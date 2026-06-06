เปิดสถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS เช็กเกีย ก่อนดวลศึก VNL 2026
เปิดสถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS เช็กเกีย นัดสุดท้ายของสัปดาห์แรก ก่อนดวลศึก VNL 2026 วันที่ 7 มิ.ย. นี้
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์แรก ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาถึงนัดส่งท้าย ทัพนักตบลูกยางสาวไทย เตรียมลงสนามดวลกับ ทีมชาติเช็กเกีย ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 2569 เวลา 10.30 น. (ตามเวลาไทย) แฟนกีฬาสามารถติดตามความพร้อมและสถิติการพบกันก่อนการแข่งขันนัดนี้
สถิติการพบกัน ไทย ปะทะ เช็กเกีย
สำหรับสถิติการแข่งขันที่ผ่านมาระหว่างทีมชาติไทย กับทีมชาติเช็กเกีย แบบเฮดทูเฮด (Head to Head) ปรากฏว่าทั้งสองทีมเคยเจอกันเพียง 2 ครั้ง โดยทีมชาติไทยชนะ 1 ครั้ง และทีมชาติเช็กเกียชนะ 1 ครั้ง
- 21 มิถุนายน 2568: ทีมชาติเช็กเกีย ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-18, 25-16, 32-30)
- 10 พฤศจิกายน 2553: ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติเช็กเกีย 3-1 เซต (16-25, 25-18, 25-20, 25-23)
อันดับโลกของทั้งสองทีม
อัปเดตเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569
- ทีมชาติเช็กเกีย อยู่อันดับที่ 14 ของโลก คะแนนสะสม 218.49 คะแนน
- ทีมชาติไทย อยู่อันดับที่ 19 ของโลก คะแนนสะสม 166.43 คะแนน
แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย และติดตามการแข่งขันคู่อื่น ๆ ในการถ่ายทอดสดผ่านทาง MONOMAX SPORTS ช่อง 29 และ MONOMAX
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