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ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 7 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์
ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) วันที่ 7 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์ ไฮไลต์ ทีมชาติไทย ดวล เช็กเกีย 10.30 น.
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 1 แฟนกีฬาลูกยางเตรียมรับชมการแข่งขัน ประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2569 ทั้ง 3 สนามใน 3 ประเทศ ประกอบด้วยเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล เมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา และเมืองหนานจิง ประเทศจีน
ไฮไลต์สำคัญที่แฟนกีฬาชาวไทยตั้งตารอคอย คือการลงสนามของทัพนักตบลูกยางสาวไทย ทีมชาติไทยเตรียมลงประชันฝีมือกับทีมชาติเช็กเกีย ที่สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน เวลา 10.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
โปรแกรมการแข่งขัน VNL 2026
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569
- 07:00 น. เยอรมนี พบ ญี่ปุ่น (สนามเมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา)
- 10:30 น. ไทย พบ เช็กเกีย (สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน)
- 14:00 น. เบลเยียม พบ เซอร์เบีย (สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน)
- 18:00 น. จีน พบ โปแลนด์ (สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน)
- 21:00 น. โดมินิกัน พบ เนเธอร์แลนด์ (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
- 22:00 น. ยูเครน พบ ฝรั่งเศส (สนามเมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา)
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569
- 00:30 น. บราซิล พบ อิตาลี (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
- 01:30 น. สหรัฐอเมริกา พบ เยอรมนี (สนามเมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา)
- 04:00 น. บัลแกเรีย พบ ตุรกี (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
- 05:00 น. แคนาดา พบ ญี่ปุ่น (สนามเมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา)
แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย และติดตามการแข่งขันคู่อื่น ๆ ในการถ่ายทอดสดผ่านทาง MONOMAX SPORTS ช่อง 29 และ MONOMAX
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