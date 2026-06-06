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โปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนนามค่ายทหาร เป็น ค่ายมหาวชิราลงกรณ์ราชวัลลภ
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร จากเดิม ค่ายนวมินทราชินี เป็น ค่ายมหาวชิราลงกรณ์ราชลัลลภ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร จากเดิมชื่อ “ค่ายนวมินทราชินี” มีที่ตั้งอยู่ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็น “ค่ายมหาวชิราลงกรณ์ราชวัลลภ”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
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อ้างอิงจาก : ratchakitcha
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