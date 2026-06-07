กู้ภัยยอมถอย! หยุดค้นหา 2 ชาวบ้านติดถ้ำลาว ยอมรับอันตรายมาก หวั่นโครงสร้างถล่ม
ทีมกู้ภัยนานาชาติยุติค้นหา 2 ชาวบ้านติดถ้ำน้ำท่วมลาว ชี้ความเสี่ยงสูงจากโครงสร้างถ้ำเริ่มถล่ม พื้นที่แคบ-อากาศบาง ทำได้เพียงเร่งสูบน้ำออก ยอมรับเป็นภารกิจอันตรายมาก
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์ล่าสุด ทีมกู้ภัยประกาศยุติปฏิบัติการค้นหาชาวบ้าน 2 คนที่ติดอยู่ในถ้ำซึ่งถูกน้ำท่วมขังในสปป.ลาว เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังเวลาล่วงเลยมานานกว่า 2 สัปดาห์ ทีมงานประเมินว่าความเสี่ยงในการทำงานสูงเกินกว่าโอกาสในการพบผู้รอดชีวิต ประกอบกับโครงสร้างของถ้ำเริ่มไม่เสถียร
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ชาวบ้าน 7 คนเข้าไปร่อนทองในพื้นที่เหมืองเก่า ก่อนเกิดเหตุระดับน้ำป่าไหลหลากเพิ่มสูงขึ้นจนปิดกั้นทางออก หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ทีมกู้ภัยพบผู้รอดชีวิต 5 คนรวมตัวกันอยู่ในช่องแคบ ห่างจากปากถ้ำประมาณ 300 เมตร นักประดาน้ำสามารถพาผู้รอดชีวิตคนแรกออกมาได้ในวันที่ 29 พฤษภาคม จากนั้นสูบน้ำออกจากถ้ำจนสามารถนำทางอีก 4 คนออกมาได้อย่างปลอดภัยในวันถัดมา กลุ่มผู้รอดชีวิตให้ข้อมูลว่าผู้สูญหายอีก 2 คนเดินแยกไปอีกทางหนึ่ง
ขณะที่ ลี เคียน ไล นักประดาน้ำชาวมาเลเซียที่เข้าร่วมภารกิจตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม เผยว่า ปฏิบัติการค้นหามาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว แม้ระดับน้ำด้านในจะควบคุมได้ แต่ปากถ้ำเริ่มไม่แข็งแรง การทำงานต่อไปถือว่าเสี่ยงอันตรายมาก ทีมงานทำได้เพียงสูบน้ำและขุดเจาะช่องทางน้ำออกบริเวณด้านนอกให้เร็วที่สุด ยอมรับว่านี่เป็นภารกิจกู้ภัยที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยเจอมา เพราะต้องเจอทั้งน้ำท่วม โครงสร้างถ้ำไม่แข็งแรง พื้นที่คับแคบ และอากาศเบาบาง ทีมงานทุกคนพยายามอย่างเต็มที่แล้ว และรู้สึกเสียใจกับครอบครัวผู้สูญหาย
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในถ้ำระดับโลกจากประเทศฟินแลนด์และญี่ปุ่นได้เดินทางออกจากพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา
ข้อมูลจาก : channelnewsasia
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