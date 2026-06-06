ข่าวต่างประเทศ

สาวป่วยไทรอยด์ เชื่อคนในเน็ต-หยุดยาเอง อาการทรุด ตาโปนผิดรูป หวิดบอดถาวร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 16:35 น.
51

อุทาหรณ์! สาวป่วยไทรอยด์เป็นพิษ หลงเชื่อคนในเน็ตหยุดยาเอง จนอาการทรุดหนัก ตาโปน-ใบหน้าผิดรูป แพทย์เตือนอย่าประมาท หวิดตาบอดถาวร

โรคบางชนิดทำลายสุขภาพกายแล้วยังพรากความมั่นใจของผู้ป่วยอย่างเงียบ ๆ ล่าสุดมีการแชร์เรื่องราวอุทาหรณ์ของหญิงวัย 34 ปี (นามสมมติ เอช) ที่มีสภาพดวงตาโปนจนผิดรูป หลายคนอาจคิดว่าเป็นความผิดปกติแต่กำเนิด แต่แท้จริงแล้วเป็นผลพวงมาจากอาการป่วยและการดูแลตัวเองแบบผิดวิธี

ย้อนกลับไปเมื่อ 4 ปีก่อน เธอเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของร่างกาย มีอาการใจสั่น มือสั่น ขี้ร้อน และนอนไม่หลับ สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ในตอนนั้นเธอไม่ได้กังวลเรื่องสุขภาพ กลับคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะรูปร่างผอมลงจนมีคนชม

เมื่อเวลาผ่านไปดวงตาเริ่มเปลี่ยน จากที่คิดว่าตาโตขึ้นเพราะนอนน้อย กลายเป็นดวงตาโปนยื่นออกมาอย่างเห็นได้ชัด ทุกเช้าที่ตื่นนอนจะรู้สึกเคืองเหมือนมีทรายเข้าตา และปวดตาทุกครั้งที่กลอกตาไปมา เธอจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลและพบว่าป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษจากโรคเกรฟส์ หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานหนักเกินไป

หลังรักษาด้วยการกินยาได้ไม่กี่เดือน อาการมือสั่นและใจสั่นเริ่มดีขึ้น เธอจึงตัดสินใจหยุดยาเองและไม่ไปตามแพทย์นัด แล้วหันไปพึ่งพาวิธีดูแลสุขภาพตามคำแนะนำในกลุ่มโซเชียลมีเดีย เธอกินสาหร่ายและอาหารทะเลแทบทุกวันเพราะเชื่อว่าบำรุงไทรอยด์ ดื่มกาแฟเข้มข้นทุกเช้าเพื่อแก้ง่วงจากการนอนไม่หลับ และดื่มน้ำมะนาวผสมเกลือเพื่อดีท็อกซ์ร่างกาย โดยคิดว่าตัวเองกำลังดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง

แต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้าม ดวงตาโปนหนักกว่าเดิมจนใบหน้าผิดรูป หลายคนตกใจเมื่อเห็นหน้า ซ้ำร้ายมีคนซุบซิบว่าดวงตาเธอดูหน้ากลัว แถมยังมีเด็กทักว่าทำไมตาเหมือนกบ คำพูดเหล่านั้นทำให้เธอสูญเสียความมั่นใจต้องใส่แว่นกันแดดตลอดเวลาเวลาออกไปข้างนอก หลีกเลี่ยงการพบปะเพื่อนฝูง และไม่อยากถ่ายรูปอีกเลย

จุดวิกฤตมาถึงเมื่อเธอไม่สามารถหลับตาให้สนิทได้แม้ตอนนอน ปวดตาตลอดเวลา ใจสั่นรุนแรง และร่างกายอ่อนเพลียหนักจนต้องกลับไปพบแพทย์ ผลตรวจสแกนพบว่ากล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อหลังดวงตาอักเสบ บวมโต และดันลูกตาออกมาข้างหน้า

แพทย์อธิบายว่า ความตั้งใจดูแลสุขภาพเป็นเรื่องดี แต่วิธีการนั้นผิดพลาด การกินอาหารทะเลและสาหร่ายที่มีไอโอดีนสูงยิ่งไปกระตุ้นให้ไทรอยด์ทำงานหนักขึ้น กาแฟทำให้ใจสั่นและนอนไม่หลับรุนแรงกว่าเดิม ที่สำคัญที่สุดการหยุดยาเองเป็นปัจจัยที่อันตรายที่สุด เพราะโรคยังดำเนินต่อไปอย่างเงียบ ๆ แม้อาการภายนอกจะดูเหมือนดีขึ้นชั่วคราว พร้อมเตือนว่าหากปล่อยไว้อาจทำให้กระจกตาเป็นแผล ทัศนวิสัยแย่ลง และเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นถาวร

