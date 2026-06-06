ข่าวข่าวอาชญากรรม

อาจารย์หมอต้น ถูกชายอังกฤษเมายา ซิ่งจยย.ชนสาหัส ล่าสุดผ่าตัดไม่สำเร็จ ญาติเริ่มทำใจ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 17:26 น.| อัปเดต: 06 มิ.ย. 2569 17:26 น.
50
อาจารย์หมอต้น ถูกชายอังกฤษเมายา ซิ่งจยย.ชนสาหัส ล่าสุดผ่าตัดไม่สำเร็จ ญาติเริ่มทำใจ

อัปเดตอาการ อาจารย์หมอต้น หลังถูกต่างชาติเมายา ซิ่งจยย.ชนสาหัส ล่าสุดผ่าตัดไม่สำเร็จ ญาติเผยคู่กรณีได้ประกันตัว หวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 69 เกิดเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนเดินเท้า บริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงัน – ท้องศาลา ในพื้นที่ ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ต่อมาทราบว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บ คือ รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ หรือ “อาจารย์ต้น” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต อาจารย์แพทย์จิตอาสาผู้เสียสละได้รับบาดเจ็บสาหัส

ขณะที่เจ้าของรถคู่กรณี เป็นชายชาวอังกฤษ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ตรวจฉี่พบสารเสพติดชนิดโคเคนในร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาหนัก คือ ขับรถประมาททำผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส, ชนแล้วหนี, ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต และเสพยาเสพติดประเภท 1 และดำเนินคดีตามกฎหมาย

ล่าสุด 6 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Kanokwan Jahntauppalee ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของ อาจารย์หมอต้น โดยแจ้งอาการล่าสุดของหมอต้น พบว่า การผ่าตัดไม่สำเร็จ และตอนนี้ทีมแพทย์ที่ให้การรักษาเริ่มทยอยถอดเครื่องช่วยต่าง ๆ ออก และรอให้หมอต้นค่อย ๆ จากไปอย่างไม่ทรมาน ซึ่งในวันนี้ทางญาติได้นิมนต์พระมาสวดให้ อาจารย์หมอต้น ฟังในห้อง ICU ด้วย

นอกจากนั้นยังมีการพูดถึงเรื่องคดีความด้วย โดยระบุว่า ชายชาวอังกฤษ ที่เมายาแล้วขับรถจักรยานยนต์ชน อาจารย์หมอต้น นั้นได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว แต่กลับไม่มีเงินมาช่วยเยียวยาค่ารักษาอาจารย์หมอแม้แต่บาทเดียว มิหนำซ้ำญาติก็ยังไม่รู้เลยว่าปล่อยตัวแล้วจะหนีหายไปหรือไม่ ครอบครัวอาจารย์หมอต้นจะได้รับความเป็นธรรมกับเหตุการณ์นี้หรือไม่

“ทราบข่าวตำรวจให้ประกันตัวฝรั่งขี้เมา คนร้ายที่ขับรถมอเตอร์ไซค์พัง ๆ ขับแบบเสียสติ ขับมาชนคนซึ่งเป็นทรัพยากรกรชั้นดีของประเทศ เป็นอาจารย์แพทย์ระดับหายากคนหนึ่ง แล้วปล่อยประกันตัว บอกยึดพาสปอร์ตไว้แล้วนี้นะ โห และบอกมีคนของสถานฑูติอังกฤษมาช่วยคุย แบบนี้ก็ได้เหรอ คือเป็นคนระดับชนชั้นไหนไม่รู้ ดูลักษณะทุเรศทุรัง หนีมาอยู่เมืองไทยที่เกาะนั้น ทำตัวอิสระเสรี ฟรีสไตล์ ตรวจพบสารเสพติด ขี้เมา นำความเดือดร้อนมาให้คนของเจ้าของประเทศ เป็นคนที่เป็นหนึ่งในประชากรคุณภาพของเรา

ซึ่งพวกเรารู้กันดีว่าการผ่าตัดไม่สำเร็จและพี่ของเรากำลังจะจากเราไป ตอนนี้หมอเขาเริ่มถอดเครื่องมือและรอให้พี่เขาค่อย ๆ หลับไปค่ะ

ก่อนหน้าคือ การชนมันแรงมาก เขามา CT ใหม่ พบการแตกของ base of skull โห แตกของกะโหลกทัดดอกไม้ พากันรู้แล้ว ตั้งแต่ดวงตาไม่ตอบสนองต่อแสง

