หญิงบางกลุ่มโพสต์ด่าและแซะเรื่องการนอกใจหรือเปลี่ยนคู่นอน ก่อนหน้านี้เธอออกมาแจงสาเหตุภาพรวมการติดเชื้ออาจมาจากการมีเพศสัมพันธ์หรือการเข้าห้องน้ำสาธารณะ พร้อมยืนยันว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายกับทุกคอมเมนท์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับคนที่ไม่มีทุนฉีดวัคซีนป้องกัน

“การที่ตัวเองกล้าออกมาแชร์ออกมาพูดเรื่องการติดเชื้อ HPV

ข้อดี : คือได้เป็นเคสกรณีศึกษาให้กับผู้หญิงด้วยกันและอย่างน้อยคนที่เคยละเลยเรื่องนี้แบบเจนนี่ ได้ตระหนัก ใส่ใจ และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปี รวมถึงคนที่มีลูกสาวจะได้พาลูกไปฉีดวัคซีนป้องกันในเวลาที่เหมาะสม

ข้อเสีย : คือผู้หญิงด้วยกัน โคตรด้อยค่ากันเอง โพสต์แซะ คอมเมนท์เอาสะใจ พูดถึงการนอกใจ การเปลี่ยนคู่นอน พาดพิงคนนั้นคนนี้ให้เกิดความเสียหายโดยไม่สนใจถึงความรู้สึกของคนที่ถูกพูดถึง

ก่อนหน้านี้ที่เจนนี่ออกมาพาคลิปพูดถึงสาเหตุของการติดเชื้อ HPV แบบภาพรวมว่าอาจจะมาทั้งจากการมีเพศสัมพันธ์หรือการเข้าห้องน้ำสาธารณะ เจนนี่ไม่ได้อายถ้าสาเหตุมันจะมาจากการมีเพศสัมพันธ์ เพราะเราก็มีแฟนมาตั้งแต่อายุ 17-18 ปี แต่เจนนี่แค่อยากพูดภาพรวมออกมาเพื่อไม่ให้เกิดการพาดพิงบุคคลอื่นให้เกิดการเสียหายหรือได้ผลกระทบจากการที่เจนนี่ออกมาแชร์ในครั้งนี้

และขอย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาจะโทษชักโครกหรือโทษห้องน้ำเพื่อปิดบังความจริงอะไรทั้งนั้นที่เจนนี่พูดไปเพราะมีช่วงนึงที่เจนนี่วิ่งคอนเสิร์ตทั้งปี ใช้ชีวิตอยู่บนรถ ต้องแวะเข้าห้องน้ำปั๊มวันละ 3-4 รอบทุกวัน เจนนี่เองก็แอบคิดและพูดภาพรวมไปเพราะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็แค่นั้น บางคนแซะแบบตัวเองไม่เคยมีผัว แซะแบบเหมือนตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงด้วยกัน

ขออนุญาตยืนยันตรงนี้ว่าฟ้องเรียกค่าเสียหายกับทุกคอมเมนท์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเอาเงินมาให้คนที่ไม่มีเงินฉีดวัคซีน รอเลยนะคะ ใครฐานะยากจนเดี๋ยวเจนนี่ออกค่าวัคซีนให้เป็นเคส ๆ ไปค่ะ เด็กน้อยโตขึ้นจะได้ไม่ต้องมามีความกังวัลเหมือนที่เจนนี่ต้องเจอในตอนนี้”

ภาพจาก Facebook : รัชนก สุวรรณเกตุ

ก่อนหน้านี้ เจนนี่ รัชนก ยอมรับว่าวิตกกังวลจนถึงขั้นเป็นแพนิค หลังทราบว่าติดเชื้อ HPV ที่มีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งในอนาคต ตนมีคนใกล้ตัวที่จากไปเพราะโรคมะเร็งจำนวนมาก พร้อมเตือนโซเชียลหลายคนที่ยังละเลยและมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวควรหันกลับมาดูแลสุขภาพให้มากขึ้นเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับกับครอบครัวไปนาน ๆ

พร้อมอัปเดตเพิ่มเติมว่าตนเองจะตรวจร่างกายอีกครั้งในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 และจะมารายงานผลให้ทราบอีกครั้ง

“ขอบคุณคุณหมอหลายท่านที่ทักมาให้คำปรึกษา รวมถึงอีกหลาย ๆ ท่านที่ออกมาพูดถึงสาเหตุรวมถึงแนวทางการรักษาการติดเชื้อ HPV นะคะ ก่อนหน้านี้ยอมรับตรง ๆ ว่ามีความกลัววิตกกังวลมาก ๆ จนถึงขั้นเป็นแพนิค เพราะคนใกล้ตัวเจนนี่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกันเยอะมาก แต่ตอนนี้เจนนี่เปิดโลกและเข้าใจมากขึ้นค่ะ (การติดเชื้อ HPV ยังไม่ใช่มะเร็งและเจอก่อนมีโอกาสหายมากกว่า)

เจนนี่เชื่อว่ายังมีเพื่อน ๆ และอีกหลาย ๆ คนที่ปล่อยผ่านและละเลยเรื่องนี้ สำหรับเจนนี่เองบอกตรง ๆ ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวมาก ๆ ที่เจนนี่ไม่เคยศึกษา ไม่เคยฉีดวัคซีนและไม่เคยสนใจร่างกายตัวเองเลย สมัยวัยรุ่นคือทำงานหาเงินอย่างเดียวจนลืมสุขภาพ จนตอนนี้นั่งคิดทบทวนกับตัวเองว่าหลังจากนี้จะทำงานให้น้อยลงและหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกกับครอบครัวไปนาน ๆ

ในส่วนของการติดเชื้อหมอนัดเจนนี่ ตรวจอีกที 24 ก.ค. ไว้จะมาอัปเดตให้สาว ๆ ฟังกันนะคะ อย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะทุกคน ถ้ารู้ว่าคนใกล้ตัวหรือตัวเองเริ่มเข้าสู่การเป็นวัยรุ่น รวมไปถึงการมีเพศสัมพัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก ๆ ของการติดเชื้อ แนะนำว่าให้ฉีดวัคซีนและตรวจคัดกรองตลอดนะคะ”

นอกจากนี้เธอยังคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงวัยรุ่นว่า “ถ้าคนใกล้ตัว เริ่มเข้าสู่การเป็นวัยรุ่นหรือเริ่มมีแฟน แนะนำให้พาไปฉีดวัคซีนป้องกันนะคะทุกคน”

เจนนี่ รัชนก เปิดใจป่วย HPV
ภาพจาก Facebook : รัชนก สุวรรณเกตุ

เจนนี่ รัชนก

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 มิ.ย. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 07 มิ.ย. 2569 15:15 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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