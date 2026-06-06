ข่าวดาราบันเทิง

ส่งกำลังใจ แม่แตงโม ถูกส่งตัวเข้า ICU กะทันหัน ต่อย ดายศ โพสต์แจ้งข่าวด่วน!

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 06 มิ.ย. 2569 09:24 น.
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ส่งกำลังใจ แม่แตงโม ถูกส่งตัวเข้า ICU กะทันหัน ต่อย ดายศ โพสต์แจ้งข่าวด่วน!

เกิดอะไรขึ้น? แม่แตงโม ถูกส่งตัวเข้า ICU กะทันหัน ด้าน ต่อย ดายศ โพสต์แจ้งข่าวด่วน! ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจ

เรียกได้ว่าทำหลายคนใจหายใจคว่ำไปตาม ๆ กัน เมื่อ ต่อย ดายศ พี่ชายของนางเอกสาวผู้ล่วงลับ แตงโม นิดา ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้บังเอิญเจอ คุณแม่ภนิดา หรือ แม่แตงโม กำลังเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลศิริราช

ต่อย ดายศ โพสต์ข้อความแจ้งข่าวระบุว่า “ไปพบแพทย์เรื่องกระดูกคอทับเส้นประสาท กลับเจอคุณแม่ มา admit ที่ ร.พ. ศิริราช ปิยมาหาราชการุณย์ พอดี ตอนนี้แพทย์ให้อยู่ ICU ถ้าคืบหน้ายังไงจะแจ้งข่่าวนะครับ” ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้แม่แตงโมกันอย่างท่วมท้น

แม่แตงโม ถูกส่งตัวเข้า ICU ด้าน ต่อย ดายศ โพสต์แจ้งข่าวด่วน!-5

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1

แม่แตงโม ถูกส่งตัวเข้า ICU ด้าน ต่อย ดายศ โพสต์แจ้งข่าวด่วน!-4

แม่แตงโม ถูกส่งตัวเข้า ICU ด้าน ต่อย ดายศ โพสต์แจ้งข่าวด่วน!-3

แม่แตงโม ถูกส่งตัวเข้า ICU ด้าน ต่อย ดายศ โพสต์แจ้งข่าวด่วน!-2

แม่แตงโม ถูกส่งตัวเข้า ICU ด้าน ต่อย ดายศ โพสต์แจ้งข่าวด่วน!-1

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อ้างอิงจาก : FB Dayos Dechjob

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 06 มิ.ย. 2569 09:24 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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