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คลิปนาที ผู้บริหาร AIA ถูกรุมทำร้ายกลางร้านอาหาร เลือดออกในสมอง บาดเจ็บสาหัส
เพจดังเผยคลิปนาที ผู้บริหาร AIA ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์รุมทำร้ายกลางร้านอาหาร นอนไม่ได้สติ พบ เลือดออกในสมอง อาการสาหัส
จากกรณีที่ ผู้บริหาร AIA บริษัทประกันภัยชื่อดังของไทย ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกกลุ่มชายฉกรรจ์รุมทำร้ายร่างกายภายในห้องน้ำของร้านอาหารแห่งหนึ่ง เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา จนนอนหมดสติอยู่ที่พื้นบริเวณจุดเกิดเหตุ กระทั่งตรวจพบว่า มีเลือดออกในสมอง ต้องทำการผ่าตัด ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุด 5 มิ.ย. 69 เพจดังอย่าง เจ๊ม้อย v+ ได้ออกมาโพสต์คลิปนาที ผู้บริหาร AIA ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์บุกเข้ามารุมทำร้ายร่างกายจนนอนหมดสติ ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าห้องน้ำของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
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อ้างอิงจาก : เจ๊ม้อย v+
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