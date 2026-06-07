ช็อกกลางห้าง! โรคจิตแอบถ่ายหญิงเปลือยในห้องลองชุด ต่อหน้าลูกสาว
คุณแม่วัย 36 ปีเดือดจัด ถูกชายโรคจิตแอบถ่ายขณะเปลือยท่อนบนในห้องลองชุด ต่อหน้าลูกสาว หวั่นภาพหลุดกระทบจิตใจเด็ก
เตือนภัยสาว ๆ หญิงวัย 36 ปีจับได้ว่ามีชายแปลกหน้าแอบถ่ายภาพขณะเธอกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าและเปลือยท่อนบน ในห้องลองชุดร้านแห่งหนึ่ง สาขาห้างสรรพสินค้าเมืองบอร์นมัธ มณฑลดอร์เซต ประเทศอังกฤษ โดยมีเพื่อนและลูกสาววัย 8 ขวบอยู่ในห้องด้วย
ผู้เสียหายสังเกตเห็นแสงแฟลชจึงเงยหน้าขึ้นไปมองและพบผู้ก่อเหตุยื่นโทรศัพท์มือถือข้ามขอบผนังห้องลองชุดเข้ามา นอกจากนี้ยังพบว่าเขากำลังแอบถ่ายผู้หญิงและเด็กผู้หญิงคนอื่นด้วย
เธอตัดสินใจรออยู่หน้าห้องพร้อมกับกลุ่มลูกค้าผู้หญิงคนอื่น เมื่อผู้ก่อเหตุเดินออกมาพร้อมกับเสื้อผ้าในมือ จึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกวิดีโอและตะโกนต่อว่า “ไอ้โรคจิต เอาโทรศัพท์มาให้ดูเดี๋ยวนี้ ตำรวจกำลังมา ไอ้แก่โรคจิต” ขณะที่เขาพยายามเดินหนีและปฏิเสธสั้น ๆ ว่า “ผมไม่ได้ทำ! ไม่!” แต่หญิงวัย 36 ปีสวนกลับทันทีว่า “ทำสิ พวกเรามีคลิปวิดีโอตอนคุณทำนะ ถ้าไม่มีอะไรต้องปิดบังก็เอาโทรศัพท์มาให้ดูสิ”
ขณะที่ลูกค้าผู้หญิงคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตกใจและพูดขึ้นมาว่า “เขาเดินหนีไปหน้าตาเฉยเลยเหรอ” และ “รปภ. กำลังมา”
ในเวลาต่อมา ผู้เสียหายเปิดใจกับสำนักข่าวว่า ตนเองรู้สึกสะอิดสะเอียนเมื่อคิดว่ามีภาพถ่ายของตัวเอง เพื่อน และเด็กผู้หญิงคนอื่นหลุดออกไป เหตุการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจลูกสาวจนไม่อยากไปเดินซื้อของหรือเข้าห้องลองชุดอีก
สำนักข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ก่อเหตุได้เข้าพบตำรวจและกำลังให้ข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่มีการจับกุมหรือตั้งข้อหา
ขณะที่ตำรวจระบุว่าให้ความสำคัญกับคดีอย่างมากและกำลังเร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริง พร้อมเรียกร้องให้พยานที่อยู่ในร้านขณะเกิดเหตุเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ทั้งนี้ โฆษกของห้างสรรพสินค้า แถลงว่า ทางห้างได้รับแจ้งจากร้านดังกล่าวแล้ว ความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ตอนนี้กำลังให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่ และจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเนื่องจากคดียังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวน
ข้อมูลจาก : thesun
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