ข่าวอาชญากรรม

ไขสาเหตุ ผู้บริหาร AIA ถูกทำร้ายเจ็บสาหัส ญาติหวั่นมีคนหนุนหลัง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 13:57 น.
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เปิดสาเหตุ คดีว่าที่ผู้บริหาร AIA ถูกทำร้ายเจ็บสาหัส ญาติหวั่นมีคนหนุนหลัง
ภาพจาก : FB-Drama-addict, FB/ศิริมา ศิริชัยนาคร

ตัวแทนประกัน AIA เผยนาทีระทึก กลุ่มพนักงานจัดเลี้ยงฉลองตำแหน่งใหม่ให้ “พี่เอก” ว่าที่ผู้บริหารระดับสูงภาคเหนือ ก่อนถูกแก๊งวัยรุ่นกว่า 20 คนรุมทำร้ายจนกะโหลกแตก เลือดออกในสมอง อาการบาดเจ็บสาหัส 4 ราย ด้านผู้เสียหายรุดแจ้งความ สภ.เมืองเชียงใหม่ หวั่นคดีพลิกเพราะคู่กรณีมีผู้ใหญ่หนุนหลัง

กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิด จากกรณีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทและรุมทำร้ายร่างกาย ผู้บริหารบริษัทประกันภัย AIA จนได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นกะโหลกศีรษะแตกและมีเลือดออกในสมอง ล่าสุดได้มีการออกมาเปิดเผยถึงต้นสายปลายเหตุของเหตุการณ์สุดอุกอาจในครั้งนี้แล้ว

หนึ่งในตัวแทนประกัน AIA ได้โพสต์บอกเล่าข้อมูลจากฝั่งผู้เสียหาย โดยมี นายกันตเมศฐ์ วิฑูรไชยสิน พร้อมด้วยภรรยา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ออกมาเปิดใจถึงนาทีระทึก

เปิดสาเหตุ คดีว่าที่ผู้บริหาร AIA ถูกทำร้ายเจ็บสาหัส ญาติหวั่นมีคนหนุนหลัง
ภาพจาก : FB/ศิริมา ศิริชัยนาคร

จัดเลี้ยงฉลองตำแหน่ง ก่อนเจอแก๊งวัยรุ่นป่วน

นายกันตเมศฐ์ เล่าว่า ในวันเกิดเหตุ กลุ่มของตนซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานและตัวแทนประกันภัย ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในคอมมูนิตี้มอลล์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการฉลองตำแหน่งให้กับ นายธนกฤต วิเชียรสมุทร หรือ “พี่เอก” ที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ในขณะเดียวกัน ภายในร้านก็มีกลุ่มคู่กรณีซึ่งเป็นวัยรุ่นประมาณ 20 คน จัดงานเลี้ยงอยู่ด้วยเช่นกัน

ก่อนที่จะเกิดเหตุความรุนแรง ได้มีวัยรุ่นจากกลุ่มคู่กรณีเดินเข้ามาพูดคุยแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทประกันภัย ซึ่งทางกลุ่มพนักงานก็ได้พยายามพูดคุยชี้แจงและยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อกันไว้ โดยบรรยากาศในช่วงนั้นเป็นไปด้วยดีและไม่ได้มีการทะเลาะวิวาทกันแต่อย่างใด

ลานจอดรถเดือด! รุมกระทืบ-ใช้ขวดไวน์ฟาด

กระทั่งงานเลี้ยงเลิกรา ทั้งสองฝ่ายได้เดินออกมาพบกันที่บริเวณลานจอดรถ และเริ่มมีปากเสียงโต้เถียงกันเกิดขึ้น กลุ่มพนักงานจึงพยายามตัดปัญหาโดยการพานายธนกฤตเดินเลี่ยงออกมาเพื่อยืนพูดคุยกันบริเวณหน้าห้องน้ำใกล้กับบันได

แต่เหตุการณ์กลับไม่คาดฝัน เมื่อจู่ๆ มีชายจากกลุ่มคู่กรณีวิ่งพุ่งเข้ามาชกเข้าที่ใบหน้าของนายกันตเมศฐ์ จากนั้นได้มีชายร่างใหญ่อีกคนพุ่งปรี่เข้ามาชกนายธนกฤตอย่างรุนแรงหลายครั้งจนล้มลงและหมดสติไป หลังจากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวาย มีการรุมทำร้ายร่างกายซ้ำ แถมยังมีการใช้ขวดไวน์เป็นอาวุธในการทำร้ายอีกด้วย

เหตุการณ์สุดเถื่อนครั้งนี้ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด 4 คน แบ่งเป็นชาย 3 คน และหญิง 1 คน โดยผู้ที่อาการหนักที่สุดคือ นายธนกฤต ซึ่งขณะนี้ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนและพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เนื่องจากมีบาดแผลกะโหลกศีรษะแตกและมีภาวะเลือดออกในสมอง

ลานจอดรถเดือด! รุมกระทืบ-ใช้ขวดไวน์ฟาด
ภาพจาก : FB/ศิริมา ศิริชัยนาคร

แจ้งความแล้ว หวั่นคู่กรณีมีแบ็ค

นายกันตเมศฐ์ ให้ความเห็นว่า ปัญหาความไม่พอใจเพียงเล็กน้อยไม่ควรจะลุกลามบานปลายไปสู่การใช้ความรุนแรงป่าเถื่อนถึงขั้นนี้ พร้อมยืนยันว่าทางกลุ่มผู้เสียหายได้เดินทางไปเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ทางผู้เสียหายมีความกังวลและต้องการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เนื่องจากมีกระแสข่าวลือหนาหูว่า ฝ่ายกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง อีกทั้งจนถึงบัดนี้ ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งคู่กรณีในการติดต่อเข้ามาขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย

ในช่วงท้าย นายกันตเมศฐ์ ยังได้กล่าวยืนยันถึงอุปนิสัยของนายธนกฤตว่า ปกติแล้วเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี สุภาพเรียบร้อย และเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานรวมถึงคนใกล้ชิดมาโดยตลอด จึงเชื่อมั่นว่านายธนกฤตไม่มีทางที่จะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อเหตุวิวาทในครั้งนี้ก่อนอย่างแน่นอน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 13:57 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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