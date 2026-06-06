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วอลเลย์บอลหญิงไทย ดวล เบลเยียม VNL 2026 ชนะเพิ่มกี่แต้ม คำนวณคะแนนอันดับโลกล่าสุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 17:01 น.
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วอลเลย์บอลหญิงไทย ดวล เบลเยียม VNL 2026 ชนะเพิ่มกี่แต้ม เช็กคำนวณคะแนนอันดับโลกล่าสุด

ทีมชาติไทยอันดับ 19 ของโลก เตรียมปะทะ เบลเยียม อันดับ 15 ของโลก ในศึก VNL 2026 ลุ้นเก็บชัยนัดแรก หากชนะ 3-0 เซต โกยแต้มบวกสูงสุด 11.95 คะแนน แต่ถ้าแพ้รวดมีสิทธิ์เสีย 8.05 คะแนน

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เตรียมลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียม ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 หรือ VNL 2026 สนามแรก ที่เมืองหนานจิง ประเทศจีน โดยเกมนัดนี้จัดอยู่ในโปรแกรม Pool 3 Week 1 Women #22 ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 6 มิถุนายน 2026 เวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของจีน หรือ 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

คาดการณ์คะแนนอันดับโลก ชนะได้กี่แต้ม แพ้เสียกี่แต้ม?

ประเด็นสำคัญของการแข่งขันนัดนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่การลุ้นชัยชนะนัดแรกในทัวร์นาเมนต์ VNL 2026 เท่านั้น แต่ยังมีผลโดยตรงต่อคะแนนอันดับโลกของทีมชาติไทย ข้อมูลก่อนการแข่งขันระบุว่า ทีมชาติไทยรั้งอยู่ในอันดับ 19 ของโลก มีคะแนนสะสม 166.43 คะแนน ขณะที่เบลเยียมอยู่ในอันดับ 15 ของโลก มี 201.05 คะแนน ซึ่งทั้งสองทีมมีช่องว่างคะแนนห่างกันอยู่ที่ 34.62 คะแนน

เนื่องจากทีมไทยมีอันดับโลกต่ำกว่าเบลเยียมพอสมควร เกมนี้จึงถือเป็นแมตช์ที่มีมูลค่าคะแนนค่อนข้างสูง โดยมีการคำนวณความเป็นไปได้ดังนี้

  • หากทีมไทยเอาชนะได้ 3-0 เซต จะบวกคะแนนเพิ่มมากที่สุด 11.95 คะแนน ทำให้คะแนนรวมขยับเป็น 178.38 คะแนน

  • หากทีมไทยเอาชนะได้ 3-1 เซต จะบวกเพิ่ม 9.45 คะแนน ขยับเป็น 175.88 คะแนน

  • หากทีมไทยเอาชนะได้ 3-2 เซต จะบวกเพิ่ม 6.95 คะแนน ขยับเป็น 173.38 คะแนน

  • หากทีมไทยแพ้แบบสูสี 2-3 เซต จะเสียคะแนน 3.05 คะแนน เหลือ 163.38 คะแนน

  • หากทีมไทยแพ้ 1-3 เซต จะเสียคะแนน 5.55 คะแนน เหลือ 160.88 คะแนน

  • หากทีมไทยแพ้ 0-3 เซต จะเสียคะแนนมากที่สุดถึง 8.05 คะแนน ทำให้เหลือเพียง 158.38 คะแนน

ทีมชาติไทยอันดับ 19 ของโลก เตรียมปะทะ เบลเยียม อันดับ 15 ของโลก ในศึก VNL 2026
ภาพจาก : VNL 2026

สถานการณ์ตารางคะแนน และฟอร์ม 2 นัดแรก

ก่อนลงสนาม ทั้งทีมชาติไทยและเบลเยียมมีสถิติการแข่งขันไปแล้ว 2 นัด แพ้ 2 นัด และมี 1 คะแนนเท่ากันในตาราง VNL 2026 ทางด้านเบลเยียมมีสถิติเซตได้-เสีย 2-6 และคะแนนรวม 163-180 ส่วนทางด้านทีมชาติไทยมีสถิติเซตได้-เสีย 2-6 และคะแนนรวม 156-188 เกมนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งสองทีมจะได้ลุ้นปลดล็อกชัยชนะนัดแรก

สำหรับผลงาน 2 นัดแรก ทีมชาติไทยพ่ายให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซต (24-26, 22-25, 19-25) และพ่ายให้จีน 2-3 เซต (14-25, 26-24, 19-25, 25-23, 7-15) ส่วนทีมชาติเบลเยียมเปิดสนามพ่ายให้กับโปแลนด์ 2-3 เซต (20-25, 25-22, 23-25, 25-18, 13-15)

สถิติเฮดทูเฮด (H2H) เบลเยียมยังเป็นงานหิน

สถิติการพบกันที่ผ่านมายืนยันว่าเบลเยียมยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ของนักตบสาวไทย โดยทั้งสองทีมเคยพบกันมาแล้ว 6 นัด ไทยเอาชนะได้เพียง 1 นัด และเบลเยียมเอาชนะไปถึง 5 นัด และหากนับเฉพาะในรายการ Nations League Women ทีมชาติไทยยังไม่เคยเอาชนะเบลเยียมได้เลยจากการพบกันทั้งหมด 5 ครั้ง

การพบกันครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในรายการ VNL 2025 ซึ่งเบลเยียมสามารถเอาชนะทีมไทยไปได้ 3-1 เซต ด้วยสกอร์ 25-22, 25-23, 24-26, 25-22

การเผชิญหน้ากันในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าเกมเก็บแต้มในตาราง หากทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยได้ จะถือเป็นการปลดล็อกชัยชนะนัดแรกใน VNL 2026 พร้อมรับคะแนนอันดับโลกก้อนใหญ่ และหยุดสถิติพ่ายแพ้ต่อเบลเยียมในรายการเนชันส์ลีกไปพร้อมกัน

สถิติเฮดทูเฮด (H2H) เบลเยียมยังเป็นงานหิน
ภาพจาก : VNL 2026

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 17:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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