ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 6 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์
ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) วันที่ 6 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์ ไฮไลต์ ทีมชาติไทย ดวล เบลเยียม 14.00 น.
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 1 เดินหน้าเข้าสู่ความเข้มข้น แฟนกีฬาลูกยางเตรียมรับชมการแข่งขัน ประจำวันที่ 6 มิ.ย. 2569 ทั้ง 3 สนามใน 3 ประเทศ ประกอบด้วยเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล เมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา และเมืองหนานจิง ประเทศจีน
ไฮไลต์สำคัญที่แฟนกีฬาชาวไทยตั้งตารอคอย คือการลงสนามของทัพนักตบลูกยางสาวไทย ทีมชาติไทยเตรียมลงประชันฝีมือกับทีมชาติเบลเยียม ที่สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน เวลา 14:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
โปรแกรมการแข่งขัน VNL 2026
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569
- 02:30 น. โดมินิกัน พบ บัลแกเรีย (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
- 03:30 น. ยูเครน พบ ญี่ปุ่น (สนามเมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา)
- 06:00 น. เนเธอร์แลนด์ พบ อิตาลี (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
- 07:00 น. ฝรั่งเศส พบ สหรัฐอเมริกา (สนามเมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา)
- 14:00 น. ไทย พบ เบลเยียม (สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน)
- 18:30 น. จีน พบ เซอร์เบีย (สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน)
- 21:00 น. บราซิล พบ บัลแกเรีย (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569
- 01:30 น. อิตาลี พบ ตุรกี (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
- 03:30 น. แคนาดา พบ ฝรั่งเศส (สนามเมืองควิเบกซิตี ประเทศแคนาดา)
แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย และติดตามการแข่งขันคู่อื่น ๆ ในการถ่ายทอดสดผ่านทาง MONOMAX SPORTS ช่อง 29 และ MONOMAX
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