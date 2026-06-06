วอลเลย์บอล

คาดคะแนน วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ เช็กเกีย ถ้าชนะบวกเพิ่มกี่แต้ม VNL 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 21:47 น.| อัปเดต: 06 มิ.ย. 2569 21:47 น.
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คะแนนคาดการณ์อันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย ดวล เช็กเกีย ศึกเนชันส์ลีก vnl 2026 แพ้ชนะ ได้เพิ่มหรือลบกี่คะแนน

รายงานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 หรือ VNL 2026 สัปดาห์แรก นัดที่สี่ ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทีมชาติไทย มีโปรแกรมลงสนามพบทีมชาติเช็กเกีย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2569 เวลา 10.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

หลังผ่านมา 3 นัด คะแนนสะสมอันดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ (FIVB) และคะแนนคาดการณ์ผลการแข่งขันในแต่ละเงื่อนไข ดังนี้

อันดับโลกปัจจุบัน

  • ไทย: อันดับ 20 ของโลก มี 163.38 คะแนน
  • เช็กเกีย: อันดับ 14 ของโลก มี 218.49 คะแนน

หากวอลเลย์บอลไทยชนะเช็กเกีย

ชนะ 3-0 เซต: ไทยจะได้เพิ่ม 13.06 คะแนน (เช็กเกียโดนหัก 13.06 คะแนน)

ชนะ 3-1 เซต: ไทยจะได้เพิ่ม 10.56 คะแนน (เช็กเกียโดนหัก 10.56 คะแนน)

ชนะ 3-2 เซต: ไทยจะได้เพิ่ม 8.06 คะแนน (เช็กเกียโดนหัก 8.06 คะแนน)

หากไทยแพ้เช็กเกีย

แพ้ 2-3 เซต: ไทยจะโดนหัก 1.94 คะแนน (เช็กเกียได้เพิ่ม 1.94 คะแนน)

แพ้ 1-3 เซต: ไทยจะโดนหัก 4.44 คะแนน (เช็กเกียได้เพิ่ม 4.44 คะแนน)

แพ้ 0-3 เซต: ไทยจะโดนหัก 6.94 คะแนน (เช็กเกียได้เพิ่ม 6.94 คะแนน)

ผลงานสามนัดก่อนหน้านี้ใน VNL 2026

ทีมชาติไทย

นัดที่ 1: แพ้ เซอร์เบีย 0-3 เซต (24-26, 22-25, 19-25)

นัดที่ 2: แพ้ จีน 2-3 เซต (14-25, 26-24, 19-25, 25-23, 7-15)

นัดที่ 3: แพ้ เบลเยียม 2-3 เซต (25-20, 25-22, 23-25, 22-25, 14-16)

ทีมชาติเช็กเกีย

นัดที่ 1:ชนะ จีน 3-0 เซต

นัดที่ 2: แพ้ โปแลนด์ 0-3 เซต (22-25, 22-25, 20-25)

นัดที่ 3: ชนะ เบลเยียม 3-0 เซต (25-20, 25-22, 25-15)

แฟนวอลเลย์บอลสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง MONO 29

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 21:47 น.| อัปเดต: 06 มิ.ย. 2569 21:47 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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