คาดคะแนน วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ เช็กเกีย ถ้าชนะบวกเพิ่มกี่แต้ม VNL 2026
คะแนนคาดการณ์อันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย ดวล เช็กเกีย ศึกเนชันส์ลีก vnl 2026 แพ้ชนะ ได้เพิ่มหรือลบกี่คะแนน
รายงานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 หรือ VNL 2026 สัปดาห์แรก นัดที่สี่ ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทีมชาติไทย มีโปรแกรมลงสนามพบทีมชาติเช็กเกีย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2569 เวลา 10.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
หลังผ่านมา 3 นัด คะแนนสะสมอันดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ (FIVB) และคะแนนคาดการณ์ผลการแข่งขันในแต่ละเงื่อนไข ดังนี้
อันดับโลกปัจจุบัน
- ไทย: อันดับ 20 ของโลก มี 163.38 คะแนน
- เช็กเกีย: อันดับ 14 ของโลก มี 218.49 คะแนน
หากวอลเลย์บอลไทยชนะเช็กเกีย
ชนะ 3-0 เซต: ไทยจะได้เพิ่ม 13.06 คะแนน (เช็กเกียโดนหัก 13.06 คะแนน)
ชนะ 3-1 เซต: ไทยจะได้เพิ่ม 10.56 คะแนน (เช็กเกียโดนหัก 10.56 คะแนน)
ชนะ 3-2 เซต: ไทยจะได้เพิ่ม 8.06 คะแนน (เช็กเกียโดนหัก 8.06 คะแนน)
หากไทยแพ้เช็กเกีย
แพ้ 2-3 เซต: ไทยจะโดนหัก 1.94 คะแนน (เช็กเกียได้เพิ่ม 1.94 คะแนน)
แพ้ 1-3 เซต: ไทยจะโดนหัก 4.44 คะแนน (เช็กเกียได้เพิ่ม 4.44 คะแนน)
แพ้ 0-3 เซต: ไทยจะโดนหัก 6.94 คะแนน (เช็กเกียได้เพิ่ม 6.94 คะแนน)
ผลงานสามนัดก่อนหน้านี้ใน VNL 2026
ทีมชาติไทย
นัดที่ 1: แพ้ เซอร์เบีย 0-3 เซต (24-26, 22-25, 19-25)
นัดที่ 2: แพ้ จีน 2-3 เซต (14-25, 26-24, 19-25, 25-23, 7-15)
นัดที่ 3: แพ้ เบลเยียม 2-3 เซต (25-20, 25-22, 23-25, 22-25, 14-16)
ทีมชาติเช็กเกีย
นัดที่ 1:ชนะ จีน 3-0 เซต
นัดที่ 2: แพ้ โปแลนด์ 0-3 เซต (22-25, 22-25, 20-25)
นัดที่ 3: ชนะ เบลเยียม 3-0 เซต (25-20, 25-22, 25-15)
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