สาเหตุปลิดชีพ น้ององุ่น ทิ้งอำพรางกอไผ่ พี่สาว อ้าง ทะเลาะแย่งตุ๊กตา ก่อนพลั้งมือปิดปาก-จมูกจนหมดลม
เปิดสาเหตุปลิดชีพ น้ององุ่น ทิ้งอำพรางกอไผ่ พี่สาว อ้าง ทะเลาะแย่งตุ๊กตา ก่อนพลั้งมือปิดปาก-จมูก จนหมดลม น้าชาย รับตกใจรีบเอาร่างซ่อนในตู้
ความคืบหน้าล่าสุดภายหลังจากเจ้าหน้าที่รู้ตัว 2 ผู้ก่อเหตุปลิดชีพ น้ององุ่น วัย 7 ปี แล้วนำร่างไปอำพรางในกอไผ่ พื้นที่อ.สังขละบุรี นั้นเป็นคนในครอบครัวของน้องเอง นั่นก็คือ พี่สาว และ น้าชาย โดยทั้งคู่ได้เปิดเผยสาเหตุที่ทำให้น้ององุ่นเสียชีวิต ก่อนจะนำร่างไปทิ้งกอไผ่ ดังนี้
จากการสอบปากคำพี่สาว วัย 13 ปีของน้ององุ่น เล่าถึงสาเหตุที่น้ององุ่นเสียชีวิต ระบุว่า “ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายน้องสาว ปกติทะลาะกันบ่อยครั้งวันนั้นทะเลาะกันจึงนั่งคร่อมทับน้องสาว ก่อนใช้มืออุดจมูกอุดปากน้องสาวจนแน่นิ่งไม่คิดว่าน้องสาวจะเสียชีวิต จึงรีบไปบอกน้าชาย น้าชายมาดูก็นำร่างน้องสาวไปไว้ในตู้เสื้อผ้า ก่อนนำร่างใส่กระสอบลากขึ้นรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วง ขับขี่นำร่างออกจากกระสอบไปไว้ตรงกอไผ่”
ขณะเดียวกัน น้าชาย วัย 17 ปี ให้การว่า “รักหลานทั้งสองคนมาก แต่ทั้งสองคนทะเลาะกันประจำทุกวัน โดยวันนั้นไม่คิดว่าน้ององุ่นเสียชีวิต พอรับรู้ก็ตกใจ ไม่รู้จะทำอย่างไรรักหลานทั้งคู่ จึงนำร่างหลานไว้ในตู้เสื้อผ้าก่อนนำไปไว้ตรงกอไผ่”
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อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก
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