พลอย พลอยพรรณ พาลูกชายเตือนภัย Roblox โดนแฮกแอคเคาท์-รูดบัตรเครดิต สูญเงินหมื่น

พลอย พลอยพรรณ พาลูกชาย “น้องพูม่า” ไลฟ์เตือนภัย Roblox มิจฉาชีพอ้างเป็นแอดมิน แชตคุยไม่กี่คำ โดนแฮกแอคเคาท์-รูดบัตรเครดิต สูญเงินหมื่น
กลายเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับทุกครัวเรือนที่มีลูกเด็กเล็กแดงวัยกำลังอยากรูอยากลองเล่นสมาร์ทโฟนอย่างเสรี โดยเฉพาะเกมออนไลน์ที่หลายคนเข้าถึงได้ง่ายอย่าง Roblox ซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายเคสมาก ๆ ที่ถูกหลอกให้เด็กกระทำสิ่งไม่ดีเพื่อแลกกับคอยน์หรือสิ่งของในเกม
ล่าสุด (5 มิ.ย. 69) พลอย พลอยพรรณ อดีตภรรยาของ ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล ได้ออกมาไลฟ์เตือนภัยใกล้ตัวที่ได้จากเกม Roblox โดยนำลูกชาย “น้องพูม่า” มานั่งเล่าประสบการณ์จริงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันเดียวกัน
เหตุการณ์เริ่มต้นจากการที่ น้องพูม่า เข้าไปเล่นเกมที่มีชื่อว่า bloxfruits จากนั้นได้เข้าไปเจอกับแอคเคาท์หนึ่งซึ่งตั้งชื่อว่าตัวเองเป็นแอดมิน น้องพูม่าจึงเข้าไปแชตพูดคุยด้วย เพื่อหวังว่าจะได้สิ่งของที่ตัวเองต้องการมาอย่างง่ายดาย โดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่านั่นคือมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างว่าเป็นแอดมิน
จากนั้นไม่นานแอคเคาท์ของน้องพูม่าก็ถูกแฮกไป และมีรายการแจ้งเตือนการใช้งานบัตรเครดิตจำนวนหลายรายการในเวลาติดต่อกัน จนทำให้ธนาคารจับสงสัยได้เพราะคิดว่าเป็นสแกมเมอร์เลยทำการระงับบัตรเอาไว้ก่อน
คุณพลอย เล่าเพิ่มเติมว่า ตนจะใช้บัตรเครดิตซื้อของแต่บัตรโดนระงับ เมื่อโทรไปสอบถามพบว่ามีรายการใช้จ่ายไปจำนวน 15,000 บาท ในเวลาติดต่อกัน ทางธนาคารจึงได้ระงับเอาไว้ จากนั้นก็ได้ทราบว่าถูกทำรายการจากเกม Roblox ตนจึงได้สอบถามลูกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น จนทราบข้อเท็จจริง ตนจึงอยากออกมาเตือนภัยผู้ปกครองทุก ๆ บ้านให้ระวังการเล่นเกมนี้ของลูกหลานให้ดี ไม่เช่นนั้นอาจจะสูญเงินแบบเธอ
นอกจากนั้น พลอย พลอยพรรณ ยังยอมรับและตำหนิตัวเองที่มีส่วนทำให้เกิดเรื่องนี้ คือ การที่ตนกับลูกใช้ไอแพตเครื่องเดียวกัน ทั้งให้ลูกเล่นเกม 1-2 ชั่วโมงต่อวัน รวมถึงตัวเองก็ใช้ทำงานด้วย จึงต้องใช้รหัสและมีการเชื่อมต่อบัตรเครดิตเอาไว้ในเครื่อง จนเกิดเรื่องนี้ขึ้น
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อ้างอิงจาก : FB Purploy
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