บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนรอบใหม่ ได้สิทธิอะไรได้บ้าง?

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ยืนยันสิทธิรอบใหม่ได้สวัสดิการอะไรบ้าง? ผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิก่อน 21 มิถุนายนนี้ เช็กช่องทางที่นี่
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่แล้วตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 21 มิถุนายน 2569 ผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิทุกรายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 และสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 โดยสิทธิประโยชน์ยังคงเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพเช่นเดิม ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค : วงเงินซื้อสินค้าจำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเกษตร จากร้านธงฟ้าและร้านที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด 300 บาทต่อคนต่อเดือน
2. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม : วงเงินส่วนลดจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
3. ค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ : วงเงิน 750 บาทต่อคนต่อเดือน ใช้ได้ไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ ครอบคลุม 8 ประเภท ได้แก่
- รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
- รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
- รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
- รถไฟ
- รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
- รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน
- รถสองแถวรับจ้าง
- เรือโดยสารสาธารณะ
4. ค่าไฟฟ้า : อุดหนุน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินต้องรับภาระจ่ายเองทั้งหมด
5. ค่าน้ำประปา : อุดหนุน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกิน 100 บาทแต่ไม่เกิน 315 บาท รัฐจะช่วย 100 บาทและผู้ใช้ต้องจ่ายส่วนเกินเอง แต่หากใช้เกิน 315 บาท ต้องจ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด
ขั้นตอนยืนยันสิทธิรอบใหม่
กระทรวงการคลังเตรียมช่องทางรองรับการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิไว้ทั้งหมด 5 ช่องทาง เลือกทำตามขั้นตอนได้ตามความสะดวก ดังนี้
1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง
เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน เลือกแบนเนอร์ ‘โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569’ อ่านและยอมรับเงื่อนไข จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ
2. แอปพลิเคชันทางรัฐ
ล็อกอินเข้าใช้งาน เลือกเมนูบริการและค้นหา ‘ระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ’ ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประชาชน กรอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วกดบันทึกข้อมูล อ่านเงื่อนไขและกดยืนยันจนระบบแสดงข้อความว่าลงทะเบียนเรียบร้อย
3. เว็บไซต์หลักโครงการ
เข้าเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th จากนั้นกดปุ่ม ‘เริ่มลงทะเบียน’ พิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID หรือเลือกกรอกข้อมูลบัตรประชาชน (เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล วันเกิด และรหัสหลังบัตร) กรอกเบอร์โทรศัพท์ ยอมรับเงื่อนไข และกดยืนยัน
4. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
สัมผัสหน้าจอเลือก ‘ยืนยันตัวตน/สิทธิสวัสดิการ’ และ ‘ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569’ เสียบบัตรประชาชนที่ช่องรับบัตร ตรวจสอบข้อมูลบนหน้าจอและกดยืนยัน กรอกเบอร์โทรศัพท์ กดถัดไปจนหน้าจอแสดงข้อความว่าธนาคารได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
5. หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร
เดินทางไปที่ ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธอส. หรือ ธอท. (ตามวันเวลาทำการ) ยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เสียบผ่านเครื่องอ่านบัตร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กรอกเบอร์โทรศัพท์ กดบันทึกข้อมูล อ่านเงื่อนไขและกดยืนยันเพื่อจบขั้นตอน
ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง
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