ด่วน! นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง เสียชีวิตกะทันหัน ต้นสังกัดแถลงยืนยัน แฟนๆ ยังทำใจไม่ได้

ด่วน! นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง จินเจ๋อ หรือ จางเจียเหว่ย เสียชีวิตกะทันหัน ในวัยเพียง 33 ปี ต้นสังกัดแถลงยืนยัน แฟนคลับช็อก-ร่วมแสดงความอาลัย
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงแดนมังกร หลังมีรายงานข่าวช็อกเกี่ยวกับนักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง “จินเจ๋อ” (Jin Ze) หรือ จางเจียเหว่ย (Zhang Jiawei) เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักในเมืองหางโจว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ในวัยเพียง 33 ปี โดยยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต
โดยต้นสังกัด Shengshi Guangnian Culture Co., Ltd. ออกแถลงการณ์ยืนยันข่าวการเสียชีวิตของ จินเจ๋อ นักแสดงและนายแบบชื่อดัง ระบุว่า
“ด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง เราขอแจ้งว่า นักแสดงในสังกัดของเรา จินเจ๋อ (จางเจียเหว่ย) ได้จากไปอย่างสงบที่บ้านพักในเมืองหางโจว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2026
จินเจ๋อ หรือชื่อเดิม จางเจียเหว่ย เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 1993 ที่เมืองเวยไห่ มณฑลซานตง เขาเป็นนักแสดงและนายแบบรุ่นใหม่ที่มีความสามารถโดดเด่น… เราขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของเขา
บริษัทขอให้สาธารณชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน และเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย รวมถึงขอความร่วมมือไม่รบกวนครอบครัวขณะกำลังจัดพิธีศพ”
โพสต์ล่าสุดบนบัญชี Sina Weibo ของจินเจ๋อ ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 5 ล้านคน ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม โดยเป็นการประกาศว่าการถ่ายทำผลงานเรื่องหนึ่งของเขาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
สำหรับ จินเจ๋อ สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยีแฟชั่นปักกิ่ง (Beijing Institute of Fashion Technology) และเริ่มต้นอาชีพในฐานะนายแบบ ก่อนจะผันตัวเข้าสู่การเป็นนักแสดง
ตลอดเส้นทางอาชีพในวงการบันเทิง จินเจ๋อ หรือ จางเจียเหว่ย มีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์หลายเรื่อง โดยเขาได้รับความนิยมชมชอบอย่างมากจากการแสดงใน ไมโครดราม่า (Micro-drama) และซีรีส์สั้นออนไลน์
ผลงานล่าสุดของ จินเจ๋อ ที่ฝากฝีมือเอาไว้ให้แฟนคลับ ที่กำลังจะออกฉาย คือ เรื่อง Waiting for the Flowers to Bloom, Waiting for Your Return ทางแพลตฟอร์ม Hongguo Short Drama ก่อนเขาจะเสียชีวิตภายในบ้านพักเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา
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อ้างอิงจาก : globaltimes
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