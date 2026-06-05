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เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทยดวลเบลเยียม ลุ้นชัยแรก VNL 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 16:17 น.
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เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทยดวลเบลเยียม ลุ้นชัยแรก VNL 2026

วอลเลย์บอลหญิงไทยฟอร์มรวม 5 นัดหลังสุดดีกว่าเบลเยียม แต่สถิติพบกันใน VNL เป็นรองหนัก หลังแพ้รวด 5 ครั้งที่เจอกัน เกมนัดนี้คือโอกาสทองในการลุ้นชัยชนะนัดแรกของทั้งสองทีมในตาราง VNL 2026

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เตรียมลงสนามพบกับ ทีมชาติเบลเยียม ในศึก Nations League Women (VNL 2026) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (หรือเวลา 07:00 UTC)

ภาพรวมและสถานการณ์ตารางคะแนน

ก่อนเกมการแข่งขันนี้ ทั้งไทยและเบลเยียมต่างยังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยในศึก VNL 2026 หลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว 2 นัดแรก

  • ทีมชาติเบลเยียม: รั้งอันดับ 15 แข่ง 2 แพ้ 2 มี 1 คะแนน โดยมีสถิติเซตได้-เสีย 2-6 และแต้มได้-เสีย 163-180

  • ทีมชาติไทย: รั้งอันดับ 16 แข่ง 2 แพ้ 2 มี 1 คะแนน โดยมีสถิติเซตได้-เสีย 2-6 และแต้มได้-เสีย 156-188

  • เบลเยียมมีแต้มได้-เสียรวมดีกว่าทีมชาติไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ภาพรวมและสถานการณ์ตารางคะแนน
ภาพจาก : VNL 2026

เช็กฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แม้ผลงานใน VNL 2026 จะยังไม่เข้าเป้า แต่ฟอร์มโดยรวมในช่วง 5 นัดหลังสุดมีความแตกต่างกัน

ทีมชาติไทย

  • ผลงานรวม 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 แพ้ 2

  • สถิติเซตได้-เสีย 11-8

  • สถิติแต้มได้-เสีย 423-387

  • 2 นัดล่าสุดใน VNL 2026 แพ้รวด โดยพ่ายให้กับ จีน 2-3 เซต (14-25, 26-24, 19-25, 25-23, 7-15) และพ่าย เซอร์เบีย 0-3 เซต (24-26, 22-25, 19-25)

  • 3 นัดก่อนหน้าในซีเกมส์ 2025 ชนะรวด โดยชนะ เวียดนาม 3-2 เซต, ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต และชนะ ฟิลิปปินส์ 3-0 เซต

ทีมชาติเบลเยียม

  • ผลงานรวม 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 แพ้ 4

  • สถิติเซตได้-เสีย 8-14

  • สถิติแต้มได้-เสีย 460-489

  • 2 นัดล่าสุดใน VNL 2026 แพ้รวดเช่นกัน โดยพ่าย โปแลนด์ 2-3 เซต (20-25, 25-22, 23-25, 25-18, 13-15) และพ่าย เช็กเกีย 0-3 เซต (20-25, 22-25, 15-25)

  • 3 นัดก่อนหน้าในรายการชิงแชมป์โลก 2025 แพ้ สวีเดน 1-3 เซต, ชนะ สวีเดน 3-2 เซต และแพ้ โปแลนด์ 2-3 เซต

เช็กฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ภาพจาก : VNL 2026

สถิติเฮดทูเฮด (H2H) เบลเยียมของแสลงสาวไทย

สถิติการพบกันถือเป็นประเด็นที่น่าจับตา เพราะแม้ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดไทยจะดูดีกว่า แต่สถิติเฮดทูเฮดรวมไทยเป็นรองอย่างชัดเจน

  • ทั้งสองทีมเคยเจอกันมาทั้งหมด 6 นัด ไทยชนะ 1 ครั้ง ส่วนเบลเยียมชนะไปถึง 5 ครั้ง

  • หากนับเฉพาะในรายการ VNL ทีมไทยแพ้เบลเยียมรวดทั้ง 5 นัดที่พบกัน ดังนี้:

    • 2025 VNL: เบลเยียม ชนะ ไทย 3-1 เซต (25-22, 25-23, 24-26, 25-22)

    • 2022 VNL: เบลเยียม ชนะ ไทย 3-2 เซต

    • 2021 VNL: เบลเยียม ชนะ ไทย 3-1 เซต

    • 2019 VNL: เบลเยียม ชนะ ไทย 3-0 เซต

    • 2018 VNL: เบลเยียม ชนะ ไทย 3-1 เซต

โอกาสลุ้นชัยนัดแรก

เกมนี้นับเป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีและเป็นโอกาสสำคัญของทั้งสองทีมในการปลดล็อกชัยชนะนัดแรก เนื่องจากสถานการณ์ในตารางคะแนนถือว่าสูสีและเบียดกันอยู่ท้ายตารางโดยต่างกันแค่แต้มได้-เสีย หากทีมสาวไทยสามารถคว้าชัยชนะได้ นอกจากจะได้ปลดล็อกแต้มแรกใน VNL 2026 แล้ว ยังเป็นการทลายกำแพงหยุดสถิติแพ้เบลเยียมในรายการนี้ลงได้สำเร็จอีกด้วย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 16:17 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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