รวบแล้ว “ปอนด์” เจ้าของบ้าน ที่พบศพชายดับปริศนา มีพฤติกรรมแปลก ไม่อาบน้ำ 1 ปี
รวบแล้ว “ปอนด์” เจ้าของบ้านพบศพเพื่อนชายเสียชีวิตปริศนา บเสพยา-มีเซ็กซ์จริง ปฏิเสธฆ่า พบพฤติกรรมแปลก ไม่อาบน้ำ นาน 1 ปี
ความคืบหน้ากรณีพบศพชายวัย 28 ปี เสียชีวิตปริศนาในบ้านเพื่อน โดยผู้เป็นแม่เข้าแจ้งลูกชายหายจากบ้านที่มูลนิธิตั้งแต่ 26 พ.ค. 69 ทราบแค่เพียงว่าจะไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านตรงข้ามวัดลาดปลาดุก จากนั้นวันที่ 27 พ.ค. ผู้ตายโทรหาแม่ 7 สาย พร้อมส่งข้อความบอกให้แม่เรียกรถให้กลับบ้านให้ที แต่แม่หลับอยู่จึงไม่ได้รับสาย ก่อนตื่นเช้ามาโทรกลับไปแต่ลูกไม่รับ และจากนั้นโทรศัพท์ลูกชายก็ปิดเครื่องและขาดการติดต่อไป ก่อนจะทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัว นายปอนด์ เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้แล้ว โดยสามารถควบคุมตัวได้ที่ปั๊มน้ำมันย่านปิ่นเกล้า หลังจากหายตัวไปหลังพบศพนายศักดินนท์ เพื่อนชายวัย 28 ปี เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านของตนเองมาหลายวัน
จากการสอบสวน นายปอนด์ ยอมรับว่า ได้เสพยาเสพติดและมีเพศสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตจริง แต่ยืนกรานปฏิเสธว่าไม่ได้ลงมือทำร้ายจนถึงแก่ความตาย
นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังพบหลักฐานเป็นสารหลายชนิดอยู่ในกระเป๋าซุกซ่อนอยู่ในรถจักรยานยนต์ของ นายปอนด์ โดยเจ้าตัวอ้างว่าเป็นส่วนผสมของยาเสพติด ทั้งยังพบหลอดที่มีลักษณะเหมือนเข็มฉีดยาบรรจุของเหลวสีแดง ซึ่งนายปอนด์อ้างว่าเป็นเลือดที่ตนเองพยายามจะฉีดเข้าสู่ร่างกายแต่ทำไม่สำเร็จ จึงเก็บไว้
ทั้งยังพบพฤติกรรมแปลกของ นายปอนด์ เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวที่ชายเสียชีวิตปริศนา คือ นายปอนด์ไม่ได้อาบน้ำมานานกว่า 1 ปี โดยไม่ทราบเหตุผล จนกระทั่งถูกคุมตัวมาที่ สภ.บางบัวทอง จึงได้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นครั้งแรก
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหา เสพยาเสพติด และ มียาเสพติดไว้ในครอบครอง กับนายปอนด์ไว้ก่อน ส่วนคดีการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตนั้น ยังคงต้องรอผลการสืบสวนและชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
สำหรับสภาพศพของผู้เสียชีวิต เบื้องต้น ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายภายนอก แต่พบว่าอวัยวะภายในบางส่วน เช่น กระเพาะอาหารและตับ หายไปเนื่องจากถูกแมลงกัดกิน ทั้งนี้ต้องรอการยืนยันประวัติสุขภาพจากมารดาของผู้ตายเพิ่มเติม
อ้างอิงจาก : ข่าวสด
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