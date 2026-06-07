ด่วน! อาจารย์หมอต้น เสียชีวิตแล้ว หลังถูกต่างชาติซิ่งชน สุดยื้อ ผ่าตัดไม่สำเร็จ
อาจารย์หมอต้น แพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต เสียชีวิตแล้ว หลังชายอังกฤษเมายาซิ่งจยย.ชน เจ็บสาหัส ผ่าตัดไม่สำเร็จ-ถอดเครื่องมือออก
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ หรือ อาจารย์หมอต้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต และอาจารย์แพทย์จิตอาสา ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินเท้า บริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงัน–ท้องศาลา หมู่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังเข้ารับการรักษา ทีมแพทย์พยายามช่วยเหลือและผ่าตัดอย่างสุดความสามารถ แต่อาการไม่ดีขึ้นและผ่าตัดไม่สำเร็จ ทีมแพทย์จึงตัดสินใจทยอยถอดเครื่องช่วยชีวิตและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ออก เพื่อให้อาจารย์ต้นค่อย ๆ จากไปอย่างสงบโดยไม่ทรมาน ทางญาติได้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ให้ฟังถึงเตียงผู้ป่วยในห้องไอซียู
ล่าสุด โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน แสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้ โดยระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท คุณูปการต่าง ๆ จะยังคงเป็นที่จดจำและอยู่ในความทรงจำตลอดไป ขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ
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