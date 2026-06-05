เปิดหน้าใหม่ครั้งแรก! ป๋าเบียร์ เปลี่ยนชื่อเป็น “บิลลี่” แจงดรามาทั้งน้ำตา ปมนอกใจอดีตเมีย

มาแล้ว! ป๋าเบียร์ กานต์พล ขึ้นไลฟ์ครั้งแรก พร้อมเปิดหน้าใหม่หล่อใสกว่าเดิม ลั่น เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บิลลี่” ก่อนหลั่งน้ำตาแจงดรามานอกใจอดีตเมีย “แม่ตั๊ก กรกนก”
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ แม่ตั๊ก กรกนก ได้ออกมาประกาศหย่ากับอดีตสามี ป๋าเบียร์ กานต์พล โดยให้เหตุผลแบบกำกวมประมาณว่า ฝ่ายชายนอกใจไปมีคนอื่น ก่อนจะมีการแฉคลิปเสียง รวมถึงคลิปที่ฝ่ายชายเข้ามาอาละวาดภายในบ้าน ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด ป๋าเบียร์ กานต์พล กลับมาเล่นโซเชียลอีกครั้งหลังหายหน้าไปกว่า 1 ปี โดยขึ้นไลฟ์สดโชว์หน้าใหม่ที่เพิ่งศัลยกรรมมาครบ 1 ปี ก่อนเลิกกับอดีตภรรยา “แม่ตั๊ก กรกนก” พร้อมเผยชื่อใหม่ และชี้แจงดรามาปมเลิกราที่เกิดขึ้น
“ที่ผ่านคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้ตลอด เขาอยากเห็นผมกลับบมาเป็นเหมือนเดิม เป็นกำลังใจมากที่สุด ผมไม่เอาน้ำตามาแลกดราม่า ผมไม่ชอบดราม่า แต่ที่ผมกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ พ่อแม่คือหัวใจของผม แม้ว่าวันที่ผมจะไม่มีอะไรเลย ออกมาตัวเปล่า วันที่ผมไม่มีชื่อเสียง มีแต่เรื่องเสีย ๆ หาย ๆ พ่อแม่ผมไม่เคยทิ้งผมไปไหนเลย ใครจะด่าผมเรื่องนอกใจนู่นนี่นั่น ผมพูดคำเดียวเลยว่า ‘มาเป็นผมดูบ้าง ลองคิดถึงหัวใจคนอื่นบ้างได้ไหม’ คุณฟังความข้างเดียว ผมเป็นผู้ชายผมมีสิทธิ์ที่จะไปพูดอะไรเยอะแยะได้ไหม ผมพูดไม่ได้ ผมก็ไม่ได้อยากทำให้คนอื่นผิดหวัง แม้แต่ลูกผมเองก็ไม่อยากให้ผิดหวัง พักเรื่องนอกใจก่อน เราคุยกันเรื่องวันนี้ดีกว่า ผมไม่ได้มาร้องไห้เพื่อเรียกกระแส แค่ออกมาพูดให้รู้ว่าผมเป็นคนยังไง ผมขอโอกาสในการดูแลพ่อแม่ ดูแลครอบครัว ใครที่เมตตาผม เอ็นดูผมและครอบครัวสามารถซัพพอร์ตได้”
นอกจากนี้ ป๋าเบียร์ จะออกมาเปิดหน้าใหม่หลังทำศัลยกรรมมาครบ 1 ปีแล้ว ก็ยังจะมาประกาศให้ทุกคนได้รู้พร้อม ๆ กันผ่านไลฟ์ว่า ตนได้เปลี่ยนชื่อแล้ว จาก ป๋าเบียร์ เป็น บิลลี่ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่
@platt2023
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อ้างอิงจาก : TikTok @iwilltell69, @platt2023, IG madame_mount
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