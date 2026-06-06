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สาเหตุปลิดชีพ น้ององุ่น ทิ้งอำพรางกอไผ่ พี่สาว อ้าง ทะเลาะแย่งตุ๊กตา ก่อนพลั้งมือปิดปาก-จมูกจนหมดลม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 06 มิ.ย. 2569 14:27 น.
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สาเหตุ น้ององุ่น เสียชีวิต พี่สาว อ้าง ทะเลาะแย่งตุ๊กตา ก่อนพลั้งมือปิดปาก-จมูกจนหมดลม

เปิดสาเหตุปลิดชีพ น้ององุ่น ทิ้งอำพรางกอไผ่ พี่สาว อ้าง ทะเลาะแย่งตุ๊กตา ก่อนพลั้งมือปิดปาก-จมูก จนหมดลม น้าชาย รับตกใจรีบเอาร่างซ่อนในตู้

ความคืบหน้าล่าสุดภายหลังจากเจ้าหน้าที่รู้ตัว 2 ผู้ก่อเหตุปลิดชีพ น้ององุ่น วัย 7 ปี แล้วนำร่างไปอำพรางในกอไผ่ พื้นที่อ.สังขละบุรี นั้นเป็นคนในครอบครัวของน้องเอง นั่นก็คือ พี่สาว และ น้าชาย โดยทั้งคู่ได้เปิดเผยสาเหตุที่ทำให้น้ององุ่นเสียชีวิต ก่อนจะนำร่างไปทิ้งกอไผ่ ดังนี้

จากการสอบปากคำพี่สาว วัย 13 ปีของน้ององุ่น เล่าถึงสาเหตุที่น้ององุ่นเสียชีวิต ระบุว่า “ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายน้องสาว ปกติทะลาะกันบ่อยครั้งวันนั้นทะเลาะกันจึงนั่งคร่อมทับน้องสาว ก่อนใช้มืออุดจมูกอุดปากน้องสาวจนแน่นิ่งไม่คิดว่าน้องสาวจะเสียชีวิต จึงรีบไปบอกน้าชาย น้าชายมาดูก็นำร่างน้องสาวไปไว้ในตู้เสื้อผ้า ก่อนนำร่างใส่กระสอบลากขึ้นรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วง ขับขี่นำร่างออกจากกระสอบไปไว้ตรงกอไผ่”

ขณะเดียวกัน น้าชาย วัย 17 ปี ให้การว่า “รักหลานทั้งสองคนมาก แต่ทั้งสองคนทะเลาะกันประจำทุกวัน โดยวันนั้นไม่คิดว่าน้ององุ่นเสียชีวิต พอรับรู้ก็ตกใจ ไม่รู้จะทำอย่างไรรักหลานทั้งคู่ จึงนำร่างหลานไว้ในตู้เสื้อผ้าก่อนนำไปไว้ตรงกอไผ่”

สาเหตุ น้ององุ่น เสียชีวิต พี่สาว อ้าง ทะเลาะแย่งตุ๊กตา ก่อนพลั้งมือปิดปาก-จมูกจนหมดลม-1 สาเหตุ น้ององุ่น เสียชีวิต พี่สาว อ้าง ทะเลาะแย่งตุ๊กตา ก่อนพลั้งมือปิดปาก-จมูกจนหมดลม-2

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อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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