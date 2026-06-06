สาวอัดคลิป แฉ นักร้องหนุ่มลูกทุ่ง BoyBand ค่ายดัง คบซ้อน-ท้องไม่รับ!

สาวอัดคลิป แฉ นักร้องหนุ่มลูกทุ่ง BoyBand ค่ายดัง คบซ้อน-ท้อง 5 เดือน ฝ่ายชายไม่รับเป็นพ่อ ช็อก เหยื่อหลายคนเป็นเยาวชน
จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ตามคำกล่าวอ้างของ สาวรายหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปที่โพสต์ลงในช่องติ๊กต็อก ระบุว่า เธอรู้จักกับนักร้องลูกทุ่งชายชื่อดังคนนี้ผ่านเพื่อนที่เคยคบกับสมาชิกในวง ตั้งแต่ช่วงที่นักร้องชายเพิ่งเดบิวต์ใหม่ ๆ โดยเริ่มจากการติดตามกันผ่านอินสตาแกรม ก่อนจะพัฒนามาคุยกันจริงจัง ไปเที่ยว และเจอกันบ่อยครั้งช่วงเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
จุดแตกหักเกิดจากการที่ฝ่ายหญิง เผยว่า ตนจับได้ว่า นักร้องชายแอบไปคบซ้อนกับหญิงสาวอายุ 20 ปี ผู้แฉ กล่าวอ้างว่าหญิงคนนั้นเป็นเด็กจากต่างจังหวัด เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดัง ฝ่ายผู้แฉอ้างว่าหญิงสาวคนดังกล่าวมีพฤติกรรมนำตนไปพูดจาว่าร้ายลับหลัง จึงตัดสินใจถอยออกมาและออกมาอัดคลิปเล่าเรื่องราว
ประเด็นที่หนักที่สุดคือ ผู้แฉเปิดเผยว่า ตนกำลังตั้งครรภ์กับนักร้องชายคนนี้ และอายุครรภ์กำลังจะครบ 5 เดือนในอีก 2 สัปดาห์ พร้อมโชว์ภาพอัลตราซาวด์ลงในคลิปด้วย ต่อมาสาวเจ้าของเรื่อง กล่าวอ้างว่า เมื่อฝ่ายชายทราบเรื่อง กลับถูกปฏิเสธความรับผิดชอบ และใช้คำพูดผลักไสในทำนองว่า “ก็ไปเลี้ยงเองสิ เธอบ้านรวยหรอ ถ้าให้เขาทำยังไง”
ปมคบซ้อน และข้อสังเกตเรื่องพฤติกรรมส่วนตัว
ในคลิปมีการกล่าวอ้างว่า ฝ่ายชายมีพฤติกรรมคบซ้อนผู้หญิงหลายคน จนผู้แฉเปรียบเปรยว่าเป็น “ผู้คุมจักรวาล” เพราะมีโลกหลายใบ ผู้แฉระบุว่า หลังจากลงคลิปแรกไป มีเยาวชนและนักร้องหญิงจากหลายค่าย (ส่วนใหญ่ค่ายลูกทุ่ง) ทักมาให้ข้อมูลจำนวนมาก
ข้อมูลที่ผู้แฉได้รับอ้างว่า หญิงสาวที่ทักมาส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุไม่ถึง 15, 18 และ 20 ปี โดยเล่าตรงกันว่าเคยถูกนักร้องชายคนนี้ทักมาจีบและเกือบตกเป็นเหยื่อ จากประเด็นนี้ ทำให้ผู้แฉตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามอย่างหนักถึงรสนิยมความชอบส่วนตัวของฝ่ายชายว่าเข้าข่ายพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนหรือไม่
นอกจากนี้ เจ้าของคลิปแฉ ยังกล่าวอ้างว่า ได้รับข้อมูลจากบุคคลที่ 3 (อ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดของช่างสักในสตูดิโอที่ฝ่ายชายไปคลุกคลี) ว่านักร้องชายมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายและสารเสพติดหลายชนิด อ้างว่ามีการใช้สถานที่ที่เรียกว่า “บ้านดำ” (สตูดิโอร้านสัก) เป็นแหล่งมั่วสุม
นอกจากนี้ยังมีการอ้างถึงเหตุการณ์ในงานวันเกิดของเพื่อนสมาชิกในวง ที่แฟนคลับสังเกตเห็นว่านักร้องชายมีอาการเหม่อลอย ซึ่งผู้แฉได้พูดท้าทายให้ไปตรวจหาสารเสพติดเพื่อความบริสุทธิ์ใจ
ประเด็นทริปพัทยา และผลกระทบที่ตามมา
มีการแฉข้อมูลเพิ่มเติมว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ฝ่ายชายไปเที่ยวพัทยากับเพื่อนดาว TikTok และมีการควงครีเอเตอร์ OnlyFans ไปด้วย 2 คน โดย 1 ในครีเอเตอร์ OnlyFans คนนั้น กำลังจะมีผลงานในโปรเจกต์ภาพยนตร์ของผู้จัดการฝั่งผู้แฉ แต่เมื่อเกิดเรื่องราวนี้ขึ้น ทางผู้จัดการจึงได้ทำการ “ตัดชื่อและปลด” ออกจากโปรเจกต์ไปเป็นที่เรียบร้อย
ท้ายคลิป ผู้แฉเปิดรับข้อมูลจากผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายคนอื่น ๆ ให้ทักส่วนตัวมาได้ เพื่อจะนำมาเล่าอัปเดตต่อไป พร้อมย้ำว่าไม่ได้กลัวอิทธิพลใด ๆ เพราะมองว่าเป็นเพียงศิลปินที่สัญญาใกล้จะหมดแล้ว
@fariidatpv
มาเลยค่าพร้อมชนหลักฐานมีตำราจทนายพร้อม #นักร้องชายค่ายสีฟ้าลูกทุ่ง
♬ เสียงต้นฉบับ – ฟาริดาที่ด่าคนเก่งๆอะ – ฟาริดาที่ด่าคนเก่งๆอะ
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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, Tiktok @fariidatpv
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