เธอกลับมารักษาและกินยาตามแผนอย่างเคร่งครัดจนอาการต่าง ๆ ค่อย ๆ ดีขึ้น หัวใจเต้นปกติ กลับมานอนหลับได้ และอาการปวดตาลดลงมาก แม้ดวงตาจะยังไม่กลับมาเป็นปกติทั้งหมด แต่ก็ช่วยให้เธอกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี เจ้าตัวฝากข้อคิดว่า อาหารอย่างสาหร่ายหรือกาแฟไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่เมื่อป่วยข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอาจไม่เหมาะกับทุกคน โภชนาการเป็นเพียงส่วนเสริม ไม่สามารถแทนที่ยาและการรักษาจากแพทย์ได้

ข้อมูลจาก : soha

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สาวป่วยไทรอยด์ เชื่อคนในเน็ต-หยุดยาเอง อาการทรุด ตาโปนผิดรูป หวิดบอดถาวร

30 วินาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

คาดคะแนน วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ เช็กเกีย ถ้าชนะบวกเพิ่มกี่แต้ม VNL 2026

13 นาที ที่แล้ว
อาจารย์หมอต้น ถูกชายอังกฤษเมายา ซิ่งจยย.ชนสาหัส ล่าสุดผ่าตัดไม่สำเร็จ ญาติเริ่มทำใจ ข่าว

อาจารย์หมอต้น ถูกชายอังกฤษเมายา ซิ่งจยย.ชนสาหัส ล่าสุดผ่าตัดไม่สำเร็จ ญาติเริ่มทำใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก บันเทิง

สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวอัดคลิป แฉ นักร้องหนุ่มลูกทุ่ง BoyBand ค่ายดัง คบซ้อน-ท้องไม่รับ! บันเทิง

สาวอัดคลิป แฉ นักร้องหนุ่มลูกทุ่ง BoyBand ค่ายดัง คบซ้อน-ท้องไม่รับ!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนนามค่ายทหาร เป็น ค่ายมหาวชิราลงกรณ์ราชวัลลภ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง เสียชีวิตกะทันหัน ต้นสังกัดแถลงยืนยัน แฟนๆ ยังทำใจไม่ได้ บันเทิง

ด่วน! นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง เสียชีวิตกะทันหัน ต้นสังกัดแถลงยืนยัน แฟนๆ ยังทำใจไม่ได้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ น้ององุ่น เสียชีวิต พี่สาว อ้าง ทะเลาะแย่งตุ๊กตา ก่อนพลั้งมือปิดปาก-จมูกจนหมดลม ข่าว

สาเหตุปลิดชีพ น้ององุ่น ทิ้งอำพรางกอไผ่ พี่สาว อ้าง ทะเลาะแย่งตุ๊กตา ก่อนพลั้งมือปิดปาก-จมูกจนหมดลม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย พบ เบลเยี่ยม VNL 2026 ดูออนไลน์ MONOMAX

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว! น้าชาย-พี่สาว ปลิดชีพ น้ององุ่น นำร่างยัดตู้เสื้อผ้า ก่อนลากไปอำพรางในกอไผ่ ข่าว

จับแล้ว! น้าชาย-พี่สาว ปลิดชีพ น้ององุ่น นำร่างยัดตู้เสื้อผ้า ก่อนลากไปอำพรางในกอไผ่

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบแล้ว &quot;ปอนด์&quot; เจ้าของบ้านพบศพเพื่อนชาย พบพฤติกรรมแปลก ไม่อาบน้ำนาน 1 ปี ข่าว

รวบแล้ว “ปอนด์” เจ้าของบ้าน ที่พบศพชายดับปริศนา มีพฤติกรรมแปลก ไม่อาบน้ำ 1 ปี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปอีกมุม บริหาร AIA โดนทำร้ายอาการสาหัส มีปากเสียงคู่กรณี ก่อนปรี่คว้าคอเสื้อ ข่าว

คลิปอีกมุม บริหาร AIA โดนทำร้ายอาการสาหัส มีปากเสียงคู่กรณี ก่อนปรี่คว้าคอเสื้อ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย พลอยพรรณ พาลูกชายเตือนภัย Roblox โดนแฮกแอคเคาท์-รูดบัตรเครดิต สูญเงินหมื่น บันเทิง

พลอย พลอยพรรณ พาลูกชายเตือนภัย Roblox โดนแฮกแอคเคาท์-รูดบัตรเครดิต สูญเงินหมื่น

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ แม่แตงโม ถูกส่งตัวเข้า ICU กะทันหัน ต่อย ดายศ โพสต์แจ้งข่าวด่วน! บันเทิง

ส่งกำลังใจ แม่แตงโม ถูกส่งตัวเข้า ICU กะทันหัน ต่อย ดายศ โพสต์แจ้งข่าวด่วน!