เราแค่สงสัยว่า คนจรจัดสัญชาตินั้นไม่มีเงินมาเยียวยาพี่เรา แล้วคุกก็ไม่ได้ติดนาน ประกันตัวออกมาได้ แล้วพี่เราล่ะจะเสียชีวิตฟรีเหรอ สถานฑูติอังกฤษท่านจะช่วยเยียวยาครอบครัวพี่หมอต้นยังไงคะ แล้วประกันตัวออกมาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่หนีไปไหน เงินคนร้ายก็คงไม่ค่อยมีหรอกเงินประกันตัวเท่าไหร่ ทางเราก็ไม่มีคนรู้ มีเงินประกันตัวได้แต่ไม่มีเงินมาเยียวยาพี่หมอสักบาท ส่วนญาติพี่หมอต้นยังทำใจไม่ได้ขอให้เสร็จเรื่องอาจารย์ต้นก่อนค่อยไปว่าคดีกัน

เราฟังดูรูปการเหมือนคนไทยดี ๆ จะตายฟรีเหรอนี่ เอาตามตรงค่ะ คนไทยเจ้าของประเทศต่อให้จะสูงจะต่ำ จะรวยจะจนก็ไม่ควรมาตายฟรีจากฝรั่งกิ๊กก๊อกไม่มีคุณภาพแบบนี้เลย ใครจะเป็นรายต่อไป ? มันออกมาจากคุกแล้วนะ

ส่วนอาจารย์พี่หมอต้นวันนี้ทางญาติได้นิมนต์พระมาสวดที่ ICU แล้วค่ะ”

อาการ หมอต้น ถูกชายอังกฤษเมายา ซิ่งจยย.ชนสาหัส ล่าสุดผ่าตัดไม่สำเร็จ ญาติเริ่มทำใจ-1

 

อ้างอิงจาก : FB Kanokwan Jahntauppalee

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อาจารย์หมอต้น ถูกชายอังกฤษเมายา ซิ่งจยย.ชนสาหัส ล่าสุดผ่าตัดไม่สำเร็จ ญาติเริ่มทำใจ ข่าว

อาจารย์หมอต้น ถูกชายอังกฤษเมายา ซิ่งจยย.ชนสาหัส ล่าสุดผ่าตัดไม่สำเร็จ ญาติเริ่มทำใจ

22 วินาที ที่แล้ว
สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก บันเทิง

สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก

37 นาที ที่แล้ว
สาวอัดคลิป แฉ นักร้องหนุ่มลูกทุ่ง BoyBand ค่ายดัง คบซ้อน-ท้องไม่รับ! บันเทิง

สาวอัดคลิป แฉ นักร้องหนุ่มลูกทุ่ง BoyBand ค่ายดัง คบซ้อน-ท้องไม่รับ!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนนามค่ายทหาร เป็น ค่ายมหาวชิราลงกรณ์ราชวัลลภ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง เสียชีวิตกะทันหัน ต้นสังกัดแถลงยืนยัน แฟนๆ ยังทำใจไม่ได้ บันเทิง

ด่วน! นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง เสียชีวิตกะทันหัน ต้นสังกัดแถลงยืนยัน แฟนๆ ยังทำใจไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ น้ององุ่น เสียชีวิต พี่สาว อ้าง ทะเลาะแย่งตุ๊กตา ก่อนพลั้งมือปิดปาก-จมูกจนหมดลม ข่าว

สาเหตุปลิดชีพ น้ององุ่น ทิ้งอำพรางกอไผ่ พี่สาว อ้าง ทะเลาะแย่งตุ๊กตา ก่อนพลั้งมือปิดปาก-จมูกจนหมดลม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย พบ เบลเยี่ยม VNL 2026 ดูออนไลน์ MONOMAX

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว! น้าชาย-พี่สาว ปลิดชีพ น้ององุ่น นำร่างยัดตู้เสื้อผ้า ก่อนลากไปอำพรางในกอไผ่ ข่าว

จับแล้ว! น้าชาย-พี่สาว ปลิดชีพ น้ององุ่น นำร่างยัดตู้เสื้อผ้า ก่อนลากไปอำพรางในกอไผ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบแล้ว &quot;ปอนด์&quot; เจ้าของบ้านพบศพเพื่อนชาย พบพฤติกรรมแปลก ไม่อาบน้ำนาน 1 ปี ข่าว

รวบแล้ว “ปอนด์” เจ้าของบ้าน ที่พบศพชายดับปริศนา มีพฤติกรรมแปลก ไม่อาบน้ำ 1 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปอีกมุม บริหาร AIA โดนทำร้ายอาการสาหัส มีปากเสียงคู่กรณี ก่อนปรี่คว้าคอเสื้อ ข่าว

คลิปอีกมุม บริหาร AIA โดนทำร้ายอาการสาหัส มีปากเสียงคู่กรณี ก่อนปรี่คว้าคอเสื้อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย พลอยพรรณ พาลูกชายเตือนภัย Roblox โดนแฮกแอคเคาท์-รูดบัตรเครดิต สูญเงินหมื่น บันเทิง

พลอย พลอยพรรณ พาลูกชายเตือนภัย Roblox โดนแฮกแอคเคาท์-รูดบัตรเครดิต สูญเงินหมื่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ แม่แตงโม ถูกส่งตัวเข้า ICU กะทันหัน ต่อย ดายศ โพสต์แจ้งข่าวด่วน! บันเทิง

ส่งกำลังใจ แม่แตงโม ถูกส่งตัวเข้า ICU กะทันหัน ต่อย ดายศ โพสต์แจ้งข่าวด่วน!

