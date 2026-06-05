สถาบันพระปกเกล้า เปิดโพลเลือกตั้งผู้ว่า กทม. “ชัชชาติ” ยังนำทุกเขต
สถาบันพระปกเกล้า เปิดโพลเลือกตั้งผู้ว่า กทม. “ชัชชาติ” ยังนำทุกเขต ชี้ยังมีกลุ่มที่ลังเล อาจจะยังเปลี่ยนใจก่อนวันเลือกตั้งได้
สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “เลือกตั้ง กทม. 69: ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าฯ คนใหม่” โดยสำรวจ ระหว่างวันที่ 22 – 25 พ.ค.2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายตามพื้นที่เขตทั่วกรุงเทพฯ จำนวน 1,600 ตัวอย่าง โดยมีบทสรุปสำคัญดังนี้
หากเป็นคน กทม. ท่านมีแนวโน้มว่าจะเลือกผู้ว่าฯ กทม. แบบใด 61.8% ระบุ จะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง รองลงมา 12.5% ยังไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ, 12.0% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคใดก็ได้, 11.7% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคฝ่ายค้าน และ 2.0% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคฝ่ายรัฐบาล
ขณะที่ ต่างเขตชั้น ต่างทิศทาง: เขตชั้นกลางหนุน“ผู้สมัครอิสระ” เขตชั้นนอกเอน“ฝ่ายค้าน” เขตชั้นในยังเปิดกว้าง แนวโน้มการเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 3 อันดับแรก
เขตชั้นใน: 26.8 % ยังไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ สูงสุด รองลงมา 23.3% มีแนวโน้มเลือกผู้ว่าฯ กทม.จากผู้สมัครที่สังกัดพรรคใดก็ได้ และ 22.0% มีแนวโน้มเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคฝ่ายค้าน
เขตชั้นกลาง: 29.3 % มีแนวโน้มเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรค สูงสุด รองลงมา 25.9% มีแนวโน้มเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคฝ่ายค้าน และ 20.8% ยังไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ
เขตชั้นนอก: 27.2 % มีแนวโน้มเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคฝ่ายค้าน สูงสุด รองลงมาใกล้เคียงกัน 26.8% ยังไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ และ 16.6% มีแนวโน้มเลือกผู้ว่าฯ กทม.จากผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองใดก็ได้
ส่วนแนวโน้มการเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 3 อันดับแรก เมื่อพิจารณาตามพื้นที่เขตชั้นของ กทม. พบว่านายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่ากทม. มีคะแนนนำทุกเขตชั้น ในระดับใกล้เคียงกัน โดยเขตชั้นกลาง 32.1%, เขตชั้นใน 31.5% และ เขตชั้นนอก 30.3% รองลงมาทุกเขตชั้น คือ ยังไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ เขตชั้นใน 27.3%, เขตชั้นนอก 27.2% และ เขตชั้นกลาง 18.7%
ขณะที่อันดับ 3 ของเขตชั้นนอก 16.9%และ เขตชั้นกลาง 16.3% เป็นของ นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.จากพรรคจากพรรคประชาชน และ เขตชั้นใน 9.8%ป็นของ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.จากพรรคเศรษฐกิจ
ส่วนฐานสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร( สก.) เสียงแตก โดยนายชัชชาติ นำหลายกลุ่ม แต่ฐานพรรคประชาชน เทไปที่ นายชัยวัฒน์ และเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเลือกผู้ว่าฯ กทม. กับพรรคหรือกลุ่มที่เคยเลือก สก. ในปี 2565 พบว่านายชัชชาติ ได้รับคะแนนสูงในหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทย 41.6% กลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ 31.9% และ กลุ่มพรรค/กลุ่มอื่น ๆ 48.8%
ขณะที่กลุ่มที่เคยเลือกพรรคก้าวไกล มีแนวโน้มเลือก นายชัยวัฒน์ สูงสุด 38.3% มากกว่านายชัชชาติ ที่ได้ 22.6% อย่างไรก็ตาม บางกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจยังมีน้ำหนักสูง
ผลโพลครั้งนี้สะท้อนว่า สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ยังเปิดกว้าง แม้นายชัชชาติ จะมีคะแนนนำ แต่กลุ่มลังเล ยังมีสัดส่วนสูงพอที่จะเปลี่ยนสมการเลือกตั้งได้ ขณะเดียวกัน ความเป็นอิสระของผู้สมัคร มีความสำคัญมากกว่าสังกัดพรรคการเมือง สะท้อนความคาดหวังต่อผู้ว่าฯกทม.ในฐานะผู้บริหารเมืองที่คล่องตัวและแก้ปัญหาได้จริง
นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่างเขตชั้นและฐานคะแนน สก. เดิม ยังชี้ว่า ผู้สมัครต้องช่วงชิงทั้งเสียงลังเลและออกแบบนโยบายให้ตอบโจทย์เฉพาะพื้นที่มากกว่าการใช้ยุทธศาสตร์เดียวครอบคลุมทั้งเมือง
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