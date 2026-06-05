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สุดกลั้น! หม่ำ จ๊กมก เสียน้ำตาเพราะคนนี้ เล่านาทีพ่อของ ‘แบงค์’ สิ้นใจคามือ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 14:38 น.
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หม่ำ จ๊กม๊ก ร้องไห้กลางรายการ ยกย่อง แบงค์ ปิยพงษ์ เป็นหลานที่ดีที่สุด

หม่ำ จ๊กม๊ก น้ำตาซึมกลางรายการ เล่าวินาทีพ่อหลานชายเสียชีวิตในมือ ยกย่อง แบงค์ ปิยพงษ์ เป็นหลานที่ดีที่สุด ชื่นชมสู้ชีวิต ไม่เคยแบมือขอเงิน

เชื่อว่าหลาย ๆ คนไม่ได้เห็นน้ำตาของศิลปินตลกชื่อดังระดับตำนาน หม่ำ จ๊กม๊ก กันบ่อย ๆ ในรายการ หม่ำกับหม่ำ ตอนที่ 212 ต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษอย่าง แบงค์ Banktazz หรือ แบงค์ ปิยพงษ์ วงษ์คำเหลา ลูกชายของ แวว จ๊กมก มาร่วมทำอาหารพูดคุยสารทุกข์สุกดิบ เปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตสุดโลดโผน ความผูกพันในครอบครัว และเหตุผลที่ตลกซุปเปอร์สตาร์ถึงกับออกปากว่า นี่คือหลานที่ดีที่สุด

แบงค์เล่าถึงวัยเด็กที่เติบโตมาจากการเลี้ยงดูของหลายครอบครัว และสุดท้ายก็มาอยู่กับลุงหม่ำที่บ้าน วัยเด็กของแบงค์เต็มไปด้วยวีรกรรมความซน เช่น ชกต่อยกับพี่ชายจนลุงหม่ำต้องแกล้งทำท่าตีเพื่อให้พี่น้องขอโทษกัน

ท่ามกลางหลาน ๆ หลายคนที่ลุงหม่ำส่งเสียให้เรียนหนังสือและซื้อของขวัญราคาแพงให้ แต่กลับเรียนไม่จบและไม่เป็นโล้เป็นพายจนลุงหม่ำใช้คำว่า “หมาไม่แxกสักคน” แต่แบงค์เป็นหลานที่ตนไม่ได้ส่งเสียให้เรียน เพราะตอนนั้นแบงค์กำลังดื้อและหม่ำกลัวว่าจะผิดหวังซ้ำรอยเดิม แบงค์ยอมรับว่าลึก ๆ เคยแอบน้อยใจ แต่ก็เข้าใจถึงพฤติกรรมของตนเองในอดีต

หม่ำได้ประกาศชัดเจนในรายการว่า “แบงค์คือหลานที่ดีที่สุดในบรรดาหลาน” เพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมา แบงค์ไม่เคยแบกมือขอเงินหรือรบกวนลุงหม่ำเลย แม้แต่ตอนรถชนก็จัดการเคลียร์เองผ่านประกัน มีเพียงครั้งเดียวที่แบงค์เอ่ยปากขอความช่วยเหลือ คือขอเงิน 10,000 บาท ไปเป็นค่าผ่าตัดรักษามะเร็งให้แฟนเก่า ซึ่งลุงหม่ำก็ให้ไป 15,000 บาท ความสู้ชีวิตทำให้ หม่ำ จ๊กม๊ก ภูมิใจในตัวหลานคนนี้มาก

จากนั้น หม่ำ จ๊กม๊ก เล่าถึงวันที่พ่อของแบงค์จากไป เผยว่า “มันเหมือนพ่อมันเลย ชาติ ระนาด พ่อมันตายคามือพ่อนะ ทุกบาททุกสตางค์พ่อดูแลทั้งหมด ไม่มีขอ แต่เรารู้สึกว่ามันคงแย่ วันที่เผาพ่อมัน พ่อไม่กล้ามองหน้ามัน มันร้องไห้ น้ำตาไหลมองดูศพพ่อ เหมือนพ่อก็เป็นพระ หัวอกเดียวกัน มองพ่อตัวเองเผา พ่อรู้สึกได้” จากนั้น ตลกคนดังร้องไห้ออกมา

พร้อมเล่าย้อนวันที่อาแววจากไป หม่ำเข้าไปนั่งเฝ้าร่างน้องสาวในห้องเกือบ 2 ชั่วโมง เพราะทำใจไม่ได้และไม่รู้จะบอกแบงค์อย่างไร เมื่อแบงค์ทราบข่าวเขาก็ร้องไห้ตะโกนออกมาลั่นบ้านด้วยความเสียใจ

หม่ำ จ๊กม๊ก ยก แบงค์ ปิยพงษ์ เป็นหลานที่ดีที่สุด
ภาพจาก Youtube : M Busarakum

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 14:38 น.
87
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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