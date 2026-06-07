มิติใหม่! รพ.ชลบุรีผ่าตัดสมองผู้ป่วย รู้สึกตัว-พูดคุยได้ กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ
รพ.ชลบุรีแชร์เคสชายวัย 19 ปี ชักเกร็งนาน 6 ปี ผ่าตัด ผ่าตัดสมองแบบรู้สึกตัว-พูดคุยโต้ตอบปกติ สำเร็จเป็นครั้งแรกไม่พบภาวะแทรกซ้อน กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เผยความสำเร็จทางการแพทย์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ทีมแพทย์โรงพยาบาลชลบุรีสามารถทำการผ่าตัดสมองแบบคนไข้รู้สึกตัว (Awake craniotomy) ได้สำเร็จ ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ป่วยเป็นชายอายุ 19 ปี มีประวัติอาการชักเกร็งมานานถึง 6 ปี ผลการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) พบก้อนเนื้องอกในสมองบริเวณ Insular lobe ซึ่งอยู่ติดกับเนื้อสมองส่วน Internal capsule แพทย์ประเมินว่าไม่สามารถแยกขอบเขตระหว่างเนื้องอกและเนื้อสมองปกติได้ หากลงมีดผ่าตัดลุกล้ำเข้าไปในสมองส่วน internal capsule ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการอ่อนแรงและกลายเป็นอัมพาต
ทีมแพทย์จึงตัดสินใจใช้เทคนิคการผ่าตัดสมองขณะผู้ป่วยยังรู้สึกตัว ศัลยแพทย์จะทดสอบการทำงานของสมองด้วยการพูดคุยกับผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ไปพร้อมกับการนำเนื้องอกออก วิธีนี้ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินการตอบสนองและนำเนื้องอกออกได้มากที่สุดโดยไม่กระทบกระเทือนเนื้อสมองส่วนสำคัญ
ผลการรักษาประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ทีมแพทย์สามารถเอาเนื้องอกออกได้ตามเป้าหมาย ไม่พบภาวะแทรกซ้อน ชายวัย 19 ปีสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยมีประสาทศัลยแพทย์ นพ.อิสระ เบญจมินทร์ และ วิสัญญีแพทย์ พญ. สิรินภา บัวชุม ทีมโรงพยาบาลชลบุรี และได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สถาบันประสาทมาช่วยดำเนินการผ่าตัดร่วมคือ นพ.ภวิชญ์ จิรวิศัลย์ ศัลยแพทย์ พญ.พิมพ์วรรณ สุขปลั่ง วิสัญญีแพทย์ นางสาวรุ่งนภา แพร่น่าน วิสัญญีพยาบาล
ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลชลบุรี
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