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ถกสนั่น! เด็ก Gen Z เรียกเงินเดือน 3 หมื่น ยอมรับขอเยอะ แต่อยู่ กทม. ไม่พอใช้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 มิ.ย. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 07 มิ.ย. 2569 13:56 น.
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HR โพสต์แชตเด็ก Gen Z เรียกเงินเดือน 3 หมื่น

เกิดอะไรขึ้น? HR เปิดแชตเด็กเจนซี วุฒิการศึกษาสูง เรียกเงินเดือน 3 หมื่น ยอมรับขอเยอะ เผยสาเหตุใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ต่ำกว่านี้คงไม่พอเก็บ

โลกออนไลน์แห่มุง กรณีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งทำหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HR) นำภาพหน้าจอแชตสนทนากับผู้สมัครงานวัย Gen Z มาโพสต์ ผู้สมัครพิมพ์ข้อความมาฝ่ายเดียว แจ้งวุฒิการศึกษาก่อนว่า “ผมต้องบอกก่อนนะครับว่า วุฒิการศึกษาผม ไม่ใช่วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต แต่เป็นวิทยาศาสตรบัณฑิตนะครับ ทางบริษัทไม่ติดปัญหาอะไรใช่ไหมครับ”

หลังจากนั้น 6 ชั่วโมง แชตปรากฏข้อความแจ้งฐานเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมอธิบายเหตุผลว่า “26-31k ครับ ผมยอมรับนะครับว่ามันเยอะมาก ลองคำนวณดูแล้วว่า ถ้าใช้ชีวิตใน กทม. ถ้าต่ำกว่านี้น่าจะไม่พอใช้ครับ ถึงพอใช้ผมก็ไม่มีตังค์เก็บ ต้องขอโทษด้วยนะครับผม ดูเยอะไปจริง ๆ”

นอกจากภาพแชต เจ้าของโพสต์ยังคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้สมัครจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งนอกเมืองรังสิต ไกลออกไปจากกรุงเทพฯ พร้อมเขียนข้อความเพิ่มว่า “สุดอึ้ง พนักงานออฟฟิศ เงินเดือน 20,000 ไม่พอใช้ อยู่บ้านขอตังค์แม่วันละ 100.. รอด! ปาฏิหาริย์”

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 มิ.ย. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 07 มิ.ย. 2569 13:56 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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