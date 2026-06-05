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ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 6 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 14:34 น.
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ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 6 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) วันที่ 6 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์ ไฮไลต์ ทีมชาติไทย ดวล เบลเยียม 14.00 น.

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 1 เดินหน้าเข้าสู่ความเข้มข้น แฟนกีฬาลูกยางเตรียมรับชมการแข่งขัน ประจำวันที่ 6 มิ.ย. 2569 ทั้ง 3 สนามใน 3 ประเทศ ประกอบด้วยเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล เมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา และเมืองหนานจิง ประเทศจีน

ไฮไลต์สำคัญที่แฟนกีฬาชาวไทยตั้งตารอคอย คือการลงสนามของทัพนักตบลูกยางสาวไทย ทีมชาติไทยเตรียมลงประชันฝีมือกับทีมชาติเบลเยียม ที่สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน เวลา 14:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

โปรแกรมการแข่งขัน VNL 2026

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569

  • 02:30 น. โดมินิกัน พบ บัลแกเรีย (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
  • 03:30 น. ยูเครน พบ ญี่ปุ่น (สนามเมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา)
  • 06:00 น. เนเธอร์แลนด์ พบ อิตาลี (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
  • 07:00 น. ฝรั่งเศส พบ สหรัฐอเมริกา (สนามเมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา)
  • 14:00 น. ไทย พบ เบลเยียม (สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน)
  • 18:30 น. จีน พบ เซอร์เบีย (สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน)
  • 21:00 น. บราซิล พบ บัลแกเรีย (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569

  • 01:30 น. อิตาลี พบ ตุรกี (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
  • 03:30 น. แคนาดา พบ ฝรั่งเศส (สนามเมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา)

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2569

แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย และติดตามการแข่งขันคู่อื่น ๆ ในการถ่ายทอดสดผ่านทาง MONOMAX SPORTS ช่อง 29 และ MONOMAX

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 มิ.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 14:34 น.
59
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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