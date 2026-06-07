การเงินเศรษฐกิจ

สถานะลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 รอตรวจสอบคุณสมบัติ 17 ก.ค.นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 มิ.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 07 มิ.ย. 2569 09:24 น.
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ยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ทะลุ 8.45 ล้านราย

คลังเผยยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสำเร็จ 8.45 ล้านราย เช็กสถานะผ่านเว็บไซต์ได้ทันที รอลุ้นผลตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมกัน 17 ก.ค.นี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อัปเดตความคืบหน้าการลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 กระทรวงการคลังรายงานยอดผู้ถือบัตรรายเดิมเข้ามาลงทะเบียนระหว่างวันที่ 4–5 มิถุนายนที่ผ่านมา รวม 8,865,427 ราย ยืนยันสิทธิสำเร็จแล้วถึง 8,454,728 ราย คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

ผู้มีสิทธิเดิมตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th เพียงยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชัน ThaiD หรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนพร้อมวันเดือนปีเกิด ระบบจะแสดงผล 3 สถานะ ดังนี้

1. ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย : ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม รอฟังผลตรวจสอบคุณสมบัติวันที่ 17 กรกฎาคม 2569

2. ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง : ต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่

3. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน: ให้กลับมาเช็กสถานะอีกครั้งในวันถัดไป

กรมการปกครองเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลุ่มตกหล่น เข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ web-app.bora.dopa.go.th/welfare/login หรือสแกน QR Code แล้วใช้งานผ่าน ThaiD เพื่อลงทะเบียนด้วยตัวเอง ส่วนคนที่ไม่สะดวกใช้งานออนไลน์ กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปหาถึงบ้าน เพื่อช่วยเหลือทั้งกลุ่มตกหล่นและผู้ถือบัตรเดิมให้ยืนยันตัวตนได้สำเร็จ

หากใครพบปัญหาทำรายการด้วยตัวเองไม่ได้ ไม่จำเป็นต้องกลับไปใช้ช่องทางเดิม สามารถเดินเข้าไปติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธอส. หรือ ธอท. เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทันที

ข้อมูลจาก : thaigov

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 มิ.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 07 มิ.ย. 2569 09:24 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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