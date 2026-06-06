จับแล้ว! น้าชาย-พี่สาว ปลิดชีพ น้ององุ่น นำร่างยัดตู้เสื้อผ้า ก่อนลากไปอำพรางในกอไผ่
จับแล้ว! น้าชาย-พี่สาว ทำ น้ององุ่น วัย 7 ขวบ เสียชีวิต นำร่างยัดตู้เสื้อผ้า ก่อนลากไปอำพรางในกอไผ่ จนท.นำตัวชี้จุดเกิดเหตุ
ความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของ น้ององุ่น วัย 7 ปี ในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี หลังเจ้าหน้าที่พบร่างไร้วิญญาณของน้ององุ่นอยู่ในกกอไผ่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา หลังหายออกจากบ้านไป 2 วัน ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด 6 มิถุนายน 2569 มีรายงานจาก ข่าวสด พบว่า ชุดสืบสวนที่คลี่คลายคดี หลังการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำบุคคลแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางการสืบสวนล่าสุดพบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้ององุ่น เป็นคนใกล้ชิดภายในครอบครัว นั่นก็คือ น้าชาย และ พี่สาว
รายงานการสืบสวนระบุว่า น้าชาย และ พี่สาว ของน้ององุ่น เป็นผู้ก่อเหตุจนทำให้น้องเสียชีวิต ก่อนมีการนำร่างไปซ่อนไว้ภายในตู้เสื้อผ้าเพื่อปกปิดเหตุการณ์ จากนั้นจึงนำร่างใส่กระสอบและนำไปทิ้งอำพรางไว้บริเวณกอไผ่ ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่นำกำลังไปตรวจสอบและพบร่างของน้อง
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อ้างอิงจาก : ข่าวสด
ภาพจาก : FB สวท. สังขละบุรี
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