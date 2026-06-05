ลูกค้าใจหาย! ร้านบุฟเฟต์ซีฟู้ดถังเจ้าดัง แจ้งปิดสาขา 10 มิ.ย.นี้ ขอบคุณที่ซัพพอร์ตตลอดมา

ลูกค้าใจหาย! ร้านบุฟเฟต์ซีฟู้ดถังเจ้าดัง ประกาศปิดสาขาแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 ให้บริการถึงวันที่ 10 มิ.ย.นี้ ขอบคุณที่ซัพพอร์ตตลอดมา
ถือเป็นข่าวเศร้าสำหรับแฟนคลับนักกิน เมื่อร้านบุฟเฟต์ซีฟู้ดถัง และซี่โครงหมูย่างเจ้าดัง อย่าง จอมโหดเดลิเวอรี่ สาขาแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 ออกมาประกาศปิดสาขาถาวร โดยระบุข้อความผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กว่า
“ปิดถาวร ขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านจากใจจริงค่ะ ทางสาขาจะเปิดให้บริการวันสุดท้าย วันพุธที่ 10 มิถุนายน 69 นี้ หรือจนกว่าวัตถุดิบจะหมด ทางสาขาขอขอบคุณทุกการตอบรับที่อยากให้เรากลับมาเปิดอีกครั้งด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเราไม่สามารถดำเนินการการต่อได้ขอบคุณคุณลูกค้าที่คอยซัปพอร์ทให้กำลังใจเสมอมา รีบมาบันทึกความทรงจำครั้งนี้ด้วยกันนะคะ”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้สร้างความใจหายให้แก่แฟนคลับนักกินและผู้ที่ชื่นชอบเมนูซีฟู้ดถังกับซี่โครงย่างร้านนี้ไม่น้อย เพราะด้วยราคากับปริมาณที่คุ้มค่า ทำให้ต้องสูญเสียร้านอาหารดี ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย
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อ้างอิงจาก : FB จอมโหดเดลิเวอรี่ สาขาแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28
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