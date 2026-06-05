ข่าว

สั่งฟันไม่เลี้ยง! ร้านอาหารจีนห้วยขวางไม่รับเงินบาท หลังเบี้ยวนัดชี้แจง พบ 53 บริษัทต้องสงสัยนอมินี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 14:08 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 14:08 น.
50
สั่งฟันไม่เลี้ยง! ร้านอาหารจีนห้วยขวางไม่รับเงินบาท หลังเบี้ยวนัดชี้แจง พบ 53 บริษัทต้องสงสัยนอมินี

กรมพัฒนาธุรกิจฯ สั่งฟัน ร้านอาหารจีนห้วยขวาง ไม่รับเงินบาท หลังเบี้ยวคำสั่งเรียกชี้แจง พบ 53 บริษัทเสี่ยงนอมินีเอี่ยวฟอกเงิน

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีชายชาวจีนรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปผ่านช่อง TikTok ที่ใช้ชื่อว่า jaideebingandfreind โดยเขาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของร้านอาหารจีนแห่งหนึ่ง ย่านห้วยขวาง ปฏิเสธรับโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารไทย โดยให้เหตุผลว่าไม่มีบัญชีธนาคารในประเทศไทย รับเพียงเงินสดและเงินหยวนเท่านั้น ชายชาวจีนรายนี้ โพสต์แคปชั่นระบุว่า “ร้านจีนเปิดอยู่ที่ไทย แต่ไม่มีบัญชีไทย รับเฉพาะ cash และสแกนวีแชท แบบนี้ถูกต้องหรือไม่” ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

หนุ่มจีนแฉร้านอาหารจีน ย่านห้วยขวาง รับเงินหยวน ไม่รับสแกนจ่าย อ้างไม่มีบัญชีไทย

ล่าสุด (5 มิ.ย. 69) นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีนี้ว่า “ร้านอาหารดังกล่าวจดทะเบียนบริษัท เมื่อปี 2567 แจ้งการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านคาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี และร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด มีผู้ถือหุ้นคนไทย 1 ราย ร่วมถือหุ้นกับคนจีน 2 ราย ในสัดส่วน 51% ต่อ 49% โดยก่อนหน้านี้ กรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทรายนี้แล้ว พร้อมทั้งเรียกให้กรรมการและผู้ถือหุ้นชี้แจงข้อเท็จจริง แต่ปรากฏว่าทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ยอมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับกรม จึงถือเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชี ซึ่งขณะนี้กรมอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและเรียกให้ชำระค่าปรับตามกฎหมาย พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด”

นอกจากนี้ยังคุมเข้มตรวจสอบร้านอาหารอื่น ๆ ในห้วยขวางพบ 53 บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี ที่มีทุนจดทะเบียนสูงตั้งแต่ 1 ล้าน ถึงเกือบ 5,000 ล้านบาท และบางรายมีชื่อโยงกับบัญชีฟอกเงินของ ปปง. ซึ่งกรมฯ ได้นำส่งข้อมูลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมสรรพากร และ ปปง. เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้ว

ทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ย้ำว่าห้วยขวางเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ และจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่กวาดล้างธุรกิจนอมินีและธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : workpointnews

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สั่งฟันไม่เลี้ยง! ร้านอาหารจีนห้วยขวางไม่รับเงินบาท หลังเบี้ยวนัดชี้แจง พบ 53 บริษัทต้องสงสัยนอมินี ข่าว

สั่งฟันไม่เลี้ยง! ร้านอาหารจีนห้วยขวางไม่รับเงินบาท หลังเบี้ยวนัดชี้แจง พบ 53 บริษัทต้องสงสัยนอมินี

17 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ปิยบุตร” ปะทะคารมเดือด “เก่งกิจ” หลังโดนฉะเรื่องการเมือง ลั่นพร้อมดีเบต

14 นาที ที่แล้ว
อุทยานฯ แจ้งข้อหาหนัก &quot;กลุ่มออฟโรด&quot; จอดรถแช่น้ำ-บินโดรน ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ข่าว

อุทยานฯ แจ้งข้อหาหนัก “กลุ่มออฟโรด” จอดรถแช่น้ำ-บินโดรน ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน พุ่งเป้าปราบปราม “ละครแนวตั้ง” ที่มีเนื้อหาล่อแหลม-เสริมแนวคิดวัตถุนิยม

34 นาที ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ คดีว่าที่ผู้บริหาร AIA ถูกทำร้ายเจ็บสาหัส ญาติหวั่นมีคนหนุนหลัง ข่าวอาชญากรรม

ไขสาเหตุ ผู้บริหาร AIA ถูกทำร้ายเจ็บสาหัส ญาติหวั่นมีคนหนุนหลัง

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

AIA แถลงผู้บริหารถูกทำร้าย ขอสงวนให้รายละเอียด ปล่อยเป็นหน้าที่กฎหมาย

39 นาที ที่แล้ว
ที่ประชุม สคบ. มีมติฟ้องแพ่ง &quot;วอลโว่&quot; ปมแบตเตอรี่รถ EV สั่งคืนเงินชดใช้ลูกค้า ข่าว

ที่ประชุม สคบ. มีมติฟ้องแพ่ง “วอลโว่” ปมแบตเตอรี่รถ EV สั่งคืนเงินชดใช้ลูกค้า

49 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้สถานดูแลผู้สูงอายุในศรีลังกา ผู้เสียชีวิต 12 คน ข่าวต่างประเทศ

สลด 12 ศพ! ไฟไหม้สถานดูแลผู้ป่วยจิตเวช-คนแก่ ช็อกสภาพแออัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รฟท. เตรียมยกระดับความปลอดภัย มาตรฐานสากล ตั้งเป้าเริ่มใช้ในสายตะวันออกก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ล้อหน้าเครื่องบินลุฟท์ฮันซา พังถล่มลงมาขณะที่จอดที่สนามบิน บาดเจ็บหลายราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องฟ้าใส อัดคลิปแจงดราม่า เงินจาก SPD หายไปไหน? ซื้อหมดทั้งมอเตอร์ไซค์ ยันของใช้ในบ้าน บันเทิง

น้องฟ้าใส อัดคลิปแจงดราม่า เงินจาก SPD หายไปไหน? ซื้อหมดทั้งมอเตอร์ไซค์ ยันของใช้ในบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนๆ มีเฮ! เสก โลโซ ประกาศคัมแบ็ก เตรียมทัวร์คอนเสิร์ตทันที หลังปล่อยตัว 24 มิ.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ดีอี ยันข่าวจริง! “แอปถุงเงิน” ไม่ส่งข้อมูลให้สรรพากร รีดภาษีย้อนหลังร้านค้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เธอมันเลิศ! ร้านดังรัชโยธิน สั่งปลด พนง.เสิร์ฟ หลังเปิดเสื้อโชว์ซิกแพค จนลูกค้าติดใจ ข่าว

เธอมันเลิศ! ร้านดังรัชโยธิน สั่งปลด พนง.เสิร์ฟ หลังเปิดเสื้อโชว์ซิกแพค จนลูกค้า-เจ้าของร้านติดใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 3 ชาวจีน ดักปล้นชาวบ้าน แต่พลาดท่าทุบรถตำรวจ อ้างไม่มีเงินโดนหลอกไปทำงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯ สายภาษี ชี้ สิทธิลดหย่อนภาษี-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ควรขัดแย้งกันเอง ข่าว

กูรูสายภาษี ชี้ สิทธิลดหย่อนภาษี-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ควรขัดแย้งกันเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รองโฆษกกองทัพบก ยืนยันไม่มีรถถังเขมร 200 คัน เข้าประชิดชายแดนไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Maxim แจงเป็นฝ่ายโชเฟอร์ที่ขอให้ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง จะให้เดินทางนอกแอป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซเว่น-CJ More ใช้สิทธิไทยช่วยไทย พลัสได้ไหม เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด! เซเว่น-CJ More ใช้ไทยช่วยไทย พลัส ได้ไหม สายเดลิเวอรีปักหมุดรอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สภาล่างสหรัฐฯ โหวตสวน “ทรัมป์” รอบสอง ผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพสต์สุดท้าย &quot;คุณเอ๋&quot; วันทนีย์ อายุ 53 ปี ก่อนหลงป่าเขาเจ็ดยอดจนเสียชีวิต ข่าว

โพสต์สุดท้าย “คุณเอ๋” วันทนีย์ อายุ 53 ปี ก่อนหลงป่าเขาเจ็ดยอดเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระฉายาลักษณ์-ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 69 ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระฉายาลักษณ์-ข้อความถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนงานเมียนมา เก็บเห็ดทำกับข้าวกิน ต่อมาทรุดหนัก ต้องหามส่ง รพ. ทั้ง 5 ราย ข่าว

คนงานเมียนมา เก็บเห็ดทำกับข้าวกิน ต่อมาทรุดหนัก ต้องหามส่ง รพ. ทั้ง 5 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรู้ตัวแล้วกลุ่มวัยรุ่นทำร้าย ผู้บริหารบริษัทประกัน เรียกสอบปากคำบ่ายนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ยินดี! พระพาย รมิดา ควง หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน เข้าพิธีวิวาห์ นายกฯ อนุทิน เป็นประธาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 14:08 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 14:08 น.
50
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Phoenix Media ช่วยให้ธุรกิจเติบโตด้วยการตลาดดิจิทัลในประเทศไทยได้อย่างไร

เผยแพร่: 5 มิถุนายน 2569

“ปิยบุตร” ปะทะคารมเดือด “เก่งกิจ” หลังโดนฉะเรื่องการเมือง ลั่นพร้อมดีเบต

เผยแพร่: 5 มิถุนายน 2569

จีน พุ่งเป้าปราบปราม “ละครแนวตั้ง” ที่มีเนื้อหาล่อแหลม-เสริมแนวคิดวัตถุนิยม

เผยแพร่: 5 มิถุนายน 2569
เปิดสาเหตุ คดีว่าที่ผู้บริหาร AIA ถูกทำร้ายเจ็บสาหัส ญาติหวั่นมีคนหนุนหลัง

ไขสาเหตุ ผู้บริหาร AIA ถูกทำร้ายเจ็บสาหัส ญาติหวั่นมีคนหนุนหลัง

เผยแพร่: 5 มิถุนายน 2569
Back to top button