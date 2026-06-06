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ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 7 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 มิ.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 15:04 น.
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ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 7 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) วันที่ 7 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์ ไฮไลต์ ทีมชาติไทย ดวล เช็กเกีย 10.30 น.

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 1 แฟนกีฬาลูกยางเตรียมรับชมการแข่งขัน ประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2569 ทั้ง 3 สนามใน 3 ประเทศ ประกอบด้วยเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล เมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา และเมืองหนานจิง ประเทศจีน

ไฮไลต์สำคัญที่แฟนกีฬาชาวไทยตั้งตารอคอย คือการลงสนามของทัพนักตบลูกยางสาวไทย ทีมชาติไทยเตรียมลงประชันฝีมือกับทีมชาติเช็กเกีย ที่สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน เวลา 10.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

โปรแกรมการแข่งขัน VNL 2026

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569

  • 07:00 น. เยอรมนี พบ ญี่ปุ่น (สนามเมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา)
  • 10:30 น. ไทย พบ เช็กเกีย (สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน)
  • 14:00 น. เบลเยียม พบ เซอร์เบีย (สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน)
  • 18:00 น. จีน พบ โปแลนด์ (สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน)
  • 21:00 น. โดมินิกัน พบ เนเธอร์แลนด์ (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
  • 22:00 น. ยูเครน พบ ฝรั่งเศส (สนามเมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา)

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569

  • 00:30 น. บราซิล พบ อิตาลี (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
  • 01:30 น. สหรัฐอเมริกา พบ เยอรมนี (สนามเมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา)
  • 04:00 น. บัลแกเรีย พบ ตุรกี (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
  • 05:00 น. แคนาดา พบ ญี่ปุ่น (สนามเมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา)

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2569

แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย และติดตามการแข่งขันคู่อื่น ๆ ในการถ่ายทอดสดผ่านทาง MONOMAX SPORTS ช่อง 29 และ MONOMAX

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53
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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