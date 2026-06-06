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สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 06 มิ.ย. 2569 16:49 น.
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สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก

สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก จากวันที่ของขายหมดชั่วพริบตา สู่กระแสทัวร์ลงไม่คุ้มค่าที่จ่ายไป

เริ่มเรื่องคือ แม่ตุ๊ก จากเพจ Little Monster อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้เปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์มัทฉะของตัวเองในชื่อ “Hi Matcha Girlies” โดยเริ่มเปิดตะกร้าวางขายวันแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งไลน์สินค้าที่แม่ตุ๊กเปิดจำหน่าย ประกอบด้วยชาเกรด Super Ceremonial 2 ตัว ได้แก่ Kyoto Uji Matcha (กระปุกละ 990 บาท / 30 กรัม) และ Yame Matcha (กระปุกละ 1,280 บาท / 30 กรัม)

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่าย Matcha Recipe Box ซึ่งเป็นการ์ดรวบรวมสูตรชงมัทฉะ 50 สูตร ที่แม่ตุ๊กคิดและปรับสูตรเอง ขายในราคา 550 บาท

ด้วยฐานแฟนคลับของ แม่ตุ๊ก ที่หนาแน่นจนเชียร์ให้แม่ตุ๊กทำแบรนด์มัทฉะของตัวเองออกมาก็ให้ความสนใจแห่เข้าไปอุดหนุนมัทฉะแม่ตุ๊กกันอย่างล้นหลาม จนสินค้าหมดอย่างรวดเร็ว กระทั่งเกิดการนำสินค้าที่กดได้ออกไปรีเซลอัปราคาให้สูงขึ้นมากถึงกระปุกละ 1,400 บาท หรือบางเจ้าทะลุไปกว่า 3,000 บาท

ต่อมา แม่ตุ๊ก รับทราบเรื่องการที่มีคนมากดซื้อแล้วนำไปขายต่อในราคาที่สูงกว่าหลายเท่า จึงรีบออกมาโพสต์แสดงความเสียใจต่อการกระทำดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ทุกคนอย่าไปซื้อสินค้าที่ถูกนำมาโก่งราคาแบบนั้น จากนั้น แม่ตุ๊ก แก้ปัญหาด้วยการติดต่อไร่ชาที่ญี่ปุ่นทันที และพบว่าตัว Uji ลอตเดียวกันยังพอมีเหลือ จึงเปิดระบบพรีออเดอร์ให้คนได้กดสั่งในราคาเดิมเพื่อสกัดกั้นคนรีเซล ซึ่งในช่วงแรกยังมีประเด็นดราม่าเรื่องออเดอร์ของลูกค้าบางส่วนถูกยกเลิก ซึ่งทางแบรนด์ได้ออกจดหมายชี้แจง ขอโทษ และเร่งแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก-1
ภาพจาก : IG tuklittlemonster

ดราม่าเรื่อง “สีมัทฉะ” สีไม่เขียวสด ไม่สมกับเป็นเกรดพรีเมียม

ดราม่าแรกเกิดขึ้นหลังจากที่มีลูกค้าเข้าไปคอมเมนต์ตั้งข้อสังเกตว่า ผงมัทฉะเกรด Super Ceremonial ที่ขาย ทำไมสีถึงดูไม่เขียวสดสวยงามอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งทาง แม่ตุ๊ก ได้ตอบกลับประเด็นนี้ว่า “เธอเพิ่งได้ความรู้ใหม่จากเจ้าของไร่ชาที่ญี่ปุ่นว่า เกรด Super Ceremonial ไม่จำเป็นต้องมีสีเขียวสดเสมอไป สีของมัทฉะจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วย ซึ่งตัวที่แม่ตุ๊กเลือกมาคือการเก็บเกี่ยวครั้งแรก ที่เน้นเรื่องความนุ่มละมุนและขมน้อยเป็นหลัก หากใครชอบแบบสีเขียวสดจัดๆ ในอนาคตทางแบรนด์จะมีมัทฉะตัว Signature ออกมาให้ได้ลองกันแน่นอน”

จุดพีคของดราม่า “ไม่ได้เทสกับน้ำเปล่า” โดนทัวร์ลงสนั่น

เมื่อสินค้าเริ่มส่งถึงมือลูกค้า กลับมีคนที่รู้สึกไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับ โดยมองว่าสินค้าไม่ตรงปกและรสชาติไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง มีลูกค้ามารีวิวว่า เมื่อนำไปชงแบบใส (แบบ Clear) ด้วยน้ำเปล่า รสชาติกลับขมปลาย ไม่หอม รู้สึกไม่อร่อย ไม่คุ้มกับราคาหลักพัน จนบางคนต้องเอามาปล่อยขายต่อ

แม่ตุ๊กได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงว่า คอนเซปต์ชาของเธอคือ “ไม่ขม สู้นม” และมีความตั้งใจอยากทำผงมัทฉะที่เธอชงกินเองได้ทุกวัน ซึ่งเมนูประจำของเธอคือ “มัทฉะใส่นมโอ๊ตและเพิ่มไซรัป”

แม่ตุ๊กยอมรับตรง ๆ ว่า “ตอนที่เทสตัวผงมัทฉะก่อนที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาขาย ไม่ได้มีการเทสด้วยน้ำเปล่าเลยสักรอบ แต่เป็นการเทสกับนม และน้ำมะพร้าว” ประเด็นนี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกโซเชียล ว่าการทำแบรนด์มัทฉะมาขาย ควรต้องผ่านการเทสรสชาติพื้นฐานด้วย “น้ำเปล่า” ให้ครบถ้วนก่อนหรือไม่

ยิ่งไปกว่านั้น ชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าในการ์ด Recipe Box 50 สูตร มีสูตรชงแบบใสรวมอยู่ด้วย และคลิปก่อนหน้าก็เคยเคลมว่าชงกับน้ำได้ คนจึงตั้งข้อสงสัยว่า ถ้าไม่ได้ชิมกับน้ำเปล่าเลย แล้วเอาสูตรนี้มาขายได้อย่างไร

สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก-2

เสียงแตกเป็นสองฝั่ง ทั้งคนผิดหวังและคนให้โอกาส

ผู้บริโภคหลายคนรู้สึกว่าความน่าเชื่อถือของแม่ตุ๊กลดลง เพราะปกติซื้อของตามตลอด ครั้งนี้มองว่าเป็นการเคลมสรรพคุณเกินจริง และรู้สึกว่าเอาเปรียบคนที่ชอบดื่มมัทฉะแบบใส

ขณะที่เสียงแฟนคลับอีกส่วนมองว่าเรื่องรสชาติเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล ความอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และไม่อยากให้สังคมเหยียบย่ำซ้ำเติมจนเกินไป เพราะทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดกันได้

แม่ตุ๊ก ออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างถึงที่สุด

แม่ตุ๊กไม่ได้ปิดกั้นคอมเมนต์หรือหลบหนีปัญหา เธอยินดีรับฟังฟีดแบคทั้งหมดไปปรับปรุง และอัดคลิปขอโทษที่คิดไม่รอบด้าน ท้ายที่สุด แม่ตุ๊กแสดงความรับผิดชอบ โดยประกาศว่า “ใครที่ซื้อไปชงกับน้ำเปล่า (แบบใส) แล้วไม่ชอบ สามารถแจ้งขอคืนเงินได้เต็มจำนวนทันที”

สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก-3

 

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ชาวเน็ตคอมเมนต์ ชาวเน็ตคอมเมนต์-1

อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, IG tuklittlemonster

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 06 มิ.ย. 2569 16:49 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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