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทย ดวล เบลเยียม VNL 2026 ชนะเพิ่มกี่แต้ม เช็กคำนวณคะแนนอันดับโลกล่าสุด ข่าว

วอลเลย์บอลหญิงไทย ดวล เบลเยียม VNL 2026 ชนะเพิ่มกี่แต้ม คำนวณคะแนนอันดับโลกล่าสุด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 6 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์ ข่าวกีฬา

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 6 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทยดวลเบลเยียม ลุ้นชัยแรก VNL 2026 ข่าว

เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทยดวลเบลเยียม ลุ้นชัยแรก VNL 2026

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นักแสดงรุ่นใหญ่ ทำแฟนคลับใจหวิว บิกินีหวิดหลุดกลางสระ หลังโชว์ลีลาว่ายน้ำสุดเซ็กซี่

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวอินเดียเต้นทำคอนเทนต์กลางโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ นทท.อินเดียเต้นในดิสนีย์แลนด์ ญี่ปุ่นเดือด จวกไร้อารยธรรม ลามแซะกลิ่นตัว

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลกอาลัย! &quot;มาร์จาน ซาตราปี&quot; ผู้เขียนนิยายภาพ Persepolis เสียชีวิตในวัย 56 ปี ปิดตำนานศิลปินผู้เล่าเสียงผู้หญิงอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

โลกอาลัย! “มาร์จาน ซาตราปี” ผู้เขียน Persepolis เสียชีวิตในวัย 56 ปี ปิดตำนานศิลปินผู้เล่าเสียงผู้หญิงอิหร่าน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาววัย 22 ปีติดเคตามีน 5 ปี ก่อนเสียชีวิตในบ้านพัก ข่าวต่างประเทศ

สาววัย 22 ติดยา 5 ปี ซูบผอม-อวัยวะล้มเหลว ก่อนดับสลด แม่ใจสลาย ติดใจสาเหตุ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งไล่ออกทันที! ผอ.โรงเรียนฮ่องกง ด่าหยาบคายใส่ รปภ. สิงคโปร์ ชี้ทำผิดจรรยาบรรณร้ายแรง ข่าวต่างประเทศ

สั่งไล่ออกทันที! ผอ.โรงเรียนฮ่องกง ด่าหยาบคายใส่ รปภ. สิงคโปร์ ชี้ทำผิดจรรยาบรรณร้ายแรง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 5/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันศุกร์ หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 5/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันศุกร์

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ไม่ผ่านคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำง่าย ๆ 4 ขั้นตอน ยื่นอุทธรณ์ทันที

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดหน้าใหม่ครั้งแรก! ป๋าเบียร์ เปลี่ยนชื่อเป็น “บิลลี่” แจงดรามาทั้งน้ำตา ปมนอกใจอดีตเมีย

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

เปิดแนวทาง เลขปฏิทินจีน 16/6/69 สรุปชุดเลขท้ายที่คอหวยห้ามพลาด

1 วัน ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ได้สิทธิอะไรบ้าง เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนรอบใหม่ ได้สิทธิอะไรได้บ้าง?

1 วัน ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 17:26 น.| อัปเดต: 06 มิ.ย. 2569 17:26 น.
50
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก

สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก

เผยแพร่: 6 มิถุนายน 2569
สาวอัดคลิป แฉ นักร้องหนุ่มลูกทุ่ง BoyBand ค่ายดัง คบซ้อน-ท้องไม่รับ!

สาวอัดคลิป แฉ นักร้องหนุ่มลูกทุ่ง BoyBand ค่ายดัง คบซ้อน-ท้องไม่รับ!

เผยแพร่: 6 มิถุนายน 2569
ด่วน! นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง เสียชีวิตกะทันหัน ต้นสังกัดแถลงยืนยัน แฟนๆ ยังทำใจไม่ได้

ด่วน! นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง เสียชีวิตกะทันหัน ต้นสังกัดแถลงยืนยัน แฟนๆ ยังทำใจไม่ได้

เผยแพร่: 6 มิถุนายน 2569

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย พบ เบลเยี่ยม VNL 2026 ดูออนไลน์ MONOMAX

เผยแพร่: 6 มิถุนายน 2569
Back to top button