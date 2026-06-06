อาจารย์หมอต้น ถูกชายอังกฤษเมายา ซิ่งจยย.ชนสาหัส ล่าสุดผ่าตัดไม่สำเร็จ ญาติเริ่มทำใจ
อัปเดตอาการ อาจารย์หมอต้น หลังถูกต่างชาติเมายา ซิ่งจยย.ชนสาหัส ล่าสุดผ่าตัดไม่สำเร็จ ญาติเผยคู่กรณีได้ประกันตัว หวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 69 เกิดเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนเดินเท้า บริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงัน – ท้องศาลา ในพื้นที่ ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ต่อมาทราบว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บ คือ รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ หรือ “อาจารย์ต้น” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต อาจารย์แพทย์จิตอาสาผู้เสียสละได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขณะที่เจ้าของรถคู่กรณี เป็นชายชาวอังกฤษ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ตรวจฉี่พบสารเสพติดชนิดโคเคนในร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาหนัก คือ ขับรถประมาททำผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส, ชนแล้วหนี, ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต และเสพยาเสพติดประเภท 1 และดำเนินคดีตามกฎหมาย
ล่าสุด 6 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Kanokwan Jahntauppalee ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของ อาจารย์หมอต้น โดยแจ้งอาการล่าสุดของหมอต้น พบว่า การผ่าตัดไม่สำเร็จ และตอนนี้ทีมแพทย์ที่ให้การรักษาเริ่มทยอยถอดเครื่องช่วยต่าง ๆ ออก และรอให้หมอต้นค่อย ๆ จากไปอย่างไม่ทรมาน ซึ่งในวันนี้ทางญาติได้นิมนต์พระมาสวดให้ อาจารย์หมอต้น ฟังในห้อง ICU ด้วย
นอกจากนั้นยังมีการพูดถึงเรื่องคดีความด้วย โดยระบุว่า ชายชาวอังกฤษ ที่เมายาแล้วขับรถจักรยานยนต์ชน อาจารย์หมอต้น นั้นได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว แต่กลับไม่มีเงินมาช่วยเยียวยาค่ารักษาอาจารย์หมอแม้แต่บาทเดียว มิหนำซ้ำญาติก็ยังไม่รู้เลยว่าปล่อยตัวแล้วจะหนีหายไปหรือไม่ ครอบครัวอาจารย์หมอต้นจะได้รับความเป็นธรรมกับเหตุการณ์นี้หรือไม่
“ทราบข่าวตำรวจให้ประกันตัวฝรั่งขี้เมา คนร้ายที่ขับรถมอเตอร์ไซค์พัง ๆ ขับแบบเสียสติ ขับมาชนคนซึ่งเป็นทรัพยากรกรชั้นดีของประเทศ เป็นอาจารย์แพทย์ระดับหายากคนหนึ่ง แล้วปล่อยประกันตัว บอกยึดพาสปอร์ตไว้แล้วนี้นะ โห และบอกมีคนของสถานฑูติอังกฤษมาช่วยคุย แบบนี้ก็ได้เหรอ คือเป็นคนระดับชนชั้นไหนไม่รู้ ดูลักษณะทุเรศทุรัง หนีมาอยู่เมืองไทยที่เกาะนั้น ทำตัวอิสระเสรี ฟรีสไตล์ ตรวจพบสารเสพติด ขี้เมา นำความเดือดร้อนมาให้คนของเจ้าของประเทศ เป็นคนที่เป็นหนึ่งในประชากรคุณภาพของเรา
ซึ่งพวกเรารู้กันดีว่าการผ่าตัดไม่สำเร็จและพี่ของเรากำลังจะจากเราไป ตอนนี้หมอเขาเริ่มถอดเครื่องมือและรอให้พี่เขาค่อย ๆ หลับไปค่ะ
ก่อนหน้าคือ การชนมันแรงมาก เขามา CT ใหม่ พบการแตกของ base of skull โห แตกของกะโหลกทัดดอกไม้ พากันรู้แล้ว ตั้งแต่ดวงตาไม่ตอบสนองต่อแสง
เราแค่สงสัยว่า คนจรจัดสัญชาตินั้นไม่มีเงินมาเยียวยาพี่เรา แล้วคุกก็ไม่ได้ติดนาน ประกันตัวออกมาได้ แล้วพี่เราล่ะจะเสียชีวิตฟรีเหรอ สถานฑูติอังกฤษท่านจะช่วยเยียวยาครอบครัวพี่หมอต้นยังไงคะ แล้วประกันตัวออกมาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่หนีไปไหน เงินคนร้ายก็คงไม่ค่อยมีหรอกเงินประกันตัวเท่าไหร่ ทางเราก็ไม่มีคนรู้ มีเงินประกันตัวได้แต่ไม่มีเงินมาเยียวยาพี่หมอสักบาท ส่วนญาติพี่หมอต้นยังทำใจไม่ได้ขอให้เสร็จเรื่องอาจารย์ต้นก่อนค่อยไปว่าคดีกัน
เราฟังดูรูปการเหมือนคนไทยดี ๆ จะตายฟรีเหรอนี่ เอาตามตรงค่ะ คนไทยเจ้าของประเทศต่อให้จะสูงจะต่ำ จะรวยจะจนก็ไม่ควรมาตายฟรีจากฝรั่งกิ๊กก๊อกไม่มีคุณภาพแบบนี้เลย ใครจะเป็นรายต่อไป ? มันออกมาจากคุกแล้วนะ
ส่วนอาจารย์พี่หมอต้นวันนี้ทางญาติได้นิมนต์พระมาสวดที่ ICU แล้วค่ะ”
อ้างอิงจาก : FB Kanokwan Jahntauppalee
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