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เปิดสถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS เช็กเกีย ก่อนดวลศึก VNL 2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 07 มิ.ย. 2569 09:11 น.
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เปิดสถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS เช็กเกีย นัดสุดท้ายของสัปดาห์แรก ก่อนดวลศึก VNL 2026 วันที่ 7 มิ.ย. นี้

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์แรก ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาถึงนัดส่งท้าย ทัพนักตบลูกยางสาวไทย เตรียมลงสนามดวลกับ ทีมชาติเช็กเกีย ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 2569 เวลา 10.30 น. (ตามเวลาไทย) แฟนกีฬาสามารถติดตามความพร้อมและสถิติการพบกันก่อนการแข่งขันนัดนี้

สถิติการพบกัน ไทย ปะทะ เช็กเกีย

สำหรับสถิติการแข่งขันที่ผ่านมาระหว่างทีมชาติไทย กับทีมชาติเช็กเกีย แบบเฮดทูเฮด (Head to Head) ปรากฏว่าทั้งสองทีมเคยเจอกันเพียง 2 ครั้ง โดยทีมชาติไทยชนะ 1 ครั้ง และทีมชาติเช็กเกียชนะ 1 ครั้ง

  • 21 มิถุนายน 2568: ทีมชาติเช็กเกีย ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-18, 25-16, 32-30)
  • 10 พฤศจิกายน 2553: ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติเช็กเกีย 3-1 เซต (16-25, 25-18, 25-20, 25-23)

อันดับโลกของทั้งสองทีม

อัปเดตเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569

  • ทีมชาติเช็กเกีย อยู่อันดับที่ 14 ของโลก คะแนนสะสม 218.49 คะแนน
  • ทีมชาติไทย อยู่อันดับที่ 19 ของโลก คะแนนสะสม 166.43 คะแนน
อับดับโลก ไทย เช็กเกีย
Volleyball World

แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย และติดตามการแข่งขันคู่อื่น ๆ ในการถ่ายทอดสดผ่านทาง MONOMAX SPORTS ช่อง 29 และ MONOMAX

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58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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