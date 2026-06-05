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สั่งไล่ออกทันที! ผอ.โรงเรียนฮ่องกง ด่าหยาบคายใส่ รปภ. สิงคโปร์ ชี้ทำผิดจรรยาบรรณร้ายแรง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 19:10 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 15:48 น.
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สั่งไล่ออกทันที! ผอ.โรงเรียนฮ่องกง ด่าหยาบคายใส่ รปภ. สิงคโปร์ ชี้ทำผิดจรรยาบรรณร้ายแรง
ภาพจาก : CNA

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฮ่องกง สั่งปลดครูใหญ่พ้นสภาพทันที พร้อมปัดรับใบลาออก หลังก่อวีรกรรมฉาวด่ากราดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างพานักเรียนทัศนศึกษาที่สิงคโปร์ ด้านสหภาพ รปภ. สิงคโปร์ ออกโรงป้องการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

กลายเป็นประเด็นร้อนข้ามประเทศจนนำไปสู่การพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรทางการศึกษา เมื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยม San Wui Commercial Society ในเขตตุนเหมิน (Tuen Mun) ของฮ่องกง ได้ประกาศไล่ออก นาย ลี เชิก-ฮิง Lee Cheuk-hing ผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างกะทันหันในวันพุธที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา

การสั่งปลดฟ้าผ่าในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากคลิปวิดีโอไวรัลเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏภาพของนาย Lee กำลังโต้เถียงและใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าทอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวสิงคโปร์ บริเวณ SAFRA Jurong โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาการจอดรถบัสที่คณะครูและนักเรียนใช้เดินทางไปทัศนศึกษา ในคลิปวิดีโอยังเผยให้เห็นจังหวะที่นาย Lee แสดงอาการหงุดหงิดและไล่ให้เจ้าหน้าที่ “ไปให้พ้น” เมื่อเจ้าหน้าที่เตรียมจะเรียกคนมาช่วย

แม้ว่าก่อนหน้านี้ในวันที่ 28 พฤษภาคม นาย Lee จะได้ยื่นหนังสือลาออกโดยระบุขอให้วันทำงานวันสุดท้ายคือวันที่ 31 สิงหาคม พร้อมกล่าวขอโทษที่ไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ แต่ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนปฏิเสธที่จะยอมรับการลาออกดังกล่าว

ทางคณะกรรมการฯ ได้ตัดสินใจไล่เขาออกและถอดถอนหน้าที่ทั้งหมดในโรงเรียนทันที โดยให้เหตุผลว่า หากปล่อยให้เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการต่อไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินงานของโรงเรียน และเป็นอุปสรรคต่อการก้าวไปข้างหน้าของคณะครูและนักเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฮ่องกง สั่งปลดครูใหญ่พ้นสภาพทันที
ภาพจาก : CNA

แถลงการณ์ของโรงเรียนยืนยันว่า พฤติกรรมที่หยาบคายของนาย Lee ระหว่างการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนนั้น ถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยสำนักงานการศึกษา (Education Bureau)

คณะกรรมการยังเน้นย้ำว่า ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา นาย Lee ควรมีมาตรฐานความประพฤติที่สูงกว่าปกติเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปกครองและสาธารณชน ทางด้านนาย Edmund Wong Chun-sek อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติและผู้จัดการโรงเรียนในปัจจุบัน ระบุว่า การตัดสินใจไล่นาย Lee ออกนั้น คำนึงถึงผลประโยชน์และสวัสดิภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ

ในขณะเดียวกัน สหภาพลูกจ้างรักษาความปลอดภัยของสิงคโปร์ (Union of Security Employees หรือ USE) ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าทางสหภาพฯ ขอ “ยืนหยัดเคียงข้าง” และสนับสนุนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เผชิญหน้าในครั้งนี้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอย่างมาก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 19:10 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 15:48 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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