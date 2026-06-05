เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทยดวลเบลเยียม ลุ้นชัยแรก VNL 2026
วอลเลย์บอลหญิงไทยฟอร์มรวม 5 นัดหลังสุดดีกว่าเบลเยียม แต่สถิติพบกันใน VNL เป็นรองหนัก หลังแพ้รวด 5 ครั้งที่เจอกัน เกมนัดนี้คือโอกาสทองในการลุ้นชัยชนะนัดแรกของทั้งสองทีมในตาราง VNL 2026
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เตรียมลงสนามพบกับ ทีมชาติเบลเยียม ในศึก Nations League Women (VNL 2026) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (หรือเวลา 07:00 UTC)
ภาพรวมและสถานการณ์ตารางคะแนน
ก่อนเกมการแข่งขันนี้ ทั้งไทยและเบลเยียมต่างยังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยในศึก VNL 2026 หลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว 2 นัดแรก
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ทีมชาติเบลเยียม: รั้งอันดับ 15 แข่ง 2 แพ้ 2 มี 1 คะแนน โดยมีสถิติเซตได้-เสีย 2-6 และแต้มได้-เสีย 163-180
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ทีมชาติไทย: รั้งอันดับ 16 แข่ง 2 แพ้ 2 มี 1 คะแนน โดยมีสถิติเซตได้-เสีย 2-6 และแต้มได้-เสีย 156-188
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เบลเยียมมีแต้มได้-เสียรวมดีกว่าทีมชาติไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เช็กฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แม้ผลงานใน VNL 2026 จะยังไม่เข้าเป้า แต่ฟอร์มโดยรวมในช่วง 5 นัดหลังสุดมีความแตกต่างกัน
ทีมชาติไทย
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ผลงานรวม 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 แพ้ 2
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สถิติเซตได้-เสีย 11-8
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สถิติแต้มได้-เสีย 423-387
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2 นัดล่าสุดใน VNL 2026 แพ้รวด โดยพ่ายให้กับ จีน 2-3 เซต (14-25, 26-24, 19-25, 25-23, 7-15) และพ่าย เซอร์เบีย 0-3 เซต (24-26, 22-25, 19-25)
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3 นัดก่อนหน้าในซีเกมส์ 2025 ชนะรวด โดยชนะ เวียดนาม 3-2 เซต, ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต และชนะ ฟิลิปปินส์ 3-0 เซต
ทีมชาติเบลเยียม
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ผลงานรวม 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 แพ้ 4
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สถิติเซตได้-เสีย 8-14
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สถิติแต้มได้-เสีย 460-489
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2 นัดล่าสุดใน VNL 2026 แพ้รวดเช่นกัน โดยพ่าย โปแลนด์ 2-3 เซต (20-25, 25-22, 23-25, 25-18, 13-15) และพ่าย เช็กเกีย 0-3 เซต (20-25, 22-25, 15-25)
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3 นัดก่อนหน้าในรายการชิงแชมป์โลก 2025 แพ้ สวีเดน 1-3 เซต, ชนะ สวีเดน 3-2 เซต และแพ้ โปแลนด์ 2-3 เซต
สถิติเฮดทูเฮด (H2H) เบลเยียมของแสลงสาวไทย
สถิติการพบกันถือเป็นประเด็นที่น่าจับตา เพราะแม้ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดไทยจะดูดีกว่า แต่สถิติเฮดทูเฮดรวมไทยเป็นรองอย่างชัดเจน
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ทั้งสองทีมเคยเจอกันมาทั้งหมด 6 นัด ไทยชนะ 1 ครั้ง ส่วนเบลเยียมชนะไปถึง 5 ครั้ง
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หากนับเฉพาะในรายการ VNL ทีมไทยแพ้เบลเยียมรวดทั้ง 5 นัดที่พบกัน ดังนี้:
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2025 VNL: เบลเยียม ชนะ ไทย 3-1 เซต (25-22, 25-23, 24-26, 25-22)
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2022 VNL: เบลเยียม ชนะ ไทย 3-2 เซต
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2021 VNL: เบลเยียม ชนะ ไทย 3-1 เซต
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2019 VNL: เบลเยียม ชนะ ไทย 3-0 เซต
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2018 VNL: เบลเยียม ชนะ ไทย 3-1 เซต
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โอกาสลุ้นชัยนัดแรก
เกมนี้นับเป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีและเป็นโอกาสสำคัญของทั้งสองทีมในการปลดล็อกชัยชนะนัดแรก เนื่องจากสถานการณ์ในตารางคะแนนถือว่าสูสีและเบียดกันอยู่ท้ายตารางโดยต่างกันแค่แต้มได้-เสีย หากทีมสาวไทยสามารถคว้าชัยชนะได้ นอกจากจะได้ปลดล็อกแต้มแรกใน VNL 2026 แล้ว ยังเป็นการทลายกำแพงหยุดสถิติแพ้เบลเยียมในรายการนี้ลงได้สำเร็จอีกด้วย
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