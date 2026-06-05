การเงินเศรษฐกิจ

ลูกค้าใจหาย! ร้านบุฟเฟต์ซีฟู้ดถังเจ้าดัง แจ้งปิดสาขา 10 มิ.ย.นี้ ขอบคุณที่ซัพพอร์ตตลอดมา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 15:10 น.
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ลูกค้าใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดถังเจ้าดัง แจ้งปิดสาขา 10 มิ.ย.นี้ ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมา

ลูกค้าใจหาย! ร้านบุฟเฟต์ซีฟู้ดถังเจ้าดัง ประกาศปิดสาขาแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 ให้บริการถึงวันที่ 10 มิ.ย.นี้ ขอบคุณที่ซัพพอร์ตตลอดมา

ถือเป็นข่าวเศร้าสำหรับแฟนคลับนักกิน เมื่อร้านบุฟเฟต์ซีฟู้ดถัง และซี่โครงหมูย่างเจ้าดัง อย่าง จอมโหดเดลิเวอรี่ สาขาแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 ออกมาประกาศปิดสาขาถาวร โดยระบุข้อความผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กว่า

“ปิดถาวร ขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านจากใจจริงค่ะ ทางสาขาจะเปิดให้บริการวันสุดท้าย วันพุธที่ 10 มิถุนายน 69 นี้ หรือจนกว่าวัตถุดิบจะหมด ทางสาขาขอขอบคุณทุกการตอบรับที่อยากให้เรากลับมาเปิดอีกครั้งด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเราไม่สามารถดำเนินการการต่อได้ขอบคุณคุณลูกค้าที่คอยซัปพอร์ทให้กำลังใจเสมอมา รีบมาบันทึกความทรงจำครั้งนี้ด้วยกันนะคะ”

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้สร้างความใจหายให้แก่แฟนคลับนักกินและผู้ที่ชื่นชอบเมนูซีฟู้ดถังกับซี่โครงย่างร้านนี้ไม่น้อย เพราะด้วยราคากับปริมาณที่คุ้มค่า ทำให้ต้องสูญเสียร้านอาหารดี ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย

ลูกค้าใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดถังเจ้าดัง แจ้งปิดสาขา 10 มิ.ย.นี้ ขอบคุณที่ซัพพอร์ตตลอดมา-1 ลูกค้าใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดถังเจ้าดัง แจ้งปิดสาขา 10 มิ.ย.นี้ ขอบคุณที่ซัพพอร์ตตลอดมา-2

ลูกค้าใจหาย ร้านซีฟู้ดถังเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา-2 ลูกค้าใจหาย ร้านซีฟู้ดถังเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา-1 ลูกค้าใจหาย ร้านซีฟู้ดถังเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา

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อ้างอิงจาก : FB จอมโหดเดลิเวอรี่ สาขาแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 15:10 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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