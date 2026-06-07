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ภาพสุดท้าย จินเจ๋อ พระเอกคนดัง หน้าตาสดใส-ดูแข็งแรง ไร้สัญญาณป่วย ก่อนดับกะทันหัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 มิ.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 07 มิ.ย. 2569 09:57 น.
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ภาพสุดท้าย จินเจ๋อ พระเอกจีน ก่อนถูกพบเสียชีวิต

ภาพสุดท้าย จินเจ๋อ พระเอกชาวจีนเสียชีวิตกะทันหันวัย 33 ปี แฟนคลับช็อก 6 วันก่อนร่างกายยังดูแข็งแรงสดใส ไร้สัญญาณป่วย ต้นสังกัดยืนยันข่าวเศร้า วอนคาดเดาสาเหตุจากไปเพื่อเคารพผู้ตาย

วงการบันเทิงจีนแจ้งข่าวเศร้า กรณี จินเจ๋อ (จางเจียเหว่ย) นักแสดงชายชื่อดังจากไปกะทันหันในวัยเพียง 33 ปี ก่อนหน้านี้ในคืนวันที่ 5 มิถุนายน มีข่าวลือแพร่สะพัดในโลกออนไลน์ว่าเขาอาจเสียชีวิตกะทันหันที่บ้านพัก แต่หลายคนไม่เชื่อเพราะเขายังอายุน้อย ร่างกายดูแข็งแรงดี และเพิ่งโพสต์วิดีโอลงโซเชียลมีเดียเมื่อ 6 วันก่อนเป็นคลิปถ่ายทำคอนเทนต์กับหญิงสาว รูปร่างสูงใหญ่และดูสดใส ไม่มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ ให้เห็น

ช่วงเช้าวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ต้นสังกัดยังไม่ออกมาปฏิเสธข่าวลือ ขณะที่สื่อใหญ่หลายสำนักรวมถึงหงซิงนิวส์ (Hongxing News) สอบถามคนในวงการบันเทิงและได้ข้อมูลยืนยันว่าเขาเสียชีวิตจริง แต่ยังไม่ทราบสาเหตุ

ในเวลาต่อมา ต้นสังกัดออกประกาศข่าวเศร้าอย่างเป็นทางการ ยืนยันว่า จินเจ๋อ เสียชีวิตที่บ้านพักในเมืองหางโจว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ในประกาศเน้นย้ำขอร้องไม่ให้ทุกคนคาดเดาหรือวิจารณ์สาเหตุการเสียชีวิต เพื่อรักษาเกียรติและเป็นการเคารพผู้ตาย จนถึงตอนนี้สาเหตุที่แน่ชัดจึงยังคงเป็นปริศนานักแสดงหนุ่มจากโลกใบนี้ไปอย่างเงียบสงบโดยไม่มีสัญญาณเตือนและไม่มีการบอกลา จินเจ๋อก่อนถูกพบเสียชีวิต

สำหรับ จินเจ๋อ เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2536 ที่เมืองเวยไห่ มณฑลซานตง เขาสนใจงานศิลปะตั้งแต่เด็กจึงทิ้งสิทธิเรียนต่อโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนำในพื้นที่ เพื่อไปสอบเข้าโรงเรียนศิลปะ Yantai Mouping Yuying Art School เขาเรียนเก่งและสอบเข้าคณะออกแบบศิลปะ สถาบันเทคโนโลยีแฟชั่นปักกิ่ง (Beijing Institute of Fashion Technology) ได้สำเร็จในปี 2554

ช่วงเรียนมหาวิทยาลัย เขาสร้างแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองชื่อ GARVEY ZHANG ด้วยส่วนสูง 188 เซนติเมตรและสัดส่วนรูปร่างที่สมบูรณ์แบบ เขาจึงก้าวเข้าสู่วงการนายแบบอย่างรวดเร็ว

กระทั่งปี 2558 ในวัย 22 ปี เขาเดินแบบในงานมิลานแฟชั่นวีคคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวและกลายเป็นนายแบบหน้าใหม่ที่น่าจับตามอง ทั้งยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลนายแบบแฟชั่นอาชีพยอดเยี่ยมแห่งปี คนในวงการแฟชั่นต่างยกย่องเขาว่าเป็น “ไม้แขวนเสื้อเดินได้” สวมใส่ชุดสูทได้ดูดีมาก

จินเจ๋อมีความฝันอยากเป็นนักแสดงจึงเรียนต่อด้านการแสดงที่วิทยาลัยการแสดงแห่งชาติจีน เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ โดยมีผลงานที่โดดเด่นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2560 รับบทนำครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Awaking (激斗街篮) รับบท หลินอวี่ วัยรุ่นที่รักการเล่นสตรีทบาส เขาฝึกซ้อมบาสเกตบอลทุกวันจนผิวคล้ำแดด ความทุ่มเทนี้ทำให้คนในวงการยอมรับ

จุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงเมื่อเขาเล่นซีรีส์ Hello Joann (乔安你好) ในปี 2562 รับบทดาราดัง บทบาทนี้เข้ากับตัวเขามาก ทำให้ผู้ชมเห็นทั้งความหล่อและความสามารถด้านการแสดง และมีผลงานฮิตต่อเนื่อง เช่น Forget You Remember Love รับบทฝาแฝดที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้ว แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่หลากหลายจนแฟน ๆ ยอมรับความสามารถ

ช่วงหลังเขาหันมารับงานมินิซีรีส์ (Short Drama) หลายคนมองว่าเป็นการลดระดับตัวเอง แต่เขาให้สัมภาษณ์ว่าไม่สนใจเรื่องนี้ ขอแค่มีโอกาสได้แสดง ไม่ว่าแพลตฟอร์มจะเล็กหรือใหญ่ก็ถือเป็นโอกาสสร้างคุณค่าให้ตัวเอง เขาสร้างผลงานโดดเด่นในมินิซีรีส์หลายเรื่อง กวาดยอดวิวสูงทุกแพลตฟอร์ม จนได้รับฉายาว่า “ตัวแทนท่านประธาน”

คนในวงการรู้ดีว่าเขาทำงานด้วยความทุ่มเท ควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างเคร่งครัดมาตลอด เขาเคยบอกว่าต้องลดน้ำหนักอย่างหนักเพื่อจะได้มีโอกาสปรากฏตัวบนหน้าจอ เขาตั้งใจทำงานทุกบทบาท ไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ ให้ความร่วมมือดีเยี่ยมและไม่ทำตัวโดดเด่นเกินความจำเป็น

จินเจ๋อก่อนถูกพบเสียชีวิต-2จินเจ๋อ

นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง เสียชีวิตกะทันหัน ต้นสังกัดแถลงยืนยัน
ภาพจาก : asiaone

ข้อมูลจาก : aboluowang

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 มิ.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 07 มิ.ย. 2569 09:57 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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