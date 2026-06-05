อุทยานฯ แจ้งข้อหาหนัก “กลุ่มออฟโรด” จอดรถแช่น้ำ-บินโดรน ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ แจ้งความ “กลุ่มออฟโรด” 7 ข้อหา ขับรถลงลำธาร-บินโดรน ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากกรณีกลุ่มออฟโรดขับรถลงไปในลำธารภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลก พร้อมบินโดรนถ่ายภาพในพื้นที่ดังกล่าว ล่าสุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2569 เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและพวก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ชี้แจงว่า คณะจิตอาสา 12 คน ใช้รถ 5 คัน เข้าพื้นที่เพื่อบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านเกาะสะเดิ่ง โดยขออนุญาตเข้าพื้นที่แล้ว ยังมีคณะนักท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติอีก 2 คณะ รวมทั้งหมด 32 คน ใช้รถ 11 คัน ซึ่งได้รับอนุญาตตามระเบียบที่กำหนดเช่นกัน ระหว่างวันที่ 30–31 พ.ค.2569
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ได้รับอนุญาตส่วนหนึ่งขับรถออกนอกเส้นทาง จอดพักรถในลำน้ำ และใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บันทึกภาพในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2564
4 มิ.ย. 2569 คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 จึงร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี
ข้อหาที่แจ้งดำเนินคดี
- ฐานเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง พ.ศ.2562 มาตรา 53 มาตรา 96
- ฐานผู้ได้รับอนุญาตเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานฯ กำหนดและคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติโดยชอบ ด้วยกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 53 วรรคสอง และมาตรา 97
- ฐานเปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย หรือเป็นพิษ ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 55 (3) และมาตรา 92
- ฐานปิดกั้นหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก ตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 55 (4) มาตรา 101
- ฐานเก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสี่ยมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใด ๆ อันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 55 (5) และมาตรา 100
- ฐานห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องถ่ายภาพในอากาศยานหรือจากอากาศยาน ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เว้นแต่จได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 234
- ฐานห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศ ซึ่งไม่มีนักบิน หรือทิ้งร่ม อากาศ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด ตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 24
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