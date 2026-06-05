สั่งฟันไม่เลี้ยง! ร้านอาหารจีนห้วยขวางไม่รับเงินบาท หลังเบี้ยวนัดชี้แจง พบ 53 บริษัทต้องสงสัยนอมินี
กรมพัฒนาธุรกิจฯ สั่งฟัน ร้านอาหารจีนห้วยขวาง ไม่รับเงินบาท หลังเบี้ยวคำสั่งเรียกชี้แจง พบ 53 บริษัทเสี่ยงนอมินีเอี่ยวฟอกเงิน
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีชายชาวจีนรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปผ่านช่อง TikTok ที่ใช้ชื่อว่า jaideebingandfreind โดยเขาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของร้านอาหารจีนแห่งหนึ่ง ย่านห้วยขวาง ปฏิเสธรับโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารไทย โดยให้เหตุผลว่าไม่มีบัญชีธนาคารในประเทศไทย รับเพียงเงินสดและเงินหยวนเท่านั้น ชายชาวจีนรายนี้ โพสต์แคปชั่นระบุว่า “ร้านจีนเปิดอยู่ที่ไทย แต่ไม่มีบัญชีไทย รับเฉพาะ cash และสแกนวีแชท แบบนี้ถูกต้องหรือไม่” ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
หนุ่มจีนแฉร้านอาหารจีน ย่านห้วยขวาง รับเงินหยวน ไม่รับสแกนจ่าย อ้างไม่มีบัญชีไทย
ล่าสุด (5 มิ.ย. 69) นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีนี้ว่า “ร้านอาหารดังกล่าวจดทะเบียนบริษัท เมื่อปี 2567 แจ้งการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านคาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี และร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด มีผู้ถือหุ้นคนไทย 1 ราย ร่วมถือหุ้นกับคนจีน 2 ราย ในสัดส่วน 51% ต่อ 49% โดยก่อนหน้านี้ กรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทรายนี้แล้ว พร้อมทั้งเรียกให้กรรมการและผู้ถือหุ้นชี้แจงข้อเท็จจริง แต่ปรากฏว่าทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ยอมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับกรม จึงถือเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชี ซึ่งขณะนี้กรมอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและเรียกให้ชำระค่าปรับตามกฎหมาย พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด”
นอกจากนี้ยังคุมเข้มตรวจสอบร้านอาหารอื่น ๆ ในห้วยขวางพบ 53 บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี ที่มีทุนจดทะเบียนสูงตั้งแต่ 1 ล้าน ถึงเกือบ 5,000 ล้านบาท และบางรายมีชื่อโยงกับบัญชีฟอกเงินของ ปปง. ซึ่งกรมฯ ได้นำส่งข้อมูลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมสรรพากร และ ปปง. เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้ว
ทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ย้ำว่าห้วยขวางเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ และจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่กวาดล้างธุรกิจนอมินีและธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
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อ้างอิงจาก : workpointnews
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