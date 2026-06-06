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คลิปอีกมุม บริหาร AIA โดนทำร้ายอาการสาหัส มีปากเสียงคู่กรณี ก่อนปรี่คว้าคอเสื้อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 06 มิ.ย. 2569 11:05 น.
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คลิปอีกมุม บริหาร AIA โดนทำร้ายอาการสาหัส มีปากเสียงคู่กรณี ก่อนปรี่คว้าคอเสื้อ

เปิดคลิปอีกมุม ผู้บริหาร AIA โดนทำร้ายอาการสาหัส เผยนาทีมีปากเสียงคู่กรณีหน้าร้านอาหาร ก่อนปรี่คว้าคอเสื้อ

ความคืบหน้ากรณี ผู้บริหาร AIA ถูกทำกลุ่มชายฉกรรจ์เข้ามารุมทำร้ายร่างกาย บริเวณหน้าห้องน้ำของร้านอาหารแห่งหนึ่ง จนนอนหมดสติ อาการสาหัส และเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดอาการเลือดออกในสมอง เมื่อวานนี้ (5 มิ.ย. 69) ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ ได้นำคลิปอีกมุมหนึ่งจากกล้องหน้ารถของเพื่อนคู่กรณีมาโพสต์ลง เผยให้เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ ผู้บริหาร AIA จะถูกรุมทำร้ายร่างกาย ได้เกิดมีปากเสียงกันก่อนที่บริเวณหน้าร้าน ถึงขั้นปรี่คว้าคอเสื้อของคู่กรณีและมีวิวาทะกัน จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายจนอาการสาหัสขึ้น

คลิปอีกมุม บริหาร AIA โดนทำร้ายอาการสาหัส มีปากเสียงหน้าร้าน ก่อนปรี่คว้าคอเสื้อคู่กรณี-1

“ความคืบหน้าคดีทำร้ายร่างกาย นายธนกฤต ผู้จัดการระดับภาคของบริษัทประกันชีวิตชื่อดัง จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองและรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU

ล่าสุด วันนี้ (5 มิ.ย. 69) พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้นัดหมายกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม ฝั่งกลุ่มวัยรุ่นยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และได้นำคลิปจากกล้องหน้ารถยนต์ส่งมอบเป็นหลักฐาน โดยอ้างว่าเป็นภาพเหตุการณ์เกิดเหตุ ซึ่งปรากฏภาพผู้บาดเจ็บเดินเข้ามาพูดคุยและมีปากเสียงกัน ก่อนสถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นเหตุชุลมุนตามที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดที่ถูกเผยแพร่ก่อนหน้านี้

ขณะที่ตำรวจยืนยันว่าจะตรวจสอบพยานหลักฐานทุกด้าน ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด คลิปจากกล้องหน้ารถ และพยานบุคคล เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก่อนดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏ

ทั้งนี้ คลิปที่เผยแพร่ออกมาในขณะนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุการณ์จากมุมมองของแต่ละฝ่ายเท่านั้น ส่วนใครผิด ใครถูก และจะเข้าข่ายความผิดใดบ้าง คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาตามกฎหมาย”

คลิปอีกมุม บริหาร AIA โดนทำร้ายอาการสาหัส มีปากเสียงหน้าร้าน ก่อนปรี่คว้าคอเสื้อคู่กรณี-4

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อ้างอิงจาก : FB วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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