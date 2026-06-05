นักแสดงรุ่นใหญ่ ทำแฟนคลับใจหวิว บิกินีหวิดหลุดกลางสระ หลังโชว์ลีลาว่ายน้ำสุดเซ็กซี่
นักแสดงรุ่นใหญ่ วัย 50 ปี ทำใจหวิว บิกินีเกือบหลุดกลางสระ หลังโชว์ลีลาว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ ทำแฟนคลับฮือฮา หวิดอวดเต้าลงโซเชียล
เรียกได้ว่า 50 ยังแจ๋วจริง ๆ สำหรับนักแสดงชื่อดัง หวังลี่เหริน ในวัย 50 ปี โพสต์คลิปกระโดดลงสระว่ายน้ำระหว่างเที่ยวพักผ่อนที่บาหลี เธอสวมบิกินีเกาะอกอวดหุ่นเซี๊ยะจนสาว ๆ ยังอาย แต่สิ่งที่กำลังเป็นกระแสพูดถึงอย่างหนักในโซเชียลตอนนี้คือ ช็อตที่ หวังลี่เหริน กำลังจะขึ้นจากสระว่ายน้ำ บิกินีเกาะอกของเธอหลุดลงมาเกือบครึ่งหน้าอก หวิดโชว์เต้าออกสื่อ สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับและผู้ติดตามเป็นอย่างมาก
ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตส่วนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ตำหนิติเตียนเรื่องอายุ และรูปลักษณ์ของ หวังลี่เหริน เป็นอย่างมาก แต่ดาราสาวรุ่นใหญ่ก็ไม่ได้หัวเสีย กลับตอบกลับด้วยใจเย็นว่า “ตอนนี้รู้สึกขอบคุณแค่เพียงการมีสุขภาพที่แข็งแรง เรื่องของหนังตาตกก็เป็นไปตามวัยของคนอายุ 50”
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อ้างอิงจาก : IG lisawanglijen, mirrormedia
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