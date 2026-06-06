ส่งกำลังใจ แม่แตงโม ถูกส่งตัวเข้า ICU กะทันหัน ต่อย ดายศ โพสต์แจ้งข่าวด่วน!

เกิดอะไรขึ้น? แม่แตงโม ถูกส่งตัวเข้า ICU กะทันหัน ด้าน ต่อย ดายศ โพสต์แจ้งข่าวด่วน! ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจ
เรียกได้ว่าทำหลายคนใจหายใจคว่ำไปตาม ๆ กัน เมื่อ ต่อย ดายศ พี่ชายของนางเอกสาวผู้ล่วงลับ แตงโม นิดา ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้บังเอิญเจอ คุณแม่ภนิดา หรือ แม่แตงโม กำลังเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลศิริราช
ต่อย ดายศ โพสต์ข้อความแจ้งข่าวระบุว่า “ไปพบแพทย์เรื่องกระดูกคอทับเส้นประสาท กลับเจอคุณแม่ มา admit ที่ ร.พ. ศิริราช ปิยมาหาราชการุณย์ พอดี ตอนนี้แพทย์ให้อยู่ ICU ถ้าคืบหน้ายังไงจะแจ้งข่่าวนะครับ” ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้แม่แตงโมกันอย่างท่วมท้น
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อ้างอิงจาก : FB Dayos Dechjob
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