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พี่เหว่ง แจงดราม่า มัทฉะแม่ตุ๊ก ภรรยาซึมหนักถูกด่าโกหก พ้อสังคมใจร้ายจนคนทำดีท้อ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 มิ.ย. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 07 มิ.ย. 2569 11:26 น.
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พี่เหว่งออกโรงป้องแม่ตุ๊ก ปมดราม่ามัทฉะไม่ได้เทสกับน้ำเปล่า

พี่เหว่งออกโรงป้องแม่ตุ๊ก ปมดราม่ามัทฉะ พ้อสังคมวิจารณ์แรงจนคนทำดีท้อแท้ เจอคนด่าแรงโกหกจนพัง-ซึมหนัก แนะพิสูจน์ว่าข้อผิดพลาด ยอมรับลูกและครอบครัวได้รับผลกระทบ

จากกรณีดราม่า แม่ตุ๊ก เจ้าของเพจ Little Monster อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง วางขายผลิตภัณฑ์มัทฉะ Hi Matcha Girlies เปิดตัวชาเกรด Super Ceremonial 2 ตัว ได้แก่ Kyoto Uji Matcha 30 กรัม กระปุกละ 990 บาท และ Yame Matcha 30 กรัม กระปุกละ 1,280 บาท หลังจากเปิดขายได้ไม่นานแฟน ๆ เข้ามาซื้อกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งบางคนซื้อสินค้าไปเพื่ออัปราคา

นอกจากนี้ยังมีปัญหาตามคือลูกค้าบางส่วนนำผงมัทฉะไปชงกับน้ำเปล่า ได้รสชาติขมปลายจนรู้สึกไม่คุ้มกับราคาหลักพันที่จ่ายไป ในเวลาต่อมาแม่ตุ๊กอัดคลิปชี้แจงถึงความตั้งใจอยากทำผงมัทฉะชงกินเองทุกวัน เมนูประจำคือมัทฉะใส่นมโอ๊ตและเพิ่มไซรัป พร้อมยอมรับตรง ๆ ว่า “ตอนที่เทสตัวผงมัทฉะก่อนที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาขาย ไม่ได้มีการเทสด้วยน้ำเปล่าเลยสักรอบ แต่เป็นการเทสกับนม และน้ำมะพร้าว” ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ว่าก่อนวางขายแบรนด์มัจฉะควรต้องเทสรสชาติทั้งน้ำเปล่าก่อนหรือไม่

ล่าสุด แม่ตุ๊กออกมาแก้ไขปัญหาโดยแจ้งกับลูกค้าว่า “ใครที่ซื้อไปชงกับน้ำเปล่า (แบบใส) แล้วไม่ชอบ สามารถแจ้งขอคืนเงินได้เต็มจำนวนทันที”

ขณะที่ พี่เหว่ง สามีแม่ตุ๊ก ไลฟ์สดพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้น ระบุว่า “พี่แข็งแกร่ง พี่รู้ว่าพี่ทำอะไร พี่เชื่อว่าพี่ดีพอ รู้ว่าเวลาช่วยเรื่องสังคมต่าง ๆ ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่ทำพลาด มันลบกันไม่ได้พี่เข้าใจ แต่ไม่อยากให้สังคมแยกแยะไม่ออกถึงขนาดพี่เริ่มจะไม่อยากทำดีแล้ว พี่ใจดีกันหลาย ๆ คนมาก แต่ทำไมหลายคนใจร้ายขนาดนี้ ทำไมเราต้องใจร้ายกับคนที่พยายามทำดีหรือทำผิดพลาดแล้วยอมรับขนาดนี้ เราจะปล่อยให้สังคมเป็นอย่างนี้จริง ๆ หรอ มันเกินไปมากสำหรับพี่

เรื่องนี้พี่ไม่รู้ว่าตุ๊กจะผ่านไปได้เมื่อไหร่ด้วยซ้ำ พี่และลูก ๆ จะอยู่ข้างตุ๊ก พี่ย้ำอีกทีไม่ว่าใครจะตีความแบบไหน หาว่าตุ๊กโกหกนั่นนี่ น้องเอาตัวเองวัด น้องไม่รู้ว่าตุ๊กเป็นใคร ไม่ใช่พี่ที่อยู่ข้าวตุ๊กมาตลอด แต่แค่เตือนว่าอย่าทำให้คนที่พยายามเป็นคนดีต้องรู้สึกท้อแท้ไปกว่านี้เลย มันเกินไป

พี่บอกตุ๊กเลยว่าไม่ได้เชียร์ให้ปิดแอคเคาท์ติ๊กต๊อกมัจฉะ เพราะจะทำให้คนอื่นสมน้ำหน้าตุ๊กเพิ่ม แต่ควรจะออกมาพิสูจน์ว่าข้อผิดพลาดที่ออกมาแล้วจะทำให้ดีกว่านั้น ถ้าตุ๊กไม่กินมัจฉะแบบใส เราจะหาผู้เชี่ยวชาญมากิน เดี๋ยวตนจะดูค่าใช้จ่ายให้หรือไปญี่ปุ่นด้วยกัน แล้วเปิดขายครั้งสุดท้ายให้คนที่ต้องการจริง ๆ พร้อมแนะนำว่าตุ๊กควรจะมองคนที่ซัพพอร์ตตุ๊ก นี่คือสิ่งที่พี่พูดกับตุ๊กวนแล้ววนอีกมา 2 วันแล้ว

พี่อธิบายตุ๊กฟัง เปรียบเทียบว่าข้างนอกบ้านเรามีควันเต็มเลย ควันมันคือดราม่า พี่อยากให้ตุ๊กนิ่ง ๆ ในบ้าน ปิดม่าน คนที่จะออกไปข้างนอกเพื่อดูว่าควันหมดหรือยังคือพี่เอง ถ้าตุ๊กไม่ไหว แต่ตุ๊กทนไม่ไหวรู้สึกอยากออกไปรับผิดชอบ แล้วเห็นคนด่าว่าโกหก ทำให้ตุ๊กพังและซึมกว่าเดิม ลูกพี่ซึมกว่าเดิม ลูกพี่รู้ทุกอย่าง เวลามีดราม่าพี่อธิบายให้ลูกฟังทุกครั้งแบบละเอียด”

พี่เหว่งออกโรงป้องแม่ตุ๊ก
ภาพจาก TikTok : WengGoHome

สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก-1

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 มิ.ย. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 07 มิ.ย. 2569 11:26 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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