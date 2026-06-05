จีน พุ่งเป้าปราบปราม “ละครแนวตั้ง” ที่มีเนื้อหาล่อแหลม-เสริมแนวคิดวัตถุนิยม
ทางการจีน ออกมาตรการปราบปราม ละครแนวตั้ง ที่มีเนื้อหาล่อแหลม-เสริมแนวคิดวัตถุนิยม เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามในสังคม
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการจีนสั่งให้ทางการท้องถิ่นปราบปราม “ละครคุณธรรม” หรือที่เราเรียกติดปากว่า “ละครแนวตั้ง” ซึ่งเน้นเนื้อหาทางเพศ, ความรุนแรง และ วัตถุนิยม
คณะกรรมการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีนระบุว่าพวกเขาจะพุ่งเป้าไปยังละครคุณธรรมที่มีเนื้อหาทางเพศ เนื้อหาที่ส่งเสริมแนวคิดการแต่งงานและความสัมพันธ์ที่ผิดแปลก และ การแสดงความร่ำรวยอย่างโอ้อวด
ซึ่งคำสั่งดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลท้องถิ่น ทำการตรวจสอบการทำงานของบริษัทผู้ผลิตในเขตอำนาจของตนเป็นระยะ และบริษัทเหล่านั้นจะต้องแก้ไขปัญหาใดๆ ที่พบโดยทันที ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลสื่อระบุ
นอกจากนี้ หน่วยงานยังจะดำเนินการตรวจสอบของตนเองและปรับปรุงกฎระเบียบโดยอิงจากผลการตรวจสอบจากโครงการนี้
สำหรับละครแนวตั้งนั้นกลายเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่สุดโต่ง พล็อตเรื่องที่เดินอย่างรวดเร็ว และมีเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าประธานบริษัทปลอมตัวเป็น รปภ. โดยอุตสาหกรรมละครแนวตั้งกลายเป็นอุตสาหกรรมระดับพันล้าน ที่นอกจากประเทศจีนแล้ว ยังเป็นที่นิยมในเอเชีย รวมถึงไทย และทวีปแอฟริกาด้วย
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