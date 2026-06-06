ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย พบ เบลเยี่ยม VNL 2026 ดูออนไลน์ MONOMAX
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย พบ เบลเยี่ยม วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 วันนี้ 6 มิถุนายน ดูออนไลน์ทางแอป monomax
รายงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 หรือ VNL 2026 สัปดาห์แรก ที่เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทัพนักตบลูกยางสาวไทยเตรียมลงสนามนัดที่สาม พบทีมชาติเบลเยียม ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางหน้าจอทีวีช่อง MONO29 และแพลตฟอร์มออนไลน์ MONOMAX
เทียบอันดับโลก คะแนนสะสม ไทย พบ เบลเยียม
สถานการณ์อันดับโลกล่าสุดก่อนเริ่มการแข่งขันนัดนี้ ทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ 19 ของโลก มีคะแนนสะสม 166.43 คะแนน ส่วนทีมชาติเบลเยียมรั้งอันดับ 15 ของโลก มีคะแนนสะสม 201.05 คะแนน
เนื่องจากคะแนนและอันดับโลกของเบลเยียมสูงกว่าไทย ทำให้เกมนี้มีมูลค่าคะแนนสะสมค่อนข้างสูง หากสาวไทยสามารถพลิกเอาชนะได้จะเก็บคะแนนบวกเพิ่มได้มาก แต่ถ้าแพ้ก็ต้องเสียคะแนนลดหลั่นกันไปตามจำนวนเซต ดังนี้
ไทยชนะ 3-0 เซต: ได้รับคะแนนบวกเพิ่มสูงสุด 11.95 คะแนน (รวมเป็น 178.38 คะแนน)
ไทยชนะ 3-1 เซต: ได้รับคะแนนบวกเพิ่ม 9.45 คะแนน (รวมเป็น 175.88 คะแนน)
ไทยชนะ 3-2 เซต: ได้รับคะแนนบวกเพิ่ม 6.95 คะแนน (รวมเป็น 173.38 คะแนน)
ไทยแพ้ 2-3 เซต: ถูกหักคะแนน 3.05 คะแนน (เหลือ 163.38 คะแนน)
ไทยแพ้ 1-3 เซต: ถูกหักคะแนน 5.55 คะแนน (เหลือ 160.88 คะแนน)
ไทยแพ้ 0-3 เซต: ถูกหักคะแนนมากที่สุด 8.05 คะแนน (เหลือ 158.38 คะแนน)เ
ช็กผลงาน 2 นัดก่อนหน้าในทัวร์นาเมนต์
ทั้งสองทีมลงสนามมาแล้วสองนัด และกำลังควานหาชัยชนะนัดแรกในทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนกัน ทีมชาติไทย นัดแรกพ่ายเซอร์เบีย 0-3 เซต (24-26, 22-25, 19-25) นัดที่สองโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนียวแน่นสู้ได้อย่างสูสีก่อนพ่ายจีน 2-3 เซต (14-25, 26-24, 19-25, 25-23, 7-15) เก็บได้ 1 คะแนน
ทีมชาติเบลเยียม นัดแรกพ่ายโปแลนด์ 2-3 เซต (20-25, 25-22, 23-25, 25-18, 13-15) นัดที่สองพ่ายสาธารณรัฐเช็ก 0-3 เซต เก็บได้ 1 คะแนนเช่นกัน
วิเคราะห์โอกาสชนะในนัดนี้ ไทยชนะเบลเยียมได้ไหม
สถิติการพบกันย้อนหลังในศึกเนชันส์ลีก 5 ครั้งหลังสุด เบลเยียมเป็นฝ่ายชนะไทยได้ทั้งหมด โดยครั้งล่าสุดในการแข่งขันปี 2025 ไทยพ่ายเบลเยียมไป 1-3 เซต อย่างไรก็ตาม หากวัดจากฟอร์มการเล่นในสองนัดแรกของปี 2026 ทัพสาวไทยแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเล่นที่ยืดหยุ่นและเกมรับที่เหนียวแน่น โดยเฉพาะการลากทีมระดับท็อปอย่างจีนไปจนถึงเซตที่ห้า แตกต่างจากเบลเยียมที่เพิ่งพ่ายขาดลอยต่อสาธารณรัฐเช็กมาในนัดล่าสุด
เกมนัดนี้โอกาสชนะเปิดกว้างสำหรับทั้งสองทีม หากทีมสาวไทยรักษามาตรฐานเกมรุกที่รวดเร็วและลดความผิดพลาดในจังหวะสำคัญ มีลุ้นที่จะปลดล็อกเอาชนะเบลเยียมเป็นครั้งแรกในรายการนี้ได้สำเร็จ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: