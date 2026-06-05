ข่าวการเมือง

“ปิยบุตร” ปะทะคารมเดือด “เก่งกิจ” หลังโดนฉะเรื่องการเมือง ลั่นพร้อมดีเบต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 13:55 น.
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ปิยบุตร ปะทะคารมเดือด เก่งกิจ หลังโดนฉะเรื่องการเมือง ไม่ควรใช้เป็นสนามเด็กเล่นลองใช้ มีคนเจ็บคนตาย รู้สึกรับไม่ได้ ทำราวกับว่าสิ่งที่ตนทำ ทำให้มีคนตาย

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กโต้ตอบกับ ของ นายเก่งกิจ กิติเรียงลาภ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยนายเก่งกิจ ได้โพสต์ข้อความว่า “การเมืองไทย/สังคมไทย ไม่ควรเป็นสนามเด็กเล่นลองใช้ ทฤษฎีนี้ทีนึง คอนเซปนั้นทีนึง วนไปมา หลายๆ ทีที่พูดมาก็ไม่ ถูกคอนเซปต์ ผิดบริบท และหาหลักการ/อุดมการจริงๆไม่เจอ มันมีคนเจ็บและคนตายจริง”

ก่อนที่นายปิยบุตรจะเข้าไปตอบว่า “เห็นด้วยครับ ถ้าไม่รบกวนเกินไป ขอความกรุณา อาจารย์เก่งกิจช่วยเอาทฤษฎีที่อาจารย์เขียนในหนังสือที่ผมอ่านทุกเล่ม มาร่วมกันตั้งพรรคด้วยครับ ผมจะขอไปรับบทบาทแบบอาจารย์เก่งกิจบ้าง”

ในเวลาต่อมานายปิยบุตรได้แค้ปข้อความชุดดังกล่าวมาลงหน้าเฟซบุ๊กก่อนจะระบุว่า “ปกติ น้ำอดน้ำทนผมสูงพอสมควร

โดนด่าทุกวัน จากทุกฝ่าย ตั้งแต่ตั้งพรรค จนยุบพรรค จนเป็นคนนอก ก็โดนด่าตลอด และตระหนักดีว่า การมาเป็นนักการเมือง ก็ต้องพร้อมให้คนด่า และไปเช็คสถิติย้อนหลังได้เลยว่า คนมาด่าผมได้ตลอด ไม่เคยบล็ิอค ไม่เคยโต้ ไม่เคยฟ้องคดี เพราะ ผมยึดหลักไม่ฟ้องใคร ไม่ด่าใครในฐานะบุคคล ไม่โต้ใครโดยไม่จำเป็น

แต่โพสแบบนี้ ผมรับไม่ได้ ทำราวกับว่า สิ่งที่ผมทำมาทั้งหมด นำไปสู่คนเจ็บ คนตาย คนติดคุก เขาอาจจะบอกว่าไม่ได้หมายถึงผม (แต่บริบทมันก็เข้าหมด และเขารู้อยู่แก่ใจแน่) เขาอาจจะบอกว่า แคปมาได้ไง ไม่มีมารยาท (แต่ตั้งค่าพับลิกไว้)

ผมก็ขอโต้แบบนี้ คือด่าได้ ฟินได้ ก็น่าจะยอมให้ผมได้โต้ได้บ้าง ถ้าไม่พอใจ จะนัดดีเบทกันสักยกก็ได้นะครับ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 13:55 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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