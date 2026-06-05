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อุทยานฯ แจ้งข้อหาหนัก “กลุ่มออฟโรด” จอดรถแช่น้ำ-บินโดรน ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 13:48 น.
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อุทยานฯ แจ้งข้อหาหนัก "กลุ่มออฟโรด" จอดรถแช่น้ำ-บินโดรน ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

เจ้าหน้าที่อุทยานฯ แจ้งความ “กลุ่มออฟโรด” 7 ข้อหา ขับรถลงลำธาร-บินโดรน ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากกรณีกลุ่มออฟโรดขับรถลงไปในลำธารภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลก พร้อมบินโดรนถ่ายภาพในพื้นที่ดังกล่าว ล่าสุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2569 เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและพวก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ชี้แจงว่า คณะจิตอาสา 12 คน ใช้รถ 5 คัน เข้าพื้นที่เพื่อบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านเกาะสะเดิ่ง โดยขออนุญาตเข้าพื้นที่แล้ว ยังมีคณะนักท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติอีก 2 คณะ รวมทั้งหมด 32 คน ใช้รถ 11 คัน ซึ่งได้รับอนุญาตตามระเบียบที่กำหนดเช่นกัน ระหว่างวันที่ 30–31 พ.ค.2569

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ได้รับอนุญาตส่วนหนึ่งขับรถออกนอกเส้นทาง จอดพักรถในลำน้ำ และใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บันทึกภาพในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2564

4 มิ.ย. 2569 คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 จึงร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี

ข้อหาที่แจ้งดำเนินคดี

  1. ฐานเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง พ.ศ.2562 มาตรา 53 มาตรา 96
  2. ฐานผู้ได้รับอนุญาตเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานฯ กำหนดและคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติโดยชอบ ด้วยกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 53 วรรคสอง และมาตรา 97
  3. ฐานเปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย หรือเป็นพิษ ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 55 (3) และมาตรา 92
  4. ฐานปิดกั้นหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก ตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 55 (4) มาตรา 101
  5. ฐานเก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสี่ยมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใด ๆ อันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 55 (5) และมาตรา 100
  6. ฐานห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องถ่ายภาพในอากาศยานหรือจากอากาศยาน ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เว้นแต่จได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 234
  7. ฐานห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศ ซึ่งไม่มีนักบิน หรือทิ้งร่ม อากาศ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด ตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 24

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 13:48 น.
55
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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