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สาววัย 22 ติดยา 5 ปี ซูบผอม-อวัยวะล้มเหลว ก่อนดับสลด แม่ใจสลาย ติดใจสาเหตุ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 15:27 น.
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สาววัย 22 ปีติดเคตามีน 5 ปี ก่อนเสียชีวิตในบ้านพัก

สาววัย 22 ปีติดยาเสพติดนาน 5 ปี ร่างกายพัง-น้ำหนักลดฮวบ อวัยวะล้มเหลวก่อนเสียชีวิตในบ้านพัก แม่ใจสลายติดใจสาเหตุสาธารณสุขเมินรักษาจนลูกหมดหวัง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานความคืบหน้าล่าสุด ศาลชันสูตรศพรับฟังคำให้การกรณีการเสียชีวิตของ อิซาเบล แซฟเฟอร์สัน-มอราลี หรือ อิซซี่ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์วัยเพียง 22 ปี เสียชีวิตจากภาวะอวัยวะล้มเหลวหลังใช้ยาเสพติดประเภทเคตามีนมานานถึง 5 ปี

แอน มอราลี แม่ของอิซซี่ต่อสู้มาตลอด 18 เดือนเพื่อหาทางรักษาลูกสาว เธอเคยเตือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วว่าลูกอาจเสียชีวิต เพราะอิซซี่มีอาการปวดเรื้อรังและกระเพาะปัสสาวะพังจากการใช้ยา แอนต้องจ่ายค่าแผ่นซับปัสสาวะถึงเดือนละประมาณ 21,000 บาท น้ำหนักตัวของลูกสาวลดลงเหลือเพียง 35 กิโลกรัม ร่างกายซูบผอม ขาดสารอาหาร และต้องออกจากงานก่อนเสียชีวิตประมาณ 6 เดือน

อิซซี่เริ่มเสพติดยาเป็นประจำช่วงล็อกดาวน์โควิด-19 ในปี 2563 ตอนย้ายไปอยู่กับแฟนหนุ่มจากเมืองวิมบอร์น มณฑลดอร์เซต ซึ่งแม่เพิ่งทราบเรื่องลูกใช้เคตามีนตอนปลายปี 2566 เพราะอาการของลูกสาวเริ่มหนักขึ้น

แอนรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพลาดโอกาสช่วยเหลือลูกสาวหลายครั้ง อิซซี่เคยเจอแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะที่โรงพยาบาล แต่ถูกปฏิบัติไม่ดี ทำให้เธอหมดความเชื่อมั่นในตัวแพทย์ แอนระบุว่าแพทย์มองอิซซี่เป็นเพียงคนติดยาและเพิกเฉยต่ออาการปวดหลัง หน่วยดูแลระบบขับถ่ายและทีมลดน้ำหนักก็ปฏิเสธการรักษา โดยอ้างว่าเธอไม่ได้มีภาวะความผิดปกติเกี่ยวกับการกิน ทำให้อิซซี่หมดกำลังใจ

ผู้เป็นแม่พยายามใช้ประกันสุขภาพเอกชนส่งลูกเข้าสถานบำบัดและหาแนวทางรักษาในอเมริกา โอกาสสุดท้ายในการช่วยเหลือเกิดขึ้นตอนตำรวจจับกุมอิซซี่ข้อหาครอบครองเคตามีน ตอนนั้นเธอเดินแทบไม่ได้และมีอาการสับสน แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่ส่งตัวเธอไปรับการบำบัดตามกฎหมายสุขภาพจิต แอนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้

เดือนมีนาคม อิซซี่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ยังแอบหาเคตามีนมาเสพได้ เดือนต่อมาเธอเข้าห้องฉุกเฉินก่อนตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลเอง สองวันก่อนเสียชีวิตเธอตั้งใจกลับมาสิ้นใจที่บ้าน แอนพยายามขอร้องให้เรียกรถพยาบาล แต่อิซซี่บอกว่า “พอแล้วแม่ ไม่อยากไปโรงพยาบาลแล้ว ไม่ไหวแล้ว”

อิซซี่รู้ตัวว่ากำลังจะจากไปในช่วง 48 ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิต เธอจากไปหลังกลับถึงบ้านได้ 36 ชั่วโมง แอนทำกระเป๋าน้ำร้อนและทำเฟรนช์โทสต์ให้กิน แต่เธอกินได้น้อยมาก ทั้งยังพบว่าลูกสาวตัวเย็นเฉียบและหายใจแผ่วเบา แอนที่เคยเป็นอดีตพยาบาลและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พยายามทำ CPR ยื้อชีวิต แต่ก็ไม่สำเร็จ เธอกล่าวว่าเคยช่วยชีวิตคนมามากมายในอาชีพการงาน แต่กลับช่วยลูกตัวเองไม่ได้

ทนายความของครอบครัวถามว่าอิซซี่อยากหายป่วยหรือไม่ แอนยืนยันว่าลูกอยากหาย อิซซี่เคยบอกว่าถ้าหายดีจะไปเรียนจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือเด็กคนอื่น ๆ ไม่ให้ต้องมาเจอเรื่องแบบเดียวกัน เป้าหมายของเธอคือการกลับมาแข็งแรง

ผลชันสูตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากพิษของยามอร์ฟีนและกาบาเพนติน ยาแก้ปวดทั้งสองชนิดมีปริมาณสูงเกินระดับการรักษาในเลือด กาบาเพนตินเข้าไปเสริมฤทธิ์ของมอร์ฟีนให้รุนแรงขึ้น นอกจากนี้ยังพบภาวะติดเชื้อในท่อน้ำดีและตับ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยร่วมแต่ไม่ใช่สาเหตุหลักของการเสียชีวิต ทั้งนี้ยังอยู่ในกระบวนการไต่สวนหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป

ข้อมูลจาก : thesun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 15:27 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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