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทย ดวล เบลเยียม VNL 2026 ชนะเพิ่มกี่แต้ม เช็กคำนวณคะแนนอันดับโลกล่าสุด ข่าว

วอลเลย์บอลหญิงไทย ดวล เบลเยียม VNL 2026 ชนะเพิ่มกี่แต้ม คำนวณคะแนนอันดับโลกล่าสุด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 6 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์ ข่าวกีฬา

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 6 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทยดวลเบลเยียม ลุ้นชัยแรก VNL 2026 ข่าว

เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทยดวลเบลเยียม ลุ้นชัยแรก VNL 2026

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

นักแสดงรุ่นใหญ่ ทำแฟนคลับใจหวิว บิกินีหวิดหลุดกลางสระ หลังโชว์ลีลาว่ายน้ำสุดเซ็กซี่

1 วัน ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวอินเดียเต้นทำคอนเทนต์กลางโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ นทท.อินเดียเต้นในดิสนีย์แลนด์ ญี่ปุ่นเดือด จวกไร้อารยธรรม ลามแซะกลิ่นตัว

1 วัน ที่แล้ว
โลกอาลัย! &quot;มาร์จาน ซาตราปี&quot; ผู้เขียนนิยายภาพ Persepolis เสียชีวิตในวัย 56 ปี ปิดตำนานศิลปินผู้เล่าเสียงผู้หญิงอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

โลกอาลัย! “มาร์จาน ซาตราปี” ผู้เขียน Persepolis เสียชีวิตในวัย 56 ปี ปิดตำนานศิลปินผู้เล่าเสียงผู้หญิงอิหร่าน

1 วัน ที่แล้ว
สาววัย 22 ปีติดเคตามีน 5 ปี ก่อนเสียชีวิตในบ้านพัก ข่าวต่างประเทศ

สาววัย 22 ติดยา 5 ปี ซูบผอม-อวัยวะล้มเหลว ก่อนดับสลด แม่ใจสลาย ติดใจสาเหตุ

1 วัน ที่แล้ว
สั่งไล่ออกทันที! ผอ.โรงเรียนฮ่องกง ด่าหยาบคายใส่ รปภ. สิงคโปร์ ชี้ทำผิดจรรยาบรรณร้ายแรง ข่าวต่างประเทศ

สั่งไล่ออกทันที! ผอ.โรงเรียนฮ่องกง ด่าหยาบคายใส่ รปภ. สิงคโปร์ ชี้ทำผิดจรรยาบรรณร้ายแรง

1 วัน ที่แล้ว
ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 5/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันศุกร์ หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 5/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันศุกร์

1 วัน ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ไม่ผ่านคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำง่าย ๆ 4 ขั้นตอน ยื่นอุทธรณ์ทันที

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดหน้าใหม่ครั้งแรก! ป๋าเบียร์ เปลี่ยนชื่อเป็น “บิลลี่” แจงดรามาทั้งน้ำตา ปมนอกใจอดีตเมีย

1 วัน ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 16:35 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คาดคะแนน วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ เช็กเกีย ถ้าชนะบวกเพิ่มกี่แต้ม VNL 2026

เผยแพร่: 6 มิถุนายน 2569
อาจารย์หมอต้น ถูกชายอังกฤษเมายา ซิ่งจยย.ชนสาหัส ล่าสุดผ่าตัดไม่สำเร็จ ญาติเริ่มทำใจ

อาจารย์หมอต้น ถูกชายอังกฤษเมายา ซิ่งจยย.ชนสาหัส ล่าสุดผ่าตัดไม่สำเร็จ ญาติเริ่มทำใจ

เผยแพร่: 6 มิถุนายน 2569
สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก

สรุปดรามา มัทฉะแม่ตุ๊ก ไม่เทสรสชาติกับน้ำเปล่า ทำชาวเน็ต-บาริสต้าวิจารณ์หนัก

เผยแพร่: 6 มิถุนายน 2569
สาวอัดคลิป แฉ นักร้องหนุ่มลูกทุ่ง BoyBand ค่ายดัง คบซ้อน-ท้องไม่รับ!

สาวอัดคลิป แฉ นักร้องหนุ่มลูกทุ่ง BoyBand ค่ายดัง คบซ้อน-ท้องไม่รับ!

เผยแพร่: 6 มิถุนายน 2569
Back to top button