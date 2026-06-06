วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย พบ เบลเยี่ยม VNL 2026 ดูออนไลน์ MONOMAX

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 06 มิ.ย. 2569 13:31 น.
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ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย พบ เบลเยี่ยม วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 วันนี้ 6 มิถุนายน ดูออนไลน์ทางแอป monomax

รายงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 หรือ VNL 2026 สัปดาห์แรก ที่เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทัพนักตบลูกยางสาวไทยเตรียมลงสนามนัดที่สาม พบทีมชาติเบลเยียม ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางหน้าจอทีวีช่อง MONO29 และแพลตฟอร์มออนไลน์ MONOMAX

เทียบอันดับโลก คะแนนสะสม ไทย พบ เบลเยียม

สถานการณ์อันดับโลกล่าสุดก่อนเริ่มการแข่งขันนัดนี้ ทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ 19 ของโลก มีคะแนนสะสม 166.43 คะแนน ส่วนทีมชาติเบลเยียมรั้งอันดับ 15 ของโลก มีคะแนนสะสม 201.05 คะแนน

เนื่องจากคะแนนและอันดับโลกของเบลเยียมสูงกว่าไทย ทำให้เกมนี้มีมูลค่าคะแนนสะสมค่อนข้างสูง หากสาวไทยสามารถพลิกเอาชนะได้จะเก็บคะแนนบวกเพิ่มได้มาก แต่ถ้าแพ้ก็ต้องเสียคะแนนลดหลั่นกันไปตามจำนวนเซต ดังนี้

ไทยชนะ 3-0 เซต: ได้รับคะแนนบวกเพิ่มสูงสุด 11.95 คะแนน (รวมเป็น 178.38 คะแนน)

ไทยชนะ 3-1 เซต: ได้รับคะแนนบวกเพิ่ม 9.45 คะแนน (รวมเป็น 175.88 คะแนน)

ไทยชนะ 3-2 เซต: ได้รับคะแนนบวกเพิ่ม 6.95 คะแนน (รวมเป็น 173.38 คะแนน)

ไทยแพ้ 2-3 เซต: ถูกหักคะแนน 3.05 คะแนน (เหลือ 163.38 คะแนน)

ไทยแพ้ 1-3 เซต: ถูกหักคะแนน 5.55 คะแนน (เหลือ 160.88 คะแนน)

ไทยแพ้ 0-3 เซต: ถูกหักคะแนนมากที่สุด 8.05 คะแนน (เหลือ 158.38 คะแนน)เ

ช็กผลงาน 2 นัดก่อนหน้าในทัวร์นาเมนต์

ทั้งสองทีมลงสนามมาแล้วสองนัด และกำลังควานหาชัยชนะนัดแรกในทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนกัน ทีมชาติไทย นัดแรกพ่ายเซอร์เบีย 0-3 เซต (24-26, 22-25, 19-25) นัดที่สองโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนียวแน่นสู้ได้อย่างสูสีก่อนพ่ายจีน 2-3 เซต (14-25, 26-24, 19-25, 25-23, 7-15) เก็บได้ 1 คะแนน

ทีมชาติเบลเยียม นัดแรกพ่ายโปแลนด์ 2-3 เซต (20-25, 25-22, 23-25, 25-18, 13-15) นัดที่สองพ่ายสาธารณรัฐเช็ก 0-3 เซต เก็บได้ 1 คะแนนเช่นกัน

วิเคราะห์โอกาสชนะในนัดนี้ ไทยชนะเบลเยียมได้ไหม

สถิติการพบกันย้อนหลังในศึกเนชันส์ลีก 5 ครั้งหลังสุด เบลเยียมเป็นฝ่ายชนะไทยได้ทั้งหมด โดยครั้งล่าสุดในการแข่งขันปี 2025 ไทยพ่ายเบลเยียมไป 1-3 เซต อย่างไรก็ตาม หากวัดจากฟอร์มการเล่นในสองนัดแรกของปี 2026 ทัพสาวไทยแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเล่นที่ยืดหยุ่นและเกมรับที่เหนียวแน่น โดยเฉพาะการลากทีมระดับท็อปอย่างจีนไปจนถึงเซตที่ห้า แตกต่างจากเบลเยียมที่เพิ่งพ่ายขาดลอยต่อสาธารณรัฐเช็กมาในนัดล่าสุด

เกมนัดนี้โอกาสชนะเปิดกว้างสำหรับทั้งสองทีม หากทีมสาวไทยรักษามาตรฐานเกมรุกที่รวดเร็วและลดความผิดพลาดในจังหวะสำคัญ มีลุ้นที่จะปลดล็อกเอาชนะเบลเยียมเป็นครั้งแรกในรายการนี้ได้สำเร็จ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 06 มิ.ย. 2569 13:31 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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