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เกิดอะไรขึ้น? ยองแจ GOT7 โพสต์ทวงค่าตัวบริษัทดัง หลังเบี้ยวจ่ายมา 1 ปีเต็ม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 11:36 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 11:36 น.
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เกิดอะไรขึ้น? ยองแจ GOT7 โพสต์ทวงค่าตัวบริษัทดัง หลังเบี้ยวจ่ายมา 1 ปีเต็ม

เกิดอะไรขึ้น? ยองแจ GOT7 โพสต์ทวงค่าตัวจากบริษัทดัง หลังโดนเบี้ยวจ่ายมา 1 ปีเต็ม ลั่น เหล่าอากาเซ่ทั่วโลกแห่ส่งกำลังใจให้ท่วมท้น

ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในวงการบันเทิงของเกาหลี หรือ K-POP ที่มีอิทธิพลต่อแฟนคลับทั่วโลกด้วย หลังจากเมื่อวานนี้ (9 มิ.ย. 69) ยองแจ GOT7 ออกมาโพสต์ข้อความสุดเดือดผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว 333cyj333 โดยมีการแท็กชื่อบัญชีอินสตาแกรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุข้อความทวงถามเงินค่าตัวจากงานแสดงที่ยังไม่ได้รับเกือบ 1 ปีแล้ว ท่ามกลางกำลังใจของเหล่าอากาเซ่ทั้งไทยและต่างประเทศที่ต่างก็เห็นใจ ยองแจ GOT7 ทั้งหวังว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดการจ่ายเงินค่าตัวให้ยองแจ GOT7 โดยเร็ว

สำหรับข้อความที่ ยองแจ GOT7 โพสต์ลงในสตอรี่อินสตาแกรมนั้น สามารถแปลเป็นภาษาไทยโดยสังเขปได้ว่า “ดูเหมือนว่าจะบอกว่าจะจัดการให้ภายในวันที่ 9 มิถุนายน แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่จัดการให้เลย ในฐานะคนที่ต้องได้รับเงิน ทุกครั้งที่ติดต่อไปก็บอกว่า “บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะให้เมื่อไหร่ ช่วยรอต่อไปอีกหน่อยเถอะ”

พอถึงเดือนสิงหาคมนี้ก็จะครบ 1 ปีแล้วที่เรื่องยังไม่เรียบร้อย ถ้าเป็นแบบนี้ลำบากใจจริง ๆ ในสถานการณ์ที่ยังไม่ได้รับค่าตัวที่ควรได้รับอย่างถูกต้อง คิดว่าคนที่ได้เห็นโพสต์นี้จะรู้สึกอย่างไร

แล้วก็ไม่ต้องมาบอกนะว่ากำลังจ่ายอยู่ เพราะเงินที่จ่ายมาแค่นิดหน่อยเพียงบางส่วนจากยอดที่ต้องจ่ายจริงน่ะ ให้มาแล้วก็จริง แต่สำหรับผม มันเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากจนแทบจะเรียกไม่ได้ว่าเป็นการเคลียร์ยอด ผมขอเงินที่ควรได้มาโดยไม่ชอบธรรมตรงไหน? เวลาที่ผมใช้ฝึกซ้อม ความพยายาม และกระบวนการทั้งหมดนั้นไม่มีค่าเลยใช่ไหม?

ผมอยากแก้ปัญหาด้วยดี แต่ผมคิดว่าฝ่ายที่ทำให้สถานการณ์ลำบากใจไม่ใช่ฝ่ายผม บอกว่าจะจัดการให้ภายในเดือนนี้เหรอ? หึหึ ผมไม่รู้แล้วว่าได้ยินคำนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่”

เกิดอะไรขึ้น ยองแจ GOT7 โพสต์ทวงค่าตัวบริษัทดัง หลังเบี้ยวจ่ายมา 1 ปีเต็ม-1

แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ-1 แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ-2 แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ-3

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อ้างอิงจาก : 333cyj333